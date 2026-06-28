Na SP 2026 je sodelovalo rekordno število udeležencev (48), v izločilne dele pa se jih je prvič uvrstilo kar 32. Kdo se bo pomeril s kom in kdaj? Preverite termine vseh tekem!

Izločilni del:

Izločilni del je na letošnjem svetovnem prvenstvu pester kot še nikoli, saj se je vanj uvrstilo kar 32 reprezentanc. Tako se izločilni del mundiala prvič v zgodovini začenja s tekmami 1/16 finala.

1/16 finala: Nedelja, 28. junij:

21.00 Los Angeles: Južna Afrika - Kanada Ponedeljek, 29. junij:

19.00 Houston: Brazilija - Japonska

22.30 Boston: Nemčija - Paragvaj Torek, 30. junij:

03.00 Monterrey: Nizozemska - Maroko

19.00 Dallas: Slonokoščena obala - Norveška

23.00 New York: Francija - Švedska Sreda, 1. julij:

03.00 Ciudad de Mexico: Mehika - Ekvador

18.00 Atlanta: Anglija - DR Kongo

22.00 Seattle: Belgija - Senegal Četrtek, 2. julij:

02.00 San Francisco: ZDA - Bosna in Hercegovina

21.00 Los Angeles: Španija - Avstrija Petek, 3. julij:

01.00 Toronto: Portugalska - Hrvaška

05.00 Vancouver: Švica - Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija - Egipt Sobota, 4. julij:

00.00 Miami: Argentina - Zelenortski otoki

03.30 Kansas City: Kolumbija - Gana Osmina finala: Sobota, 4. julij:

19.00 Houston: Južna Afrika/Kanada - Nizozemska/Maroko (O2)

23.00 Philadelphia: Nemčija/Paragvaj - Francija/Švedska (O1) Nedelja, 5. julij:

22.00 New York: Brazilija/Japonska - Slonokoščena obala/Norveška (O5) Ponedeljek, 6. julij:

02.00 Ciudad de Mexico: Mehika/Ekvador - Anglija/DR Kongo (O6)

21.00 Dallas: Portugalska/Hrvaška - Španija/Avstrija (O3) Torek, 7. julij:

02.00 Seattle: ZDA/BiH - Belgija/Senegal (O4)

18.00 Atlanta: Argentina/Zelenortski otoki - Avstralija/Egipt (O7)

22.00 Vancouver: Švica/Alžirija - Kolumbija/Gana (O8) Četrtfinale: Četrtek, 9. julij:

22.00 Boston: zmagovalec O1 - zmagovalec O2 (Č1) Petek, 10. julij:

21.00 Los Angeles: zmagovalec O3 - zmagovalec O4 (Č2) Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: zmagovalec O5 - zmagovalec O6 (Č3) Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: zmagovalec O7 - zmagovalec O8 (Č4) Polfinale: Torek, 14. julij:

21.00 Dallas: zmagovalec Č1 - zmagovalec Č2 (P1) Sreda, 15. julij:

21.00 Atlanta: zmagovalec Č3 - zmagovalec Č4 (P2) Za 3. mesto: Sobota, 18. julij:

23.00 Miami: poraženec P1 - poraženec P2 Finale: Nedelja, 19. julij:

21.00 New York: zmagovalec P1 - zmagovalec P2

V skupinskem delu je prvič sodelovalo kar 48 udeležencev. Razdeljeni so bili v ducat skupin s po štirimi ekipami. Skupinski del je trajal kar 16 dni, med najboljših 32 pa se je poleg dveh najboljših ekip iz vsake skupine, uvrstilo še osem najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc.

Lestvice

Standings provided by Sofascore

Skupinski del:

11. junij, četrtek (+ še ena jutranja tekma):

12. junij, petek (+ še ena jutranja tekma):

13. junij, sobota (+ še tri jutranje tekme):

14. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

15. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

16. junij, torek (+ še tri jutranje tekme):

17. junij, sreda (+ še dve jutranji tekmi):

18. junij, četrtek (+ še dve jutranji tekmi):

19. junij, petek (+ še tri jutranje tekme):

20. junij, sobota (+ še dve jutranji tekmi):

21. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

22. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

23. junij, torek (+ še dve jutranji tekmi):

24. junij, sreda (+ še štiri jutranje tekme):

25. junij, četrtek (+ še štiri jutranje tekme):

26. junij, petek (+ še štiri jutranje tekme):

27. junij, sobota (+ še štiri jutranje tekme):

28. junij, nedelja:

O svetovnem prvaku se bo odločalo 19. julija na stadionu MetLife. Foto: Reuters

Dvoboji osmine finala bodo odigrani med 4. in 7. julijem, četrtfinala bodo na sporedu od 9. do 11. julija, polfinalna spopada bosta v središču pozornosti 14. in 15. julija, za bron se bosta poražena polfinalista udarila 18. julija, za svetovno krono pa dan pozneje na stadionu MetLife v East Rutherfordu, v neposredni bližini New Yorka in New Jerseyja.

Foto: Reuters