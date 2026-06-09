Fabio Grosso, eden ključnih mož zmagovite italijanske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 2006, je novi trener Fiorentine, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Grosso je lani Sassuolo popeljal do obstanka v najvišji ligi italijanskega nogometa.

Oseminštiridesetletni Grosso je leta 2006 dosegel gol v podaljšku za zmago Italije nad Nemčijo v polfinalu SP in nato v finalu zadel odločilno enajstmetrovko ob zmagi nad Francijo po kazenskih strelih.

Ekipa iz Firenc je v prejšnji sezoni preživela boj za obstanek, ki ga je dosegla pod vodstvom Stefana Piolija in nato Paola Vanolija.

Grosso pa je Sassuolo z 11. mestom udobno popeljal do obstanka v serie A, potem ko je sezono prej s to ekipo sploh prišel do napredovanja v najvišjo domačo ligo.