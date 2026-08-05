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Avtor:
STA

Sreda,
5. 8. 2026,
20.55

Osveženo pred

57 minut

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Mura Nona liga prvakov liga prvakov liga prvakinj Ivan Dizdar ŽNK Mura Nona

Sreda, 5. 8. 2026, 20.55

57 minut

Kvalifikacije za ligo prvakinj, 2. krog

Sobočanke po veliki napaki v izdihljajih zapravile zmago in po podaljšku izgubile

Avtor:
STA

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Mateja Zver, Mura | Mateja Zver je dosegla edini gol za Muro. | Foto ŽNK Mura Nona

Mateja Zver je dosegla edini gol za Muro.

Foto: ŽNK Mura Nona

Nogometašice Mure None so v polfinalu turnirja 2. kvalifikacijskega kroga lige prvakinj v Murski Soboti po podaljšku izgubile proti romunskemu Farulu Constanti z 1:3 (1:1, 0:0).

Izbranke hrvaškega trenerja na soboški klopi Ivana Dizdarja, ki je na tem položaju pred dvema mesecema zamenjal Vladimirja Kokola, so sekunde ločile do zmage v rednem delu tekme. V zahtevnih vremenskih razmerah in zunanji temperaturi 38 stopinj Celzija so povedle v 63. minuti po izjemno lepem golu s prostega strela 38-letne Mateje Zver, najbolj zveneče kadrovske okrepitve ekipe iz Fazanerije v letošnjem prestopnem roku.

V samih izdihljajih tekme so se Romunke le izvile iz neprijetnega položaja. V šesti minuti sodnikovega podaljška se je po kotu z desne strani gostujočim igralkam v kazenskem prostoru pridružila tudi kenijska vratarka Lilian Awuor, njen strel z glavo pa je na golovi črti z roko zaustavila Elena Paneska in si prislužila rdeči karton.

V osmi minuti sodnikovega podaljška rednega dela je za Romunke izenačujoči gol z 11-metrovke dosegla Florentina Istrate, v šesti minuti prvega podaljška pa so še izkoristile številčno premoč na igrišču in po lepem preigravanju Američanke Natalie O'Sullivan v kazenskem prostoru povedle z 2:1. Piko na i v sami končnici drugega podaljška z izjemno izvedenim prostim strelom postavila Bolgarka Nikoleta Bojčeva za končnih 3:1.

Za tretje mesto s Hajdukom

Ekipa iz Murske Sobote se bo v tekmi za tretje mesto pomerila s splitskim Hajdukom, ki je na prvem polfinalnem obračunu izgubil proti dunajski Austrii z 2:3 (1:3). Tekma za tretje mesto med Muro Nono in Hajdukom se bo 8. avgusta pričela ob 11. uri, finalna med Austrio in Constanto pa ob 18. uri.

Zmagovalke vseh enajstih turnirjev 2. kvalifikacijskega kroga lige prvakinj se bodo prebile v 3. kvalifikacijski krog, ki bo dal devet udeleženk ligaškega dela. Vanj so že uvrščeni Barcelona, Lyon, Benfica, Häcken, Pariz, Manchester City, Bayern, Arsenal in Roma.

Za ekipe, ki bodo neuspešne na turnirjih 2. kvalifikacijskega kroga, pa še ne bo nujno konec evropske poti. Tretjeuvrščene z vseh enajstih kvalifikacijskih turnirjev bodo namreč nato v žrebu 1. kroga kvalifikacij evropskega pokala, finalistke pa v 2. kvalifikacijskem krogu tega tekmovanja, v katerem bodo v 1. krogu kvalifikacij igrale tudi Radomljanke. Žreb za to tekmovanje bo 11. avgusta.

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