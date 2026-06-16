Aluminij ostal brez derbija s Hrvati, v Ljudski vrt prihajajo Moldavci

V Nyonu je Uefa izvedla žreb prvega kroga kvalifikacij za ligo Europa, med 12 vključenimi žogicami pa je ena pripadala tudi slovenskemu predstavniku Aluminiju. Med šestimi potencialnimi nasprotniki Kidričanov izrazito ugodne opcije ni bilo, na koncu pa je usoda Kidričane soočila s Sheriffom iz Tiraspola.

Med potencialnimi nasprotniki je bil tudi splitski Hajduk, ki bi vsekakor poskrbel za nogometni spektakel v dobro zapolnjenem Ljudskem vrtu, a je žreb Dalmatincem dodelil slovaško Žilino, Aluminij pa se bo moral na svoji prvi evropski oviri v zgodovini kluba 'zadovoljiti' z Moldavci.

Klub iz Pridnestrske republike se lahko med drugim pohvali tudi z igranjem v elitni ligi prvakov. V sezoni 2020/21 je Sheriff iz Tiraspola postal prvi moldavski predstavnik v zgodovini tega tekmovanja, na zadnji stopnički kvalifikacij je s skupnim rezultatom 3:0 ugnal zagrebški Dinamo.

Z zmago so varovanci Jurija Verniduba odprli tudi skupinski del tekmovanja, ko so z 2:0 ugnali Šahtar Doneck, nato pa so se pod pravo senzacijo Moldavci podpisali še na stadionu Santiago Bernabeu, saj so z 2:1 premagali tudi veliki Real Madrid pod vodstvom Carla Ancelottija.

Sheriff je danes le še bleda senca ekipe, ki si je pokorila špansko prestolnico. To je pred dvema letoma v kvalifikacijah za konferenčno ligo potrdila tudi ljubljanska Olimpija, ki je Moldavce izločila s skupnim rezultatom 4:0.

Zdaj pot v Pridnestrje čaka Kidričane. Prva tekma v Tiraspolu bo predvidoma odigrana 9. julija, teden dni kasneje pa bodo slovenski pokalni prvaki Moldavce gostili v Ljudskem vrtu.