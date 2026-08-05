Cristiano Ronaldo pokazal delček svojega prestižnega voznega parka

Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo ne skriva, da je velik ljubitelj in zbiratelj prestižnih jeklenih konjičkov. Zdaj je na svojem družbenem omrežju pokazal in razkril delček luksuznih vozil, ki jih hrani v garaži.

Cristiano Ronaldo si je po končanem nogometnem SP privoščil zaslužen oddih z družino. Čeprav portugalska reprezentanca zastavljenih ciljev ni dosegla in tudi nogometni superzvezdnik zaradi tega ni skrival razočaranja, pa je videti, da si je na zasluženem letnem dopustu vendarle napolnil moči in si vzel več časa za družino.

Pred začetkom priprav na novo sezono – tudi naslednjo bo zastopal barve savdskega kluba Al Nassra, ki se mu je na pripravah pridružil nedavno – pa je portugalski superzvezdnik pokazal in s svojimi sledilci na družbenih omrežjih delil delček prestižne zbirke jeklenih konjičkov, ki jih hrani v svoji garaži.

"Moje igrače"

Ob fotografijah je zapisal kratko in jedrnato: "Moje igrače." Med njimi je na fotografijah ob Cristianu Ronaldu mogoče prepoznati vsaj šest različnih avtomobilov znanih luksuznih znamk: Bugatti Veyron, Ferrari Daytona SP3, Ferrari Monza SP2, Mercedes-AMG SL (R232), Aston Martin DBX, Ferrari Roma in Ferrari 12Cilindri. V zbirki naj bi imel sicer CR7 okoli 41 prestižnih vozil, v lasti pa ima tudi vsaj eno zasebno letalo.

Je poroka že za zvezdniškim parom?

Nekateri mediji so pred dnevi poročali tudi, da naj bi 41-letni zvezdnik z dolgoletno izbranko in biološko materjo nekaterih njegovih otrok Georgino Rodriguez naposled vendarle stopil pred oltar in zvezo okronal s poroko. Lani avgusta je Cristiano Ronaldo svojo izbranko tudi zaročil z ogromnim diamantnim prstanom, zato so portugalski lokalni mediji in številni uporabniki družbenih omrežij poročali in ugibali, da naj bi športnik ta konec tedna Argentinki obljubil večno zvestobo.

Z družino je portugalski superzvezdnik dopustoval na Majorki, govorice pa je spodbudil tudi sam, saj je na prstancu nosil velik diamantni prstan, podoben tistemu, s katerim je lani za roko zaprosil Rodriguezovo. Dodatna ugibanja so vzniknila tudi po tem, ko je portugalska televizijska oddaja V+Fama objavila domnevno poročno vabilo, v katerem naj bi pisalo, da si bo zvezdniški par, ki skupaj vzgaja pet otrok, večno zvestobo obljubil 1. avgusta. Ali se je to že zgodilo oziroma se še bo, za zdaj še ni znano.

Želja po osvojitvi naziva svetovnega prvaka se mu ni uresničila, a življenje mu je dalo večjo nagrado

Je pa že v lanskem odmevnem intervjuju s Piersom Morganom portugalski superzvezdnik razkril, da se namerava poročiti po koncu letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, ki se je z zmago Španije zaključilo 19. julija. "Upam, da bom na svojo poroko prispel s pokalom za prvaka," je lansko leto v podkastu dejal Portugalec, ki pa mu z reprezentanco ni uspelo doseči tako želenega svetega grala nogometa. Kljub temu pa je lani povedal še, da je v Argentinki našel ljubezen svojega življenja.

"Z njo se bom poročil, ker verjamem, da je napočil pravi trenutek. Ne le zato, ker je mati mojih otrok, temveč zato, ker je oseba, ki jo ljubim najbolj na svetu," je o svoji prihodnji ženi lani Morganu in celotnemu svetu še zaupal portugalski Ronaldo.