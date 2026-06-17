Slovenski nogometni prvak Celje se bo v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z zmagovalcem obračuna med prvakoma Moldavije (Petrocub) in Albanije (Egnatia). Grofje bi se lahko tako podobno kot Aluminij (Šerif Tiraspol) v Evropi pomerili s predstavnikom Moldavije, lahko pa jih doleti obračun s prvakom Albanije, ki ga je lani iz Evrope izločila ljubljanska Olimpija. Če bi Celjani napredovali v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov, bi si že zagotovili najmanj nastop v ligaškem delu konferenčne lige.

V knežjem mestu ne skrivajo visokih ciljev. Po dveh zaporednih prebojih v glavni del konferenčne lige želijo pri slovenskem prvaku napraviti še korak naprej. Zaradi visokega koeficienta se jim je uresničila prva želja, saj bodo preskočili prvi krog kvalifikacij. To pomeni, da bodo evropsko pot začeli v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Če bodo torej poleti v Evropi preskočili zgolj eno oviro, si bodo že zagotovili najmanj nastop v konferenčni ligi. Če bodo uspešni dvakrat, bodo zaigrali v ligaškem delu lige Europa, če bi v kvalifikacijah izločili kar tri tekmece zapored, bi v Celju jeseni odmevala veličastna himna lige prvakov, slovenski prvak pa bi zaslužil ogromno bogastvo.

Vitor Campelos bo Celjanom skušal zagotoviti dolgo evropsko jesen. Foto: Jure Banfi

Celjani, ki jih vodi Portugalec Vitor Campelos, so izvedeli ime tekmeca v drugem krogu kvalifikacij. Kot nosilci so se izognili nekaterim zelo neugodnim tekmecem (na primer Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Omonia Nikozija …), ples kroglic pa je odločil, da se bodo udarili proti boljšemu iz obračuna 1. kroga med prvakoma Moldavije in Albanije.

Celjani bodo prvo tekmo odigrali v gosteh, povratno pa na stadionu Z'dežele. Slovenski prvak bo sicer priprave na novo sezono, v kateri bo tretjič zapovrstjo v evropskih tekmovanjih, začel 23. junija, nato pa odigral štiri pripravljalne tekme s Škendijo, splitskim Hajdukom (1. julija na stadionu Z'dežele), Čukaričkim in MTK Budimpešto.

Na delu bodo številni Slovenci

Zagrebški Dinamo, pri katerem blesti Miha Zajc, ni imel sreče. V 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov se bo pomeril s švicarskim prvakom Thunom. Foto: Ana Kovač Tekmece je dobilo še nekaj slovenskih nogometašev. Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika bo igrala proti zmagovalcu obračuna Tre Fiori - Larne, Borac Banja Luka s Sandijem Ogrincem bo v primeru napredovanja iz 1. kroga proti Levskemu Sofije Gašperja Trdina igral proti boljšemu iz para Vitebsk - Universitatea Craiova, Omonia Jureta Balkovca pa bo igrala proti boljšemu iz dvoboja Kairat Almaty - Sutjeska Nikšić.

Dinamo Zagreb Mihe Zajca in Svena Šunte bo igral proti Thunu, Slovan Bratislava Andraža Šporarja in Kenana Bajrića proti boljšemu iz para Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi, Gornik Zabrze Erika Janže proti Fenerbahčeju, Sturm Gradec Jona Gorenca Stankovića pa proti Hearts.

Prve tekme bodo 21. in 22. julija, povratne pa 28. in 29. julija. Zmagovalci se bodo prebili v 3. kvalifikacijski krog, poraženci pa v 3. krog kvalifikacij evropske lige.