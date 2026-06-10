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Avtor:
STA

Sreda,
10. 6. 2026,
21.35

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Sreda, 10. 6. 2026, 21.35

1 ura, 5 minut

Nogometna tržnica, 10. junij

Tottenham pripeljal novega branilca

Avtor:
STA

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Marcos Senesi | Marcos Senesi je novi član Tottenhama | Foto Guliverimage

Marcos Senesi je novi član Tottenhama

Foto: Guliverimage

Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je pripeljal še drugo poletno okrepitev. Po bočnem branilcu Andyju Robertsonu, ki je prišel iz Liverpoola, so Londončani podpisali še pogodbo z argentinskim srednjim branilcem Marcosom Senesijem, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Senesi je nazadnje igral za Bournemouth, konec sezone pa se mu je pogodba s klubom iztekla, tako da je tudi on k Tottenhamu prišel kot prost igralec.

Devetindvajsetletni Senesi se je k Bournemouthu preselil leta 2022 iz Feyenoorda ter za angleškega prvoligaša odigral 128 tekem.

Tottenham je v zadnjih dveh sezonah v domači ligi prejel 122 zadetkov in obakrat končal šele na 17. mestu.

Matic Ivanšek iz Brava k prvakom

Nogometni klub Celje je sporočil, da je novi član ekipe Matic Ivanšek, ki se mu je iztekla pogodba z ljubljanskim Bravom. Enaindvajsetletni nogometaš, ki lahko igra na položaju bočnega branilca in krilnega napadalca, je z grofi sklenil triletno pogodbo do konca sezone 2028/29.

Ivanšek je prve minute v članskem nogometu vknjižil že v sezoni 2021/22, ko je v 2. SNL zaigral za Triglav. Nato se je preselil v Olimpijo, kjer je kot član mladinske selekcije v sezoni 2022/23 dosegel 11 zadetkov, od tam pa prestopil k Bravu.

Za Šiškarje je v zadnjih treh sezonah zbral 99 nastopov v vseh tekmovanjih in zbral 18 zadetkov in 7 asistenc.

Ivanšek je tudi mladi reprezentant Slovenije, za katero je v kvalifikacijah za EP 2027 zaigral na dveh obračunih, kot nogometaš, rojen leta 2004, pa ponuja dodatno opcijo trenerju Vitorju Campelosu za izpolnjevanje kvote mladega nogometaša v začetni enajsterici.

Ewen Jaouen je novi član Newcastla

Angleški nogometni prvoligaš Newcastle je uradno potrdil svojo prvo poletno okrepitev. To je vratar francoske reprezentance do 21 let Ewen Jaouen. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, bodo Angleži zanj francoskemu drugoligašu Reimsu odšteli 21,5 milijona evrov odškodnine, ta pa lahko naraste na 28,5 milijona.

"Je mlad vratar, ki je pokazal veliko potenciala v Franciji. Je miren in menimo, da lahko napreduje skupaj z nami," je dejal trener Newcastla Eddie Howe.

Ewen Jaouen je novi član Newcastla. | Foto: Guliverimage Ewen Jaouen je novi član Newcastla. Foto: Guliverimage

Jaouen je v prejšnji sezoni igral na 34 tekmah druge francoske lige, potem ko se je pridružil Reimsu iz Guingampa poleti 2023.

Jaouen bo malce osvežil vratarski položaj pri Newcastlu. V prejšnji sezoni je večino tekem branil Nick Pope, Aaron Ramsdale pa se je vrnil v matični Southampton. John Ruddy in Max Thompson pa bosta zapustila klub konec meseca, ko se jima izteče pogodba.

Pred dnevi je še en angleški prvoligaš Brighton v svoje vrste pripeljal mladega, 18-letnega nigerijskega krilnega igralca Zadoka Yohanno, za katerega je švedskemu Aiku plačal 28 milijonov evrov.

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