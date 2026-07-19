Tretje mesto so na svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 osvojili Angleži (6:4), kar je njihov drugi najboljši dosežek v zgodovini. Že v prvem polčasu so Francozom nasuli štiri gole, v drugem pa so njihovi veliki tekmeci skoraj pripravili preobrat. S svojim drugim golom na tekmi je v 66. minuti na 3:4 znižal Kylian Mbappe in postal najboljši strelec tega mundiala (10 golov) in vseh dosedanjih (21 golov). V zaključku tekme je Anglija dobila najstrožjo kazen in s svojim tretjim golom je na 5:3 povišal Bukayo Saka. V sodnikovem dodatku sta zadela še tokrat rezervista Ousmane Dembele in Jude Bellingham.

Harry Kane je začel tekmo na rezervni klopi. Foto: Reuters Dejstvo je, da sta si reprezentanci Anglije in Francije pred prvenstvom želeli več, tako je bila tekma za tretje mesto zanje le obliž na rane po bolečem porazu v polfinalu. Ali pa celo nebodigatreba. Oba selektorja sta tako v prvi postavi opravila kar nekaj menjav, tako so na klopi ostali tudi takšni velemojstri, kot so Jude Bellingham, Harry Kane in Ousmane Dembele. Ker je želel postati najboljši strelec letošnjega mundiala, pa je vendarle v prvi postavi začel Kylian Mbappe.

Bukayo Saka je v prvem polčasu dosegel dva gola. Končal se je z vodstvom Anglije s 4:0. Foto: Reuters Anglija je povedla že v tretji minuti, ko je protinapad unovčil Arsenalov vezist Declan Rice. Ta se je s podajo podpisal pod drugi zadetek. Z glavo ga je dosegel Ezri Konsa. Angleški dolžnik tega prvenstva, še en Arsenalov zvezdnik, Bukayo Saka je prvič zadel v 12. minuti, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Ob koncu polčasa pa je le dvakrat uspešno zatresel mrežo: v 37. minuti po podaji Marcusa Rashforda in nato še v sodnikovem dodatku za izid polčasa 4:0. Francija je imela eno samo nevarno priložnost, a je Mbappeju branil Dean Henderson.

Kylian Mbappe je na začetku drugega polčasa dosegel deveti gol na tem mundialu, skupno pa že 21. na svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters

Kylian Mbappe je z izjemnim strelom zadel za 3:4. Foto: Reuters Didier Deschamps je drugi polčas začel s kar štirimi novimi igralci, vstopila sta tudi Dembele in Bradley Barcola. Že v tretji minuti nadaljevanja tekme je s svojim devetim golom na tem prvenstvu na 1:4 znižal Mbappe. Po izgubljeni žogi Anglije je izkoristil protinapad. Šest minut pozneje se je zvezdnik madridskega Reala izkazal s podajo, zadel pa je rezervist Barcola. Angleži so se preveč sprostili, Francozi pa so se razigrali. Sredi polčasa je tako Mbappe zadel še drugič, za 3:4. To je bil njegov 10. gol na tem prvenstvu, s čimer je izenačil rekord Gerda Müllerja. Skupno je na mundialih dosegel 21. gol in na večni lestvici prehitel Lionela Messija. V 81. minuti je nemogoče zapravil Michael Olise. Nalet Francije je bil končan v 85. minuti, ko je Malo Gusto v kazenskem prostoru zakrivil 11-metrovko. S svojim tretjim zadetkom na tekmi je na 5:3 povišal Saka. V sodnikovem dodatku sta zadela še tokrat rezervista Dembele in Bellingham.

Bukayo Saka je dosegel tri gole, edine tri na tem prvenstvu. Foto: Reuters

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