Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo navijačem, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za tako imenovani "super pozdrav" morajo odšteti 79 dolarjev, kar znaša približno 68,5 evra.

Navijači lahko takšen pozdrav na semaforju rezervirajo za vsako tekmo z določenim vnaprejšnjim sporočilom. Fifa je v ta namen vzpostavila namensko spletno stran, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kaj bo prikazano na semaforju, pa ni povsem odvisno od navijačev. "Pozdravov, ki vsebujejo žaljiv, diskriminatoren, političen ali kako drugače neprimeren jezik, ne bomo sprejeli," navaja Fifa.

"Pozdravi ne smejo vsebovati nobene komercialne, promocijske ali trženjske vsebine, osebnih kontaktnih podatkov ali sklicevanj na igralce, ekipe, uradnike ali rezultate tekem. Fifa si pridržuje pravico, da po lastni presoji uredi, skrajša ali zavrne kateri koli pozdrav."

Poleg tega sporočila ne smejo vsebovati emotikonov in morajo upoštevati omejitev 30 znakov. V okviru teh omejitev bi morala biti možna tudi kratka sporočila snubitve.

"Super pozdravi bodo prikazani pred tekmo, točen čas se lahko razlikuje glede na urnik. Med tekmo ne bo pozdravov. Čas, trajanje in postavitev prikaza niso vnaprej zagotovljeni," je še zapisala Fifa.