Po številnih odzivih na o predlog Mednarodne nogometne zveze (Fifa) o prodaji 20-odstotnega deleža pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva, je zveza določila rok za odobritev načrtovanega sporazuma in v zameno obljubila posebno plačilo. Rok za odobritev načrta s strani 211 zvez naj bi bil 19. september.

O tem poroča več britanskih medijev, ki dobesedno citirajo petstransko pismo predsednika Fife Giannija Infantina zvezam.

Po poročilu dpa je predsednik Fife v pismu zapisal "Če si želite napredka, vam bo deset milijard dolarjev vreden paket na voljo od 1. januarja 2027 in bo sprožil naslednjo fazo naše skupne poti. To bi znašalo 40 milijonov dolarjev letno na zvezo, kar je štirikrat več od trenutnega zneska. Če pas želite ohraniti status quo in zavrniti ta predlog, vam je naša načrtovana širitev programa Forward v višini 2,7 milijarde dolarjev, kot je bila predstavljena prej, še vedno na voljo," je Infantino domnevno pisal zvezam.

Medtem ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) kritizirala predlog, so celinske zveze iz Azije ter Severne in Srednje Amerike pokazale, da so odprte za to idejo. Se je pa večina zvez pritožila, da o Infantinovih načrtih niso bila vnaprej obveščena.

Uefa svojih pogledov ni spremenila Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v zvezi s prodaja deleža komercialnih pravic za SP, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se po pogovorih s številnimi deležniki v športu še bolj zavedajo, da obstaja vse večje nasprotovanje idejam Fife in njeni plačilni shemi. Trdijo, da Fifa ne more več izkoriščati nogometa za bogatenje sebe in svojih prijateljev. "Igro lahko razvijamo na drugačen način. Čas je, da damo prednost zvezam, klubom, ligam igralcem in navijačem," so zapisali pri Uefi.

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