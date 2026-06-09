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Avtor:
STA

Torek,
9. 6. 2026,
11.02

Osveženo pred

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Fabio Grosso nogomet serie A Fiorentina

Torek, 9. 6. 2026, 11.02

1 ura, 37 minut

Fabio Grosso novi trener Fiorentine

Avtor:
STA

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Fabio Grosso | Fabio Grosso je novi trener Fiorentine. | Foto Reuters

Fabio Grosso je novi trener Fiorentine.

Foto: Reuters

Fabio Grosso, eden ključnih mož zmagovite italijanske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 2006, je novi trener Fiorentine, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Grosso je lani Sassuolo popeljal do obstanka v najvišji ligi italijanskega nogometa.

Oseminštiridesetletni Grosso je leta 2006 dosegel gol v podaljšku za zmago Italije nad Nemčijo v polfinalu SP in nato v finalu zadel odločilno enajstmetrovko ob zmagi nad Francijo po kazenskih strelih.

Ekipa iz Firenc je v prejšnji sezoni preživela boj za obstanek, ki ga je dosegla pod vodstvom Stefana Piolija in nato Paola Vanolija.

Grosso pa je Sassuolo z 11. mestom udobno popeljal do obstanka v serie A, potem ko je sezono prej s to ekipo sploh prišel do napredovanja v najvišjo domačo ligo.

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Fabio Grosso nogomet serie A Fiorentina
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