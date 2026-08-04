Po igrah Commonwealtha izginili štirje ugandski boksarji

Po poročanju škotske policije po igrah Commonwealtha v Glasgowu pogrešajo štiri športnike. Neznano kam so izginili štirje člani ugandske boksarske ekipe, ti se pred predvideno vrnitvijo ekipe v Ugando v torek niso pridružili preostali delegaciji.

"Škotska policija je prejela poročila o več športnikih, ki so pogrešani. Preiskave za oceno okoliščin še potekajo, v stiku smo tudi z notranjim ministrstvom. Želimo zagotoviti varne in zaščitene tekme, zato tesno sodelujemo s škotsko policijo, mejno policijo ter britansko vizumsko in imigracijsko službo, da zagotovimo, da vsi prispejo in odidejo v skladu s predpisi," je dejal izvršni direktor iger Commonwealtha Phil Batty.

Ta verjame, da bo ministrstvo za notranje zadeve ustrezno ukrepalo, če bo obveščeno o kakršnih koli kršitvah imigracijske zakonodaje, in da bo sprejelo vse potrebne ukrepe, da prepreči vstop v Združeno kraljestvo ljudem, ki bi lahko zlorabili imigracijski sistem.