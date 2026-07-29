Obsežna iskalna akcija: otroka s posebnimi potrebami iskalo 119 ljudi, dron in helikopter

V torek popoldne je v naselju Briše pri Polhovem Gradcu potekala obsežna iskalna akcija. S tabora za otroke s posebnimi potrebami je neznano kam izginil otrok, ki so ga po uri in pol našli nepoškodovanega. Pri iskanju je sodelovalo 119 ljudi, med njimi 86 prostovoljnih gasilcev, 18 vodnikov reševalnih psov, dva poklicna gasilca in 13 policistov. V zraku je bil tudi helikopter in dron s termovizijsko kamero.

Zaradi resnosti položaja in zahtevnega terena so bili aktivirani operativci PGD Zalog, Butajnova – Planina, Črni Vrh, Polhov Gradec, Horjul, Šentjošt, PGD Dvor in vodniki reševalnih psov.

Policija je najprej aktivirala helikopter, a so se kasneje odločili za drugačno strategijo in otroka iskali z dronom s termovizijsko kamero Gasilske brigade Ljubljana, ki je omogočal natančen in tišji pregled terena z višine.

"Terenske ekipe so medtem po natančnih navodilih štaba začele sistematično prečesavanje in vzpostavljale obroč okoli območja, da bi otroku preprečile nadaljnje oddaljevanje," so zapisali na spletni strani PGD Dvor.

Otroka so našli po dobri uri in pol iskanja

Največjega preobrata v akciji pa ni prinesla le tehnologija, ampak glas enega od staršev. Vzgojiteljice in starši so namreč povedali, da se bo otrok v stiski ali strahu najverjetneje odzval na znan, varen glas svojih najbližjih.

"Zato smo se odločili za nevsakdanji korak. Enega od staršev smo posadili v gasilski kamion in njegov pomirjujoči glas predvajali prek močnega zvočnika na vozilu, medtem ko se je tovornjak počasi premikal po obrobju območja," so pojasnili gasilci PGD Dvor.

Taktika je bila uspešna in kmalu so zaslišali otroka ter natančno določili njegovo lokacijo. Iskalna akcija se je po dobri uri in pol uspešno končala. Otroka so našli nepoškodovanega in ga predali reševalcem, ki so ga pregledali, so še sporočili gasilci.