Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Torek,
16. 6. 2026,
17.30

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
NK Aluminij Liga Europa Liga Europa Prva liga Telemach Pokal Pivovarna Union

Torek, 16. 6. 2026, 17.30

7 minut

Žreb 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa

Aluminij ostal brez derbija s Hrvati, v Ljudski vrt prihajajo Moldavci

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
NK Aluminij pokalni zmagovalec | Aluminij v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa čaka moldavski nasprotnik. | Foto Aleš Fevžer

Aluminij v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa čaka moldavski nasprotnik.

Foto: Aleš Fevžer

V Nyonu je Uefa izvedla žreb prvega kroga kvalifikacij za ligo Europa, med 12 vključenimi žogicami pa je ena pripadala tudi slovenskemu predstavniku Aluminiju. Med šestimi potencialnimi nasprotniki Kidričanov izrazito ugodne opcije ni bilo, na koncu pa je usoda Kidričane soočila s Sheriffom iz Tiraspola.

Petar Petriško
Sportal Petriško druga poletna okrepitev Aluminija, Paić v Radomljah

Med potencialnimi nasprotniki je bil tudi splitski Hajduk, ki bi vsekakor poskrbel za nogometni spektakel v dobro zapolnjenem Ljudskem vrtu, a je žreb Dalmatincem dodelil slovaško Žilino, Aluminij pa se bo moral na svoji prvi evropski oviri v zgodovini kluba 'zadovoljiti' z Moldavci.

Klub iz Pridnestrske republike se lahko med drugim pohvali tudi z igranjem v elitni ligi prvakov. V sezoni 2020/21 je Sheriff iz Tiraspola postal prvi moldavski predstavnik v zgodovini tega tekmovanja, na zadnji stopnički kvalifikacij je s skupnim rezultatom 3:0 ugnal zagrebški Dinamo.

Z zmago so varovanci Jurija Verniduba odprli tudi skupinski del tekmovanja, ko so z 2:0 ugnali Šahtar Doneck, nato pa so se pod pravo senzacijo Moldavci podpisali še na stadionu Santiago Bernabeu, saj so z 2:1 premagali tudi veliki Real Madrid pod vodstvom Carla Ancelottija.

Sheriff je danes le še bleda senca ekipe, ki si je pokorila špansko prestolnico. To je pred dvema letoma v kvalifikacijah za konferenčno ligo potrdila tudi ljubljanska Olimpija, ki je Moldavce izločila s skupnim rezultatom 4:0.

Zdaj pot v Pridnestrje čaka Kidričane. Prva tekma v Tiraspolu bo predvidoma odigrana 9. julija, teden dni kasneje pa bodo slovenski pokalni prvaki Moldavce gostili v Ljudskem vrtu.

Zlatko Zahović Stožice
Sportal Se Zlatko Zahović vrača v Maribor?
Torcida Split
Sportal Štajerci vzhičeno v en glas: Prosim, naj bo Hajduk!
NK Aluminij Liga Europa Liga Europa Prva liga Telemach Pokal Pivovarna Union
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.