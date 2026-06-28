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Avtor:
Sportal

Nedelja,
28. 6. 2026,
11.00

Osveženo pred

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Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Nedelja, 28. 6. 2026, 11.00

7 minut

SP 2026 (spored in rezultati)

Kdaj se igrajo tekme SP 2026? Preverite!

Avtor:
Sportal

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SP 2026 Splošna | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na SP 2026 je sodelovalo rekordno število udeležencev (48), v izločilne dele pa se jih je prvič uvrstilo kar 32. Kdo se bo pomeril s kom in kdaj? Preverite termine vseh tekem!

Maradona 1986
Sportal Zgodovina svetovnih prvenstev: od Urugvaja do nogometnih zgodb, ki so postale večne
Izločilni del: 

Izločilni del je na letošnjem svetovnem prvenstvu pester kot še nikoli, saj se je vanj uvrstilo kar 32 reprezentanc. Tako se izločilni del mundiala prvič v zgodovini začenja s tekmami 1/16 finala.

1/16 finala:

Nedelja, 28. junij:
21.00 Los Angeles: Južna Afrika - Kanada

Ponedeljek, 29. junij:
19.00 Houston: Brazilija - Japonska
22.30 Boston: Nemčija - Paragvaj

Torek, 30. junij:
03.00 Monterrey: Nizozemska - Maroko
19.00 Dallas: Slonokoščena obala - Norveška
23.00 New York: Francija - Švedska

Sreda, 1. julij:
03.00 Ciudad de Mexico: Mehika - Ekvador
18.00 Atlanta: Anglija - DR Kongo
22.00 Seattle: Belgija - Senegal

Četrtek, 2. julij:
02.00 San Francisco: ZDA - Bosna in Hercegovina
21.00 Los Angeles: Španija - Avstrija

Petek, 3. julij:
01.00 Toronto: Portugalska - Hrvaška
05.00 Vancouver: Švica - Alžirija
20.00 Dallas: Avstralija - Egipt

Sobota, 4. julij:
00.00 Miami: Argentina - Zelenortski otoki
03.30 Kansas City: Kolumbija - Gana

Osmina finala:

Sobota, 4. julij:
19.00 Houston: Južna Afrika/Kanada - Nizozemska/Maroko (O2)
23.00 Philadelphia: Nemčija/Paragvaj - Francija/Švedska (O1)

Nedelja, 5. julij:
22.00 New York: Brazilija/Japonska - Slonokoščena obala/Norveška (O5)

Ponedeljek, 6. julij:
02.00 Ciudad de Mexico: Mehika/Ekvador - Anglija/DR Kongo (O6)
21.00 Dallas: Portugalska/Hrvaška - Španija/Avstrija (O3)

Torek, 7. julij:
02.00 Seattle: ZDA/BiH - Belgija/Senegal (O4)
18.00 Atlanta: Argentina/Zelenortski otoki - Avstralija/Egipt (O7)
22.00 Vancouver: Švica/Alžirija - Kolumbija/Gana (O8)

Četrtfinale:

Četrtek, 9. julij:
22.00 Boston: zmagovalec O1 - zmagovalec O2 (Č1)

Petek, 10. julij:
21.00 Los Angeles: zmagovalec O3 - zmagovalec O4 (Č2)

Sobota, 11. julij:
23.00 Miami: zmagovalec O5 - zmagovalec O6 (Č3)

Nedelja, 12. julij:
03.00 Kansas City: zmagovalec O7 - zmagovalec O8 (Č4)

Polfinale:

Torek, 14. julij:
21.00 Dallas: zmagovalec Č1 - zmagovalec Č2 (P1)

Sreda, 15. julij:
21.00 Atlanta: zmagovalec Č3 - zmagovalec Č4 (P2)

Za 3. mesto:

Sobota, 18. julij:
23.00 Miami: poraženec P1 - poraženec P2

Finale:

Nedelja, 19. julij:
21.00 New York: zmagovalec P1 - zmagovalec P2

V skupinskem delu je prvič sodelovalo kar 48 udeležencev. Razdeljeni so bili v ducat skupin s po štirimi ekipami. Skupinski del je trajal kar 16 dni, med najboljših 32 pa se je poleg dveh najboljših ekip iz vsake skupine, uvrstilo še osem najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc.

Lestvice

Standings provided by Sofascore

Skupinski del:

11. junij, četrtek (+ še ena jutranja tekma):
12. junij, petek (+ še ena jutranja tekma):
13. junij, sobota (+ še tri jutranje tekme):
14. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):
15. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):
16. junij, torek (+ še tri jutranje tekme):
17. junij, sreda (+ še dve jutranji tekmi):
18. junij, četrtek (+ še dve jutranji tekmi):
19. junij, petek (+ še tri jutranje tekme):
20. junij, sobota (+ še dve jutranji tekmi):
21. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):
22. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):
23. junij, torek (+ še dve jutranji tekmi):
24. junij, sreda (+ še štiri jutranje tekme):
25. junij, četrtek (+ še štiri jutranje tekme):
26. junij, petek (+ še štiri jutranje tekme):
27. junij, sobota (+ še štiri jutranje tekme):
28. junij, nedelja:

O svetovnem prvaku se bo odločalo 19. julija na stadionu MetLife. | Foto: Reuters O svetovnem prvaku se bo odločalo 19. julija na stadionu MetLife. Foto: Reuters

Dvoboji osmine finala bodo odigrani med 4. in 7. julijem, četrtfinala bodo na sporedu od 9. do 11. julija, polfinalna spopada bosta v središču pozornosti 14. in 15. julija, za bron se bosta poražena polfinalista udarila 18. julija, za svetovno krono pa dan pozneje na stadionu MetLife v East Rutherfordu, v neposredni bližini New Yorka in New Jerseyja. 

SP 2026 Splošna | Foto: Reuters Foto: Reuters

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