Brazilec Wilton Sampaio bo sodil na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Južno Afriko in Mehiko v četrtek ob 21. uri po srednjeevropskem času v Ciudad de Mexicu, je objavila Mednarodna nogometna zveza Fifa. Na prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo sodelovala tudi slovenska sodniška ekipa.

To bo prva tekma predtekmovalne skupine A, v kateri poleg gostiteljice Mehike in Južne Afrike tudi Južna Koreja in Češka.

Sampaio je bil že sodnik na SP leta 2022 v Katarju, štiri leta prej pa je bil v Rusiji videosodnik.

Glede na to, da bo na SP nastopilo rekordnih 48 reprezentanc, je Fifa za sojenje delegirala tudi rekordno število sodnikov.

Med 52 glavnimi sodniki, 88 pomočniki in 30 videosodniki oziroma Var-sodniki bodo tudi Slovenci - glavni sodnik Slavko Vinčić ter pomočnika Tomaž Klančnik in Aljaž Kovačič.