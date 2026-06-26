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Avtorji:
J. L., STA

Petek,
26. 6. 2026,
11.52

Osveženo pred

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Krim liga prvakinj rokomet

Petek, 26. 6. 2026, 11.52

1 ura, 4 minute

Krimovke dobile tekmice v ligi prvakinj

Avtorji:
J. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Krim Mercator : CSM Bucaresti | Foto Luka Kotnik

Foto: Luka Kotnik

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v ligi prvakinj v sezoni 2026/27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra.

Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njene tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.

V skupini B so francoski Metz, madžarski Györ, danska Odense in Nykobing, romunska Gloria Bistrita, hrvaška Podravka Koprivnica, norveški Storhamar in nemški Blomberg-Lippe.

Tekmovalni sistem lige prvakinj v primerjavi z minulo sezono ostaja nespremenjen. V skupinskem delu tekmovanja bo v skupinah A in B nastopalo po osem ekip. Po dve najboljši iz obeh skupin si bosta izborili nastop v četrtfinalu, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo tekme za uvrstitev med najboljših osem.

Najboljše štiri ekipe iz četrtfinalnih obračunov se bodo nato prebile na zaključni turnir, ki bo junija prihodnje leto v dvorani MVM Dome v Budimpešti.

Na večni lestvici so na vrhu igralke Spartaka iz Kijeva, ki so v sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja kar 13-krat zmagale v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Avstrijski Hypo Niederösterreich je zmagal osemkrat, Györ sedemkrat, Radnički iz Beograda, danska Viborg in Slagelse ter Vipers Kristiansand pa po trikrat.

Dvakrat so Evropo pokorile tudi krimovke, prvič v sezoni 2000/01, drugič pa v sezoni 2002/03.

Na letošnjem zaključnem turnirju v madžarski prestolnici so zmagale rokometašice francoskega Metza.

Krim liga prvakinj rokomet
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