Courtois v solzah na klop, rezervni vratar z napako Španiji poklonil gol in polfinale

Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi je drugo četrtfinalno tekmo dobila Španija, ki se bo v polfinalu srečala s Francijo. V predmestju Los Angelesa je z 2:1 premagala Belgijo. Špansko reprezentanco je v vodstvo popeljal Fabian Ruiz, nakar je prvič na tem prvenstvu dobila gol, za izenačenje na 1:1 je zadel Charles De Ketelaere. Ključni trenutek tekme se je zgodil v 71. minuti, ko je moral izkušeni vratar Belgije Thibaut Courtois zaradi poškodbe na klop. Senne Lammens, ki ga je zamenjal, pa je v 88. minuti naredil veliko napako in Mikel Merino je zabil odločilni gol.

SP 2026, 29. tekmovalni dan, četrtfinale:

Petek, 10. julij:

Lamine Yamal Foto: Reuters Dvoboj se je začel po pričakovanjih: Španija je držala žogo, Belgija se je disciplinirano branila. Prvih 20 minut nismo videli strela znotraj okvira vrat. Lamine Yamal, mladi zvezdnik Španije, je bil prvič opazen v 22. minuti, ko je streljal z 20 metrov. Žoga je zletela levo od vrat, sam je sicer sodnikom signaliziral, da se je nekdo od branilcev dotaknil žoge in bi moral biti kot. Povratnik po poškodbi je dal na prvih petih tekmah tega mundiala en sam gol.

Charles De Ketelaere je izenačil na 1:1. Foto: Reuters Španija si je bolj želela gol in bila nagrajena v 30. minuti. Po lepem predložku z desne strani je močno streljal Dani Olmo. Branil mu je Thibaut Courtois, a je žogo odbil na nogo Fabianu Ruizu, ki je sprožil iz prve in zadel za vodstvo z 1:0. Nogometaš PSG-ja je zadel prvič na tem prvenstvu. Po doseženem zadetku so postali Španci še bolj nevarni. V 35. minuti je Courtois uspešno branil dobro izveden prosti strel Yamala. pet minut pozneje je član Barcelone za malo streljal mimo vrat. Tako ni bilo 2:0, temveč 1:1. Belgija je izenačila po svoji prvi nevarnejši akciji. V 41. minuti je zadel Charles De Ketelaere. Vratar Španije Unai Simon na prvenstvih ni dobil gola 650 minut. To je bil izid polčasa (1:1).

Fabian Ruiz je zadel prvič na tem svetovnem prvenstvu. Za vodstvo Španije z 1:0. Foto: Reuters

Thibaut Courtois je moral iz igre zaradi poškodbe. Foto: Reuters Tudi drugi polčas se je začel s silovitim pritiskom Špancev, ki pa so s težavo prihajali do dovolj prostora za nevarne strele. V 63. minuti je vendarle dobro sprožil Mikel Oyarzabal, a mu je branil Courtois.V 71. minuti je Belgija ostal brez svojega najboljšega posameznika, zaradi poškodbe stegenske mišice je moral v solzah iz igre vratar Courtois. Med vratnici je pred 70.492 navijači na stadionu SoFi stopil član Manchestra Uniteda Senne Lammens. Pred tem je za člansko Belgijo branil le dve tekmi. In prav njegova napaka je Španiji pomagala do novega vodstva. V 88. minuti je z velike razdalje streljal Pau Cubarsi, Lammens je sicer branil, a mu je žoga ušla z rok. Dobil jo je rezervist Mikel Merino, ki jo je poslal v mrežo. Nogometaš Arsenala je v igro vstopil samo dve minuti prej.

Mikel Merino je dosegel drugi španski gol na četrtfinalni tekmi na stadionu SoFi v Inglewoodu pri Los Angelesu. Foto: Reuters

Najboljši strelci: 8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška)

6 – Kane (Anglija)

5 – Dembele (Francija)

4 – Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)...

Tretji četrtfinale bo na vrsti v soboto ob 23.00 v Miamiju, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija, zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3.00 v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica.

Četrtfinale: Četrtek, 9. julij:

Boston: Francija : Maroko 2:0 (0:0) Petek, 10. julij:

Los Angeles: Španija : Belgija 2:1 (1:1) Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: Norveška – Anglija Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: Argentina – Švica