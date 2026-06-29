Po poškodbi Maia Marguča v prejšnji sezoni, zaradi katere bo z igrišč odsoten še nekaj mesecev, je vodstvo RK Celje Pivovarna Laško v svoje vrste pripeljalo novo moč. Na poziciji desnega zunanjega bo zaigral 20-letni Dimitar Uzunchev. V klubu se nadejajo, da bo mladi talent iz Severne Makedonije skupaj z Žigo Mlakarjem na enaki igralni poziciji sestavljal ključni del ekipe.

V lanski sezoni je 185 centimetrov visoki rokometaš kot posojeni igralec makedonskega Alkaloida igral za klub Butel Skopje, s celjskim klubom pa je sklenil sodelovanje do leta 2028, z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono.

"Glede na to, da bo Mai Marguč odsoten še kar nekaj časa, smo iskali rešitev na njegovem igralnem položaju. Še naprej želimo slediti naši filozofiji, ki temelji na mladih talentih in hitri igri. Prepričani smo, da lahko to vrzel zapolni Dimitar. Je podoben tip igralca kot Mai in je bil v pravkar končani sezoni eden izmed boljših mladih igralcev močne makedonske lige. Bil je tudi član vseh mlajših reprezentanc, tako da ima izkušnje tudi iz mednarodnih tekmovanj. To bo zagotovo velik korak naprej tudi zanj, veseli me, da je se je tako odločil," je o prihodu Uzuncheva za klubsko spletno stran razmišljal glavni trener Klemen Luzar.

"Še naprej želimo slediti naši filozofiji, ki temelji na mladih talentih in hitri igri. Prepričani smo, da lahko to vrzel zapolni Dimitar." Foto: Jure Banfi

"Prestop v RK Celje Pivovarna Laško je zame velik korak v karieri in predvsem velika čast. Celje je klub z bogato tradicijo, ki odlično razvija mlade igralce. Veseli me, da bom del te zgodbe. Igranje v ligi prvakov je uresničitev mojih rokometnih sanj in zaradi tega bom zagotovo napredoval kot igralec," pa je ob selitvi v Celje dejal najboljši mladi igralec makedonske lige pretekle sezone.