Udarec za Brazilce

Brazilska nogometna reprezentanca je tik pred svetovnim prvenstvom, ki se bo začelo čez štiri dni, ostala brez 22-letnega Wesleyja, poročajo tuje agencije. Nogometaš Rome se je poškodoval ponoči v Clevelandu na prijateljski tekmi proti Egiptu (2:1).

Magnetska resonanca je pokazala, da gre za težjo poškodbo mečne mišice in brazilski selektor Carlo Ancelotti je tik pred SP izgubil edinega pravega desnega bočnega branilca v ekipi. Wesleyja bo v izbrani vrsti zamenjal nogometaš Atalante Ederson.

Petkratni svetovni prvaki so bili v letu 2026 izjemno učinkoviti. Na prijateljskih tekmah so ob Egiptu premagali tudi Panamo (6:2) in Hrvaško (3:1), letos pa so izgubili le s Francozi (1:2).

Na SP bodo v predtekmovanju nastopali v skupini z Mehiko, Škotsko in Haitijem.