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Avtor:
STA

Torek,
4. 8. 2026,
22.15

Osveženo pred

24 minut

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Natisni članek
boks Uganda Commonwealth

Torek, 4. 8. 2026, 22.15

24 minut

Glasgow

Po igrah Commonwealtha izginili štirje ugandski boksarji

Avtor:
STA

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boks Uganda | Foto Reuters

Foto: Reuters

Po poročanju škotske policije po igrah Commonwealtha v Glasgowu pogrešajo štiri športnike. Neznano kam so izginili štirje člani ugandske boksarske ekipe, ti se pred predvideno vrnitvijo ekipe v Ugando v torek niso pridružili preostali delegaciji.

"Škotska policija je prejela poročila o več športnikih, ki so pogrešani. Preiskave za oceno okoliščin še potekajo, v stiku smo tudi z notranjim ministrstvom. Želimo zagotoviti varne in zaščitene tekme, zato tesno sodelujemo s škotsko policijo, mejno policijo ter britansko vizumsko in imigracijsko službo, da zagotovimo, da vsi prispejo in odidejo v skladu s predpisi," je dejal izvršni direktor iger Commonwealtha Phil Batty.

Ta verjame, da bo ministrstvo za notranje zadeve ustrezno ukrepalo, če bo obveščeno o kakršnih koli kršitvah imigracijske zakonodaje, in da bo sprejelo vse potrebne ukrepe, da prepreči vstop v Združeno kraljestvo ljudem, ki bi lahko zlorabili imigracijski sistem.

boks Uganda Commonwealth
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