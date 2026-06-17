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Avtor:
R. P.

Sreda,
17. 6. 2026,
14.45

Osveženo pred

9 minut

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konferenčna liga konferenčna liga NK Bravo NK Rijeka Matjaž Kek NK Aluminij

Sreda, 17. 6. 2026, 14.45

9 minut

Žreb 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo

Ljubljančanom in Koprčanom se je nasmehnila sreča, kaj pa Matjažu Keku?

Avtor:
R. P.

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Zoran Zeljković | Zoran Zeljković ne bo prvič vodil Kopra v Evropi. | Foto Aleš Fevžer

Zoran Zeljković ne bo prvič vodil Kopra v Evropi.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenske barve bosta od začetka v kvalifikacijah za konferenčno ligo zastopala dva kluba. To sta podprvak Koper in Bravo, ki je s tretjim mestom v prejšnji sezoni poskrbel za največji uspeh v zgodovini kluba. S kom pa se bosta slovenska predstavnika spoprijela v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo? V primeru izpada v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo bi lahko v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo zaigral tudi Aluminij. To poletje se na evropsko sceno z Rijeko vrača slovenski strateg in donedavni selektor Matjaž Kek.

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Slovenski podprvak Koper se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med ekipama Runavik (Ferski otoki) in Hamrun Spartans (Malta). Izognil se je najbolj neugodnemu kandidatu, to je bil beograjski Partizan, kot tudi Vaduzu iz Liechtensteina, proti kateremu so kanarčki, tudi takrat je Koper vodil Zoran Zeljković, pred leti že izpadli v Evropi.

Aleš Arnol že ima z Bravom evropske izkušnje. Predlani je najprej izločil predstavnika iz Walesa, nato pa izpadel proti Zrinjskim iz Mostarja. | Foto: Jure Banfi Aleš Arnol že ima z Bravom evropske izkušnje. Predlani je najprej izločil predstavnika iz Walesa, nato pa izpadel proti Zrinjskim iz Mostarja. Foto: Jure Banfi

Mladi ljubljanski klub Bravo se bo pomeril proti zmagovalcu dvoboja med Škendijo (Severna Makedonija) in Europo (Gibraltar). Čeprav bi mu lahko žreb namenil številne ugledne klube, med njimi ima največji status v Evropi grški velikan Panathinaikos Atene, zelo neugodni pa bi bili tudi dunajska Austria in hrvaška Rijeka, se bodo izbranci Aleša Arnola v drugem krogu udarili s predstavnikom Severne Makedonije oziroma Gibraltarja.

Če bo Aluminij neuspešen v kvalifikacijah za evropsko ligo, ga čaka tekmec iz Albanije oziroma Kazahstana. | Foto: Filip Barbalić Če bo Aluminij neuspešen v kvalifikacijah za evropsko ligo, ga čaka tekmec iz Albanije oziroma Kazahstana. Foto: Filip Barbalić

V žrebu je bil tudi slovenski pokalni prvak Aluminij. Če Kidričanom ne uspe preboj v drugi krog kvalifikacij evropske lige – v prvem se bo meril z moldavskim Šerifom –, se bo v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige meril z albanskim Dinamo Cityjem ali kazahstansko Astano.

Matjaž Kek je Rijeko že večkrat popeljal v skupinski del evropske lige. | Foto: Guliverimage Matjaž Kek je Rijeko že večkrat popeljal v skupinski del evropske lige. Foto: Guliverimage

Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek bo vnovično evropsko pot z Rijeko začel proti slabšemu s spopada prvega kroga lige Europa, v katerem se bosta udarila severnoirski Derry City in bolgarski pokalni zmagovalec CSKA Sofija. Najverjetneje se bodo Rečani z Mariborčanom spopadli z otoško oviro.

konferenčna liga konferenčna liga NK Bravo NK Rijeka Matjaž Kek NK Aluminij
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