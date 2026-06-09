Omar Artan bi moral v prihodnjih dneh postati prvi Somalec, ki bi sodil na svetovnem nogometnem prvenstvu, a so mu po pristanku v Miamiju zavrnili vstop v ZDA, Fifa pa ga je umaknila s seznama sodnikov za prihajajoči mundial, poroča BBC.

Iz ZDA prihajajo informacije o novem zavrnjenem vstopu v državo. Tokrat gre za somalijskega nogometnega sodnika Omarja Artana, ki bi moral soditi na svetovnem prvenstvu. To se bo začelo v četrtek, gostile pa ga bodo ZDA, Kanada in Mehika.

BBC je v ponedeljek zvečer poročal, da so najboljšemu sodniku Afriške nogometne konfederacije (CAF) leta 2025 Artanu na letališču v Miamiju prepovedali vstop v državo.

Zatem je tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) potrdila, da Artan ne bo smel soditi na svetovnem prvenstvu. "Fifa lahko potrdi, da Omar Artan ne bo mogel trenirati ali soditi na svetovnem prvenstvu, potem ko so mu zavrnili vstop v Združene države," je za AFP povedal tiskovni predstavnik FIFA.

Foto: Reuters

Nekdanji kapetan somalijske reprezentance Ciise Aden Abshir, ki trenutno dela na domačem ministrstvu za šport se je ostro odzval na zavrnitev vstopa rojaku v ZDA. "Zavrnitev vstopa v ZDA in preprečitev sojenja načrtovanih tekem ne škoduje le njemu osebno, pač pa tudi spodkopava zavezanost nogometa pravičnosti in pošteni igri," je dejal za AFP in dodal, da je imel Artan veljaven vizum.

Ameriške imigracijske oblasti niso izdale uradnega razloga za Artanovo vrnitev v domovino, je pa Somalija med državami, proti katerim imajo ZDA uvedene stroge omejitve vstopa.

Artan bi moral postati prvi Somalec, ki bi sodil na svetovnem nogometnem prvenstvu.