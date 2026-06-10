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Avtor:
STA

Sreda,
10. 6. 2026,
14.14

Osveženo pred

38 minut

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Natisni članek
Luis Miguel Ramis Osasuna nogomet

Sreda, 10. 6. 2026, 14.14

38 minut

Dvoletna pogodba

Luis Miguel Ramis je novi trener Osasune

Avtor:
STA

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Luis Miguel Ramis | Luis Miguel Ramis je novi trener Osasune. | Foto Guliverimage

Luis Miguel Ramis je novi trener Osasune.

Foto: Guliverimage

Španski nogometni strokovnjak Luis Miguel Ramis je novi trener Osasune. Kolektiv iz Pamplone, ki je minulo sezono španskega prvenstva končal na 17. mestu in ohranil mesto med elito, je s 55-letnim nekdanjim igralcem podpisal dveletno pogodbo, so potrdili na spletni strani kluba.

Po desetih sezonah, ki jih je preživel v španski drugi ligi, bo prvič kot trener nastopil v prvi ligi. Ramis je pred tem deloval na klopi drugoligaša Burgosa, ki z Ramisom ni podaljšal pogodbe.

Ramis bo zasedel izpraznjeno mesto trenerja Osasune, potem ko so pri Pamploni odslovili Alessia Liscia.

Nekdanji igralec, ki je v devetih sezonah v la ligi zbral 165 nastopov in zabil osem golov, večinoma v vrsti Deportiva, Reala Madrida in Tenerifa, je trenersko kariero začel v mladinskem sistemu madridskega kraljevega kluba. Nato je vodil Almerio, Albacete, Tenerife in Espanyol. Burgos, sedmouvrščeno ekipo druge lige, je vodil od oktobra 2024.

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