Angleži po drami v Miamiju strli norveška srca

Po Franciji in Španiji se je v polfinale SP 2026 uvrstila še Anglija. Trije levi so v vročem Miamiju po podaljšku strli odpor Norveške (2:1). Oba zadetka za Otočane je dosegel Jude Bellingham in poskrbel za popoln preobrat. Pred tem je z neverjetnim evrogolom Norvežane popeljal v vodstvo Andreas Schjelderup. Sodnik Clement Turpin je imel veliko dela. Razveljavil ni le nekaj zadetkov, ampak tudi 11-metrovke, Skandinavci pa so v drugem polčasu zatresli še prečko. Angleže čaka v polfinalu zmagovalec srečanja med Argentino in Švico.

SP 2026, 30. tekmovalni dan, četrtfinale:

Sobota, 11. julij:

Dvoboj v Miamiju se je začel z minuto molka v spomin nedavno preminulemu reprezentantu Južne Afrike Jaydenu Adamus (2001 - 2026), ki je nastopil na SP 2026. Foto: Reuters

Dvoboj v Miamiju se je začel z obeh straneh previdno. Vložek je tako velik, da se ni prav noben izmed tekmecev odločil za tvegano napadalno igro. Posest žoge je bila v uvodnem delu srečanja prepričljivo na strani Angležev, ki pa si niso pripravili večje priložnosti. Skandinavci so se postavili v formacijo 4-5-1 in umirili nemočne Otočane. Poslužili so se recepta, s katerim so v osmini finala ustvarjali težave že Brazilcem.

Čeprav so bili Angleži bolj pri žogi, niso resneje zapretili Skandindavcem. V uvodnih 30 minutah sploh niso usmerili niti enega strela v okvir vrat. Uspavanko na Floridi pa je v 34. minuti prekinil Erling Haaland. Mojstrsko se je v trenutku otresel tekmecev in sprožil prvi strel v okvir vrat na tekmi. Kdo bi si mislil, da je s tem napovedal enega najlepših zadetkov na tem svetovnem prvenstvu, ki ga je kmalu za tem dosegel njegov 22-letni rojak Andreas Schjelderup.

Andreas Schjelderup je dosegel enega najlepših zadetkov na letošnjem mundialu. Foto: Reuters

Norvežanu, ki zastopa klubske barve Benfice, je uspel popoln strel. Z roba kazenskega prostora je prefinjeno z desno nogo ustrelil v oddaljenejši kot vrat. Angleški vratar je bil nemočen. Kapetan Harry Kane je skušal dopovedati sodniku, da naj bi ga Patrick Berg pred začetkom norveške akcije nepravilno oviral, ko mu je vzel žogo, a sodnik Clement Turpin ni spreminjal odločitve.

Jude Bellingham je izjemno izkoristil podajo Anthonya Gordona in pretental norveško obrambo. Foto: Reuters

Angleži so do konca prvega polčasa le našli pot, kako zatresti norveško mrežo. To jim je uspelo po navdihnjenem prodoru Juda Bellinghama. Drugi najboljši strelec Anglije na tem prvenstvu je mojstrsko izenačil na 1:1, trije levi so dobili zalet.

V zadnjih sekundah prvega polčasa se je že zdelo, da je Harry Kane izigral norveško obrambo in popeljal Angleže do polnega preobrata (2:1), a se ni dolgo veselil. Zadetek je bil upravičeno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja.

VAR in Haaland rešila Angleže, nato pa še prečka

Norveška je v drugem polčasu pokazala drugačen obraz. Tokrat je ona vodila igro, hkrati pa si priigrala tudi več priložnosti. V 55. minuti je tako Torbjorn Lysaker Heggem izkoristil nezbranost angleške obrambe in z bližine zadel v polno. Pred tem je Jordan Pickford ubranil strel Patricka Berga. Norvežani so se veselili, a ne za dolgo. Vmešal se je VAR in opozoril sodnika na predhoden prekršek Erlinga Haalanda, ki je odrinil Elliota Andersona. Zadetek je bil tako razveljavljen.

Veselje Norvežanov po zadetku Heggema ni trajalo dolgo. Foto: Reuters

Norvežani so nadaljevali z napadi, vse bolj utrujeni Angleži so imeli ogromno težav. V 76. minuti je Angleže rešila sreča. David Wolfe je bil v gneči v kazenskem prostoru najvišji v skoku. Pickford je bil že premagan, a je Norvežan zatresel prečko. Ostalo je pri 1:1.

Angleški navijači od srca zapeli "Hey Jude"

Ker se rezultat ni več spreminjal, se je v Miamiju igral podaljšek. Začel se je sanjsko za Anglijo, saj je Jude Bellingham v 93. minuti po slabšem posredovanju norveškega vratarja popeljal Anglijo v vodstvo z 2:1. Le nekaj minut pozneje je sodnik po prodoru in padcu Djeda Spenceja pokazal na belo točko! Angleži so že proslavljali, Harry Kane je že načrtoval, kako bo izvedel kazenski strel, a si je nato sodnik po ogledu VAR posnetka premislil.

Norveška je zaostajala z 1:2, nato pa v drugi del podaljška presenetljivo vstopila brez Erlinga Haalanda, ki se je preselil na klop. To je bila njegova prva tekma na tem prvenstvu, na katerem se ni vpisal med strelce. Rezultat se ni več menjal, tako da so si Angleži zagotovili napredovanje v polfinale. Tam so nazadnje zaigrali leta 2018 v Rusiji, ko jih je po podaljšku ugnala Hrvaška. Tokrat je podaljšek spravil tri leve v dobro voljo, sanje o tem, da bi Anglija po 60 letih znova zasedla svetovni prestol, so vse bolj dosegljive.

Angleškega selektorja Thomasa Tuchla je lahko v dobro voljo spravil tudi podatek, da Harry Kane, Declan Rice, Jude Belingham in Nico O'Reilly proti vikingom niso prejeli rumenega kartona. Če bi ga, bi bil to že njihov drugi na tem prvenstvu, tako da bi morali preskočiti polfinalno srečanje.

Predsednik Fife Gianni Infantino na srečanju v Miamiju ni skrival dobre volje. Foto: Reuters

Najboljši strelci: 8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška)

6 – Bellingham (Anglija), Kane (Anglija)

5 – Dembele (Francija)

4 – Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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Četrtfinale: Četrtek, 9. julij:

Boston: Francija : Maroko 2:0 (0:0) Petek, 10. julij:

Los Angeles: Španija : Belgija 2:1 (1:1) Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: Norveška – Anglija Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: Argentina – Švica