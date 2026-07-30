Oven

Spregovorite in razrešite vse, kar vas že nekaj časa teži. Pogovorite se o vseh osebnih dilemah in čustvenih ovirah. Vračali se boste v preteklost in tam iskali odgovore na morebitna vprašanja. Nekoliko boste sanjavi. Uporabite vse, kar se boste danes naučili in to izkoristite za zbliževanje s partnerjem.

Bik

Nebo vašega družinskega življenja se bo razjasnilo. Napete situacije in odnosi se bodo umirili, kar vam bo dalo občutek varnosti in zaupanja v bližnje. S prijatelji boste prav tako imeli zelo pristen odnos. Vezali vas bodo skupni interesi in na skupnih izletih boste še posebej vi zelo uživali.

Dvojčka

Skrbelo vas bo zdravje starejšega člana družine, a njegovo stanje se bo izboljšalo, vi pa si boste lahko oddahnili. Dan bo prinesel družinsko slavje ali skupno kosilo, v katerem boste zelo uživali. Nekateri boste to izkoristili za objavo pomembnih novic ali predstavitev svojih načrtov.

Rak

Prebudilo se bo vprašanje nasledstva ali skupne lastnine. Današnji vplivi vam ne bodo šli na roko, zato se ne zapletajte v takšne in podobne teme. Namesto dogovora bi lahko dobili prepir in nerazumevanje. Veliko vam bodo pomenile zabave, uživali boste v neobveznih pogovorih z veliko humorja.

Lev

Vsi imamo svoje fantazije in so vsekakor neizogiben del našega življenja. Toda pazljivo, ne dovolite si, da bi vaše sanje prevzele vodstvo in izrinile vso realnost iz vašega življenja, kajti realnost ni vedno povsem kruta in zna se zgoditi, da bi zaradi bežanja v svet sanj spregledali in zamudili kakšno priložnost.

Devica

Danes boste samski spoznali simpatično osebo, s katero lahko ustvarite kakovosten odnos. Prvi stik ne bo videti obetaven, morda bo šlo celo nekaj narobe. Vezani boste združili moči s partnerjem in skušali pomagati nekomu tretjemu. Na praktični ravni bosta odličen tim, čustveno pa ne bosta povsem usklajena.

Tehtnica

Vezani, čeprav bo vajin odnos dokaj skladen, bosta vseeno oba potrebovala več časa zase in za svojo intimo. Dovolita drug drugemu umik. Samski, veliko se boste družili, a dan ne bo minil brez občasnih bučnih razprav, predvsem zaradi različnih stališč. Ne glede na vse vas bo nekdo opazil.

Škorpijon

Vaše današnje čustveno življenje je tako rekoč že vnaprej določeno. Vezani boste uspešno razrešili večino ljubezenskih nesporazumov, ki ste jih v zadnjem času pometali pod preprogo. Samski pa ne boste imeli te sreče. Kaže, da se je nekdo že dokončno odločil glede vajinih možnosti.

Strelec

Če nekatere stvari v zvezi ne izpolnjujejo vajinih pričakovanj, jih boste vezani danes lahko uspešno spremenili. Potrpežljivi boste in razumevajoči, kot že dolgo ne. Samski pa imate danes dobre možnosti, da bi našli ljubezen tam, kjer je ne pričakujete. Vaše čustveno življenje bo kot vrtiljak.

Kozorog

Ugotovili boste, da lahko ponudite še mnogo več, kot ste do sedaj. Vendar pa kljub temu vi svojih kriterijev kar ne boste znižali. Še več, morda boste postali kar malce prezahtevni. Bodite bolj optimistični in prilagodljivi, bolje se boste počutili in lažje vam bo. Premislite, kako bo videti vaša prihodnost.

Vodnar

Nadrejeni imajo o vas veliko boljše in lepše mnenje, kot pa vam to dajo vedeti. V to se boste kaj kmalu tudi prepričali, ko boste dobili želeno napredovanje ali ponudbo za boljšo službo. Z odprtimi rokami sprejmite vse izzive. Obdobje je ravno tako ugodno za nakup ali prodajo nepremičnin.

Ribi

Razmerja in prijateljstva bodo zaznamovala vaše razpoloženje. Postali boste bolj odprti, topli in tudi odzivni na ljubeč in strasten način. Prišla bo priložnost za novo romanco ali prijateljstvo in za vas se bo zelo dobro obneslo. Vse skupaj vam bo zelo dobro delo, zato boste veliko boljše volje.