Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel. Izjavo je podal po tem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Iran se na Trumpove napovedi še ni uradno odzval. Vendar pa je poluradna iranska tiskovna agencija Mehr poročala, da Teheran od ZDA ni zahteval odloga vojaškega ukrepanja, Trumpove izjave pa označila za "zgolj še eno laž". Hkrati iranski mediji poročajo o izjavi zunanjega ministra Abasa Aragčija, da so pogajanja z Omanom o sporazumu glede Hormuške ožine "blizu zaključka".

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6.40 Trump za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom

6.40 Trump za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom

"Očitno ne želijo biti napadeni," je novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One povedal Trump. "Zdaj se z njimi pogovarjamo v obliki pogajanj. Ta se bodo začela jutri popoldne," je dodal, ne da bi navedel podrobnosti o kraju in udeležencih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izjavo je Trump podal dan po tem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili nove načrtovane napade na Iran pod pogojem, da bodo hitro sklenili dogovor o končanju večmesečnega oboroženega konflikta.

Za odložitev novih napadov – ti naj bi bili po Trumpovih besedah "največji po drugi svetovni vojni" – naj bi ameriškega predsednika med drugim zaprosile zaveznice ZDA na Bližnjem vzhodu Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar.

"Ko so zavezniki prosili, naj jih prekličem, moraš nekako reči: 'No, poglejmo.' Razlog, zakaj so za to prosili, je, ker menijo, da obstaja dogovor," je Trump še povedal v nedeljo in pojasnil: "Obstaja dogovor o Hormuški ožini, nato bo sledil dogovor o jedrskem programu, lahko bi rekli o denuklearizaciji Irana."

Razmere na Bližnjem vzhodu so se po junijskem podpisu memoranduma o soglasju med Washingtonom in Teheranom ponovno zaostrile, potem ko naj bi iranska stran po navedbah ZDA napadla plovila v Hormuški ožini, strateško pomembni plovni poti za izvoz energentov iz Perzijskega zaliva. Sledilo je več zaporednih dni ameriških napadov na islamsko republiko in povračilnih napadov te na ameriške cilje v regiji.