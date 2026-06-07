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Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
19.21

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Carlo Ancelotti nogomet poškodba

Nedelja, 7. 6. 2026, 19.21

1 ura, 4 minute

Udarec za Brazilce

Brazilija tik pred SP ostala brez Wesleyja

Avtor:
STA

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Wesley | Brazilci so ostali brez edinega pravega desnega bočnega branilca v ekipi Wesleyja. | Foto Reuters

Brazilci so ostali brez edinega pravega desnega bočnega branilca v ekipi Wesleyja.

Foto: Reuters

Brazilska nogometna reprezentanca je tik pred svetovnim prvenstvom, ki se bo začelo čez štiri dni, ostala brez 22-letnega Wesleyja, poročajo tuje agencije. Nogometaš Rome se je poškodoval ponoči v Clevelandu na prijateljski tekmi proti Egiptu (2:1).

Magnetska resonanca je pokazala, da gre za težjo poškodbo mečne mišice in brazilski selektor Carlo Ancelotti je tik pred SP izgubil edinega pravega desnega bočnega branilca v ekipi. Wesleyja bo v izbrani vrsti zamenjal nogometaš Atalante Ederson.

Petkratni svetovni prvaki so bili v letu 2026 izjemno učinkoviti. Na prijateljskih tekmah so ob Egiptu premagali tudi Panamo (6:2) in Hrvaško (3:1), letos pa so izgubili le s Francozi (1:2).

Na SP bodo v predtekmovanju nastopali v skupini z Mehiko, Škotsko in Haitijem.

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