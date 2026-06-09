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Avtor:
STA

Torek,
9. 6. 2026,
13.04

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nogomet Wilton Sampaio

Torek, 9. 6. 2026, 13.04

1 ura, 7 minut

Brazilcu čast prve tekme

Wilton Sampaio bo sodil uvodno tekmo mundiala

Avtor:
STA

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Wilton Sampaio | Wilton Sampaio bo sodil na uvodni tekmi mundiala. | Foto Guliverimage

Wilton Sampaio bo sodil na uvodni tekmi mundiala.

Foto: Guliverimage

Brazilec Wilton Sampaio bo sodil na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Južno Afriko in Mehiko v četrtek ob 21. uri po srednjeevropskem času v Ciudad de Mexicu, je objavila Mednarodna nogometna zveza Fifa. Na prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo sodelovala tudi slovenska sodniška ekipa.

To bo prva tekma predtekmovalne skupine A, v kateri poleg gostiteljice Mehike in Južne Afrike tudi Južna Koreja in Češka.

Sampaio je bil že sodnik na SP leta 2022 v Katarju, štiri leta prej pa je bil v Rusiji videosodnik.

Glede na to, da bo na SP nastopilo rekordnih 48 reprezentanc, je Fifa za sojenje delegirala tudi rekordno število sodnikov.

Med 52 glavnimi sodniki, 88 pomočniki in 30 videosodniki oziroma Var-sodniki bodo tudi Slovenci - glavni sodnik Slavko Vinčić ter pomočnika Tomaž Klančnik in Aljaž Kovačič.

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