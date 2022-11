Brazilci izkusili ponižanje vseh ponižanj

Na Sportalu se bomo spomnili vseh dozdajšnjih svetovnih prvenstev. Pot nas bo popeljala vse do svetovnega prvenstva, ki ga je leta 2018 gostila Rusija. Vabljeni!

Brazilija, domovina sambe in strasti do nogometa, je na svetovnem prvenstvu 2014 doživela dva šoka. Leto prej je osvojila pokal konfederacij, generalko za svetovno prvenstvo, in pokala po šivih od optimizma. Nato je napočil čas za tekmovanje, ki je prineslo dva krizna trenutka. Prvi se je zgodil v četrtfinalu ob poškodbi najboljšega igralca Neymarja, ki je bil v odlični formi, nato pa po grobem štartu Kolumbijca Juana Zunige skoraj postal invalid. Ni mogel nadaljevati nastopov, brez njega pa je bilo domačinom v polfinalu proti Nemcem veliko težje.

Štirje nemški goli v šestih minutah

Brazilski nogometni asi po hudem ponižanju v polfinalu SP 2014 proti Nemčiji niso skrivali solza. Tako je bil objokan branilec David Luiz. Foto: Reuters Navijači so vseeno verjeli v zmago, v napredovanje, v lovoriko. Doma so hoteli osvojiti tako želen naslov svetovnih prvakov, ki jim je izpuhtel iz rok leta 1950. Takrat jih je v veliko žalost pahnil poraz na Maracani proti Urugvaju (t. i. Maracanazo), po katerem so sledili dnevi žalovanja, depresije, obtoževanj, celo samomorov. Brazilci si niti v nočnih morah niso predstavljali, da bodo morali še kdaj podoživljati tak pekel. Oziroma še hujši. In to leta 2014! A se je zgodil.

Brazilija se je v polfinalu pod vodstvom Luiza Felipeja Scolarija naivno spustila v odprt boj s taktično brezhibnim nemškim strojem. To je bila samomorilska napaka Big Phila, kot so pozneje ugotovili brazilski analitiki. Zalomilo se je. Bolečina Maracanaza je oživela, ponos petkratnih svetovnih prvakov je bil sesut. Nemci so že po pol ure vodili s 5:0. Kar štiri gole so dosegli v šestih minutah. Selektor Joachim Löw je pozneje priznal, da so se ob polčasu dogovorili, da zaradi spoštovanja do gostiteljev ne bodo več tako močno pritiskali na vrata, kot bi sicer.

Vseeno so vodili že s 7:0, a pri tem po zadetkih niso pretiravali pri slavju. Niso si hoteli privoščiti domačinov in jim dodatno parati živcev. Selecao je dosegel le še častni gol za 1:7. Brez Neymarja in kapetana Thiaga Silve, ki je manjkal zaradi kartonov, se je nastop povsem ponesrečil.

Po Macaranazu še Mineirazo

Nemci so v Belo Horizonteju poskrbeli za zgodovinsko zmago. Tako visoko v polfinalu SP ni zmagala še nobena reprezentanca. Foto: Reuters Elf je dosegel rekord svetovnih prvenstev, tako visoke zmage v polfinalu še ni bilo. Nemci so postali prvi na svetu, ki so se v finale uvrstili že osemkrat, napadalec Miroslav Klose pa je na srečanju dosegel že 16. gol na svetovnem prvenstvu in na večni lestvici strelcev prehitel domačega junaka Ronalda (15). Brazilija je prekinila niz 62 zaporednih domačih tekem uradnega tekmovalnega značaja brez poraza. Trajal je 39 let. To je bila popolna sramota, ponižanje, igralce so glasno izžvižgali, ko je sodnik označil konec srečanja.

Poraz je pridobil vzdevek. Postal je Mineirazo, ker se je igral na štadionu Mineirao v Belo Horizonteju. Brazilci se niso več pobrali.

Prizor, ki bo še dolgo preganjal Brazilce v nočnih morah. Foto: Reuters

Izgubili so še na obračunu za tretje mesto proti Nizozemski (0:3) in ostali brez odličja. To jih je peklo, saj so na domačih tleh pričakovali naslov prvaka. Šok je bil ogromen, solze so tekle v potokih. To je bil največji poraz Brazilije vseh časov. S šestimi goli razlike so izgubili le še enkrat, leta 1920 proti Urugvaju (0:6). To je bil tudi najvišji domači poraz gostiteljev SP vseh časov.

Nemci so šli do konca, Messi brez naslova

Brazilija ni skrivala želje, da bi na domačih tleh proslavljala naslov svetovnega prvaka, a se ji namera ni posrečila. Najprej je doživela polom proti Nemčiji, na tekmi za tretje mesto pa je bila nemočna še proti Nizozemski. Foto: Reuters Neymar je dvoboj spremljal doma, po tekmi v šoku hitro ugasnil televizor in odšel igrat poker. Selektor Scolari je tekmo opisal kot najhujši brazilski poraz vseh časov, večer pa označil za svoj najhujši dan v življenju. Po prvenstvu je odstopil. Kaj pa njegov stanovski kolega Löw? "Nismo proslavljali. Smo veseli, a nas čaka še delo," je odgovoril v značilnem nemškem slogu.

Vedel je, da mora varčevati energijo in moči za sklepno dejanje. Šli so naprej, v veliki finale, kjer so prekrižali načrte še drugemu velikemu južnoameriškemu tekmecu, Argentini. Gavčem, pri katerih je bil Lionel Messi lačen zmage, naslova, s katerim bi lahko končno zaprl usta vsem kritikom, ki so mu pod nos molili podatek, da v nasprotju z Diegom Armandom Maradono, s katerim ga še danes tako radi primerjajo, še ni osvojil svetovnega prvenstva.

Lionel Messi je leta 2014 prvič zaigral v finalu svetovnega prvenstva. V rednem delu srečanja je zapravil lepo priložnost za vodstvo gavčev. Foto: Reuters

Gavči so v polfinalu po izvajanju kazenskih strelov s 4:2 v slabo voljo spravili Nizozemsko, nato pa se 13. julija 2014 na Maracani v Riu de Janeiru pomerili z Nemci. Tekma je bila previdna, ekipi sta si sicer priigrali nekaj priložnosti, a zadetkov ni bilo. Pri Južnoameričanih sta imela najlepše priložnosti Gonzalo Higuain in Messi, pri Nemcih pa je branilec Benedikt Höwedes zadel okvir vrat.

Igrali so podaljšek, nato pa je v 113. minuti zlati rezervist Mario Götze dosegel zadetek, s katerim je uresničil sanje. Podal mu je Andre Schürrle. Pokal je v zrak dvignil kapetan Phillipp Lahm, ki je kmalu po finalu napovedal reprezentančno upokojitev. Leta 2024 bo v novi odgovorni vlogi, saj bo skrbel za čim boljšo organizacijo evropskega prvenstva v Nemčiji.

Veliki nemški junak Mario Götze, ki je odločil finale v Riu de Janeiru, danes igra za Eintracht Frankfurt. Pred osmimi leti je bil 22-letni up Bayerna, v igro proti Argentini pa je vstopil v 88. minuti. Foto: Reuters

Evropska predstavnica je tretjič zapored postala svetovni prvak, kar se še ni zgodilo. Povedla je z 11:9 v naslovih proti Južni Ameriki. Prvič je postala prvak na južnoameriških tleh.

Stojanović se je poslovil le z eno zmago ... Slaviša Stojanović je kot selektor v kvalifikacijah za SP 2014 debitiral na domači tekmi proti Švici, ki jo je vodil sloviti strateg Ottmar Hitzfeld. Foto: Reuters Slovenija je dobila na papirju zelo ugodno skupino s Švico, Islandijo, Norveško, Albanijo in Ciprom. To je bil prvi ciklus za selektorja Slavišo Stojanovića, ki ga je začel z domačim porazom proti Švici, prvim favoritom skupine. Menjava generacij je naredila svoje, v napadu ni bilo več Milivoja Novakovića. Na drugi tekmi v Oslu je kazalo, da gre na bolje. Marko Šuler je hitro popeljal Slovenijo v vodstvo, v vratih pa je debitiral mladi 19-letni Jan Oblak, ki mu je Stojanović dal prednost pred Jasminom Handanovićem, a je sledil preobrat. Norvežani so zmagali z 2:1, zmagoviti gol je padel v zadnjih sekundah z bele točke. Po zmagi nad Ciprom je Slovenija ujela priključek s sredino, a ga je ponovno izgubila po porazu v hudem vremenu v Albaniji. Napočil je čas za spremembo, Stojanović je zapustil stolček, tedanji predsednik NZS Aleksander Čeferin pa je kmalu ponosno predstavil naslednika. To je bil Srečko Katanec. ... Katancu bi skoraj uspel podvig Milivoje Novaković, ki se je v izbrano vrsto vrnil po tem, ko je postal selektor Srečko Katanec, je Norvežanom zabil kar tri zadetke. Foto: Vid Ponikvar Po 11 letih se je vrnil na slovenski selektorski stolček. Navijači so bili optimisti, a je hitro sledila hladna prha. Domač poraz proti Islandiji, ki so jo takrat mnogi podcenjevali. Katanec pa je opozarjal, kaj zmore. Dobro jo je preučil in nato v gosteh premagal s kar 4:2. Sledili so boljši časi. Domača zmaga nad Albanijo z mojstrovino Kevina Kampla, v gosteh je padel Ciper z 2:0, zgodovinska zmaga, prva nad skandinavsko ekipo, nad Norveško v Ljudskem vrtu, vse tri gole za 3:0 je dal povratnik Novaković. Slovenija si je odprla možnosti za dodatne kvalifikacije. Sanje Slovenije o nastopu v Braziliji so se končale v Bernu. Foto: Vid Ponikvar Potrebovala je še zmago nad Švico v Bernu, a v kakovostnem srečanju, polnem priložnosti na obeh straneh, nesrečno izgubila. Tekmo je odločil Granit Xhaka v 74. minuti. Samir Handanović je bil premagan, sanj o Braziliji je bilo konec. Slovenija je osvojila tretje mesto in za Islandijo zaostala dve točki. Novaković je bil s petimi goli prvi strelec kvalifikacijske skupine.

Kaj se je še dogajalo na SP 2014?

Na uvodni tekmi SP 2014 je Brazilija premagala Hrvaško s 3:1, selektor Niko Kovač, pozneje tudi trener Bayerna in Monaca, zdaj pa vodi Wolfsburg, je po dvoboju izpostavil slabo sojenje v korist gostiteljem. Foto: Reuters

Kolumbijec James Rodriguez je s šestimi goli postal prvi strelec tekmovanja. Dosegel je nekaj zelo atraktivnih zadetkov, po prvenstvu pa se iz Monaca preselil k madridskemu Realu, kjer ni igral toliko, kot je pričakoval. Zdaj si nogometni kruh služi pri Olympiakosu v Grčiji. Foto: Reuters

Edina novinka v elitni druščini na velikem tekmovanju v Braziliji je bila Bosna in Hercegovina. Izpadla je že po skupinskem delu, kjer sta jo prehiteli (ter premagali) Argentina in Nigerija. Foto: Reuters

Na prvem svetovnem prvenstvu, kjer se je uporabljala tehnologija na golovi črti, so sodniki predstavili veliko novost. Ob prostih strelih in odrejanju mesta, kjer naj stoji živi zid, so začeli uporabljati poseben sprej, razpršilno peno, ki kmalu izgine. Foto: Reuters

V kvalifikacijah za SP 2014 se ni zalomilo nobenemu nekdanjemu svetovnemu prvaku. Drugače je bilo v skupinskem delu. Branilci naslova Španci so presenetljivo izpadli, razočarali so tudi Angleži in Italijani. Foto: Reuters

Za enega večjih škandalov je poskrbel Luis Suarez. Zvezdnik Barcelone je na tekmi z Italijo v ramo ugriznil Giorgia Chielllinija. Urugvajskega napadalca, za katerega to ni bil niti približno prvi tovrsten napad, je čakala huda kazen. Končal je tekmovanje. Foto: Reuters

Portugalska je kljub pomoči Cristiana Ronalda izpadla že v skupini. Najprej so jo Nemci ponižali s 4:0 in nakazali, da bi lahko bilo to njihovo prvenstvo. V osmini finala so težje od pričakovanega po podaljških izločili Alžirijo (2:1). Foto: Reuters

V osmini finala je bilo zelo tesno tudi na srečanju med Argentino in Švico. Zmagovalca je v 118. minuti odločil Angel Di Maria, gavči so vendarle preskočili slovenskega krvnika v kvalifikacijah. Foto: Reuters

Belgija je v osmini finala ZDA premagala z 2:1, vratar Američanov Tim Howard pa je ubranil kar 16 strelov, ki so romali v okvir vrat, in postavil rekord svetovnih prvenstev. Foto: Reuters

Brazilija se je v osmini finala tresla proti Čilu. Bilo je 1:1, v zadnji minuti podaljška pa je Čilenec Mauricio Pinilla stresel okvir vrat. Na koncu so Brazilci dobili južnoameriško loterijo po strelih z bele točke s 5:4, navijači pa so poveličevali vratarja Julia Cesarja. Foto: Reuters

Kostarika se je v izjemno močni skupini, v kateri so bili še nekdanji svetovni prvaki Anglija, Italija in Urugvaj, dokopala do izločilnega dela, v osmini finala SP 2014 pa izločila še Grčijo in poskrbela za največji uspeh na svetovnih prvenstvih. V četrtfinalu je namučila Nizozemsko in izpadla šele po enajstmetrovkah. Foto: Reuters

Franciji je šlo odlično vse do četrtfinala, ko je potegnila krajšo proti sosedom Nemcem (0:1). Zmagovalca je odločil Mats Hummels. Argentina je bila z istim rezultatom boljša od Belgije, ki je tako ostala brez tako želenega preboja med najboljše štiri. Foto: Reuters

Nizozemci so na SP 2014 osvojili tretje mesto. Naslednji dve veliki tekmovanji (EP 2016 in SP 2018) so izpustili. Foto: Reuters

SP v Braziliji Leto: 2014

Gostitelj: Brazilija

Zmagovalec: Nemčija

Finale: Nemčija : Argentina 1:0 po podaljšku (0:0)

Povprečje doseženih zadetkov: 2,67

Povprečni obisk gledalcev: 53.592

Najboljši strelci: James Rodriguez (Kolumbija) - 6 zadetkov

Uvrstitev Slovenije: izpadla v kvalifikacijah