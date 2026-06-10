Sreda, 10. 6. 2026, 14.14
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Dvoletna pogodba
Luis Miguel Ramis je novi trener Osasune
Španski nogometni strokovnjak Luis Miguel Ramis je novi trener Osasune. Kolektiv iz Pamplone, ki je minulo sezono španskega prvenstva končal na 17. mestu in ohranil mesto med elito, je s 55-letnim nekdanjim igralcem podpisal dveletno pogodbo, so potrdili na spletni strani kluba.
Po desetih sezonah, ki jih je preživel v španski drugi ligi, bo prvič kot trener nastopil v prvi ligi. Ramis je pred tem deloval na klopi drugoligaša Burgosa, ki z Ramisom ni podaljšal pogodbe.
Ramis bo zasedel izpraznjeno mesto trenerja Osasune, potem ko so pri Pamploni odslovili Alessia Liscia.
Nekdanji igralec, ki je v devetih sezonah v la ligi zbral 165 nastopov in zabil osem golov, večinoma v vrsti Deportiva, Reala Madrida in Tenerifa, je trenersko kariero začel v mladinskem sistemu madridskega kraljevega kluba. Nato je vodil Almerio, Albacete, Tenerife in Espanyol. Burgos, sedmouvrščeno ekipo druge lige, je vodil od oktobra 2024.