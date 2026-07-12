Argentina je na SP 2026 vendarle preprečila evropsko zabavo in se uvrstila v polfinale, kjer se bo v sredo spopadla z Anglijo. Gavči so v zadnji četrtfinalni tekmi po podaljšku s 3:1 ugnali Švico. Dvoboj je zaznamovala nevsakdanja izključitev Breela Embola. Švicar je moral zapustiti igrišče v obdobju, ko je njegova reprezentanca izenačila na 1:1 in bila boljši tekmec. Argentinci so izkoristili prednost, za najlepši trenutek srečanja pa je v 112. minuti poskrbel Julian Alvarez, ko je dosegel velemojstrski zadetek za 2:1. Lionel Messi je sklenil srečanje z asistenco. Pred srečanjem je Argentino pretresla smrt legendarnega kapetana Antonia Rattina (1937 - 2026). Gavči so zaradi tega igrali z žalnimi trakovi.

SP 2026, 30. tekmovalni dan, četrtfinale:

Nedelja, 12. julij:

V Kansas Cityju je hitro zadišalo po novem uspehu Argentine. Gavči so sprva prepustili vajeti igre Švicarjem, nato pa v 10. minuti, takrat je kot izvedel Lionel Messi, zadeli v polno. V kazenskem prostoru Švicarjem je bil najvišji v skoku Alexis Mac Allister in popeljal Argentino v vodstvo z 1:0, Messi pa je tako vpisal drugo asistenco na tekmovanju. Pričakoval se je odločen odgovor Švicarjem, a so se trikratni svetovni prvaki dobro pripravili na njihovo igro in preprečili tekmecu, da bi si priigral večje priložnosti.

Alexis Mac Allister je popeljal Argentino v vodstvo že po 10 minutah. Foto: Reuters

Še najbolj je bilo vroče v kazenskem prostoru gavčev v 33. minuti, ko se je pred vratarjem znašel Breel Embolo, a ga je Lisandro Martinez, Šeškov soigralec pri Manchester Unitedu, oviral do te mere, da švicarski napadalec ni resneje ogrozil vrat. Prvi polčas je bil tako siromašen, kar se tiče zrelih priložnosti. Razmerje v strelih na gol znaša 3:3, v strelih v okvir gol je tudi izenačeno (1:1), Švica pa je imela 57-odstotno posest žoge.

Švica izenačila, nato ostala z igralcem manj

V nadaljevanju so bistveno več pokazali Švicarji. Iz minute v minuto so bili nevarnejši, sredi drugega polčasa pa nekajkrat zapored ogrozili vrata Emiliana Martineza. Ta je zbral nekaj obramb, v 67. minuti pa je bil nemočen, ko ga je z natančnim diagonalnim strelom po tleh premagal znanec iz angleškega prvenstva Dan Ndoye.

Švica je sredi drugega polčasa izenačila na 1:1. Foto: Reuters

Nogometaš Nottinghama se je veselil jubilejnemu desetemu golu v državnem dresu, Argentina se je znašla v težavah, nato pa je razmerje moči na zelenici spremenila odločitev sodnika. Ta je sprva pokazal rumeni karton Leandru Paredesu, ko se je na tleh znašel Breel Embolo.

Po posredovanju VAR pa je portugalski delivec pravice spremenil odločitev, saj je bilo razvidno, da je napadalec Švice zaigral prekršek. Zaradi simuliranja je prejel rumeni karton. Ker je bilo to njegova drugi na tekmi, je moral predčasno z igrišča. Švicarji so bili začudeni, izključeni napadalec pa je zapuščal igrišče vidno pretresen v solzah. Paredes je ostal brez kartona, na tribunah pa so znova oživeli argentinski navijači.

Breel Embolo je po prejetem rdečem kartonu v solzah zapuščal igrišče. Foto: Reuters

Gavči so pritisnili na vrata, v 85. minuti se je lepa priložnost ponudila tudi Lionelu Messiju, med vratnicama pa je blestel švicarski čuvaj mreže Gregor Kobel. Švicarji so zadržali neodločen rezultat (1:1) in izsilili podaljšek.

Mojstrovina Alvareza

Švicarji so z igralcem manj zdržali prvi del podaljška. Gavči so oblegali vrata tekmecev, a niso znali spraviti žoge izza hrbta Kobla. V 112. minuti pa so si lahko argentinski navijači v Kansas Cityju dali duška. Julian Alvarez je dosegel fanatastičen zadetek, pravcati "golazo". Argentina je povedla z 2:1, znova je bila odprta pot do polfinala.

Navdušenje argentinskih navijačev in nogometašev po mojstrskem zadetku Juliana Alvareza. Foto: Reuters

Švicarjem ni preostalo nič drugega, kot da so krenili z vsemi silami v napad. V obrambi so tako pustili preveč odprtega prostora, kar so izkoristili Argentinci in v izdihljajih srečanja prek Lautara Martineza postavili končni rezultat 3:1. Ta ne izžareva resničnega razmerja moči na igrišču, Švica, ki je zaman naskakovala največji dosežek v zgodovini svetovnih prvenstvih (štirikrat je zaigrala v četrtfinalu), pa bo še dolgo obžalovala nespametno izključitev Embola.

Gavči so igrali s črnimi trakovi Pred dvobojem med Argentino in Švico je deželo trikratnih svetovnih prvakov pretresla žalostna novica. V 89. letu starosti je umrl legendarni kapetan Antonio Ubaldo Rattin. Bil je klubska ikona Boce Juniors, za katero je med letoma 1956 in 1970 zbral 353 nastopov. Svetovno ''slavo'' je pridobil na svetovnem prvenstvu pred 60 leti. Antonio Rattin (levo) je bil pred 60 leti kapetan Argentine na SP 1966 in "pionir" rdečega kartona. Foto: Guliverimage Igral se je četrtfinale SP 1966 med Argentino in Anglijo. Nemški sodnik Rudolf Kreitlein je zaradi ostrih prekrškov in žaljenja večkrat ustno opozoril Rattina, naj s tem preneha. Vendarle pa je jezikovna bariera naredila svoje. Ko je Rattin še enkrat žalil sodnika, ga je sodnik izključil. Rattin je zahteval prevajalca. Ni hotel zapustiti zelenice. Bilo je dramatično in napeto, morala je posredovati celo angleška policija. Fifa je po tem dogodku sprejela novost, v nogometni svet je vnesla rumene in rdeče kartone. Rattin je zbral 34 nastopov za gavče. Nastopil je na SP 1962 in SP 1966, kjer je nosil kapetanski trak. Po koncu nogometne kariere je bil trener, pozneje pa je prestopil v politične vode.

V videu poglejte, kako so Argentinci v Kansas Cityju ogrevali glasilke že dan pred tekmo:

Najboljši strelci: 8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška)

6 – Kane (Anglija)

5 – Dembele (Francija)

4 – Bellingham (Anglija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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Četrtfinale: Četrtek, 9. julij:

Boston: Francija : Maroko 2:0 (0:0) Petek, 10. julij:

Los Angeles: Španija : Belgija 2:1 (1:1) Sobota, 11. julij:

Miami: Norveška : Anglija 1:2 po podaljšku (1:1, 1:1) Nedelja, 12. julij:

Kansas City: Argentina : Švica 3:1 po podaljšku (1:1, 1:0)