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Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
10.27

Osveženo pred

30 minut

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Rk Celje Celje Pivovarna Laško rokomet Rokometna liga prvakov liga prvakov liga prvakov

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 10.27

30 minut

EHF eno od vabil dodelila tudi Celju Pivovarni Laško

Celjani se vračajo v ligo prvakov

Avtor:
Pe. M.

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Pokal Slovenije 2026: Celje Pivovarna Laško | Celje se vrača v ligo prvakov. | Foto Filip Barbalić

Celje se vrača v ligo prvakov.

Foto: Filip Barbalić

Potem ko je bilo jasno, da bodo Krimovke zaigrale v elitnem klubskem tekmovanju, ligi prvakinj, je Evropska rokometna zveza (EHF) eno izmed vabil dodelila tudi Celju Pivovarni Laško, ki se vrača med evropsko klubsko elito. Žreb skupin bo v petek.

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Slovenija bo imela po sezoni 2023/24 v ligi prvakov v moški konkurenci znova svojega predstavnika. Po dveh tekmovalnih obdobjih se med elitno klubsko druščino vračajo rokometaši RK Celje Pivovarna Laško

Klub, ki bo prihodnjo sezono praznoval 80-letnico delovanja, je bil ob širitvi tekmovanja z zdajšnjih 16 na 24 moštev uspešen s prijavo za najelitnejšo evropsko tekmovanje. 

24 klubov bo v skupinskem delu razdeljenih na šest skupin s štirimi udeleženci, tekmovanje se bo začelo 9. septembra. Naslov bo branila Barcelona.

Kdo bo prihodnjo sezono igral v ligi prvakov?

HC Zagreb (Hrvaška), Aalborg Håndbold (Danska), Barelona (Španija), Paris Saint-Germain (Francija), SC Magdeburg (Nemčija), One Veszprém HC (Madžarska), Kolstad Handball (Norveška), Industria Kielce (Poljska), Sporting Clube de Portugal (Portugalska), CS Dinamo Bucuresti (Romunija), MT Melsungen (Nemčija), SAH Aarhus (Danska), GOG (Danska), HBC Nantes (Francija), Montpellier Handball (Francija), Füchse Berlin (Nemčija), OTP Bank – PICK Szeged (Madžarska), HC Vardar 1961 (Severna Makedonija), Orlen Wisla Plock (Poljska), FC Porto (Portugalska), RK Celje Pivovarna Laško (Slovenija), RK Partizan AdmiralBet (Srbija), HC Kriens-Luzern (Švica), IFK Kristianstad (Švedska).

"Igranje v ligi prvakov si zaslužijo tudi naši sponzorji in navijači, ki so nam stali ob strani, in z njihovo pomočjo lahko ponovno razmišljamo o nastopu v ligi prvakov. Na zadnji tekmi državnega prvenstva smo vsi skupaj dokazali, da si Zlatorog v prihodnje zasluži še več takšnih spektaklov. V veliko čast in ponos bi nam bilo dejstvo, da bi med elito igrala tudi naša mladinska ekipa, ki bi tako prvič v zgodovini kluba in Slovenije tekmovala na najvišji evropski ravni," je ob oddaji prijave v klubski mikrofon dejal vršilec dolžnosti direktorja RKCPL Nejc Ajdnik.

Krimovke ostajajo med šestnajsterico

V ženski konkurenci sprememb v številu klubov ne bo. Še naprej jih bo sodelovalo 16, ki bodo na začetku tekmovanja razdeljeni v dve skupini. V eni bodo tudi serijske slovenske prvakinje Krimovke. Lovoriko bo branil Metz.

Krimovke so imele mesto zagotovljeno tudi za prihodnjo sezono. | Foto: Aleš Fevžer Krimovke so imele mesto zagotovljeno tudi za prihodnjo sezono. Foto: Aleš Fevžer

Kdo bo igral v ligi prvakinj?

HC Podravka (Hrvaška), Team Esbjerg (Danska), Brest Bretagne Handball (Francija), Metz Handball (Francija), HSG Blomberg-Lippe (Nemčija), Györi Audi ETO KC (Madžarska), OTP Group Budućnost (Črna gora), Storhamar Håndball Elite (Norveška), Gloria Bistrita (Romunija), RK Krim OTP Group Mercator (Slovenija), Odense Håndbold (Danska), Nykøbing Falster Håndbold (Danska), BV Borussia Dortmund (Nemčija), FTC (Madžarska), Sola Handballklubb (Norveška), CSM Bucuresti (Romunija).

Žreb skupinskega dela obeh tekmovanj bo na Dunaju v petek ob 11. uri.

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