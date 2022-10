Tako kontroverznega in dragega ni bilo še nikoli

Do začetka najbolj neobičajnega svetovnega prvenstva v zgodovini nogometa nas loči še natanko mesec dni. V majhnem in nesramno bogatem Katarju se obeta spektakel, poln blišča, zvezdnikov in posebnosti, a tudi kontroverznosti, ki na Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) in največji nogometni dogodek na svetu, ki bo prvič potekal v arabski deželi, ne meče prav prijetne sence. A kaj, ko je denar že dolgo časa sveta vladar.

Se spominjate? Pripekala je poletna vročina, nogometni navdušenci pa so iskali senco, si zaželeli mrzlega piva, slanega čipsa in čim večjega televizijskega zaslona. Po navadi najraje v glasni in razgreti družbi znancev, s katerimi so nato od popoldneva do večera, ki so bili rezervirani za največje mojstre, spremljali tekme. Dan za dnem. Teden za tednom.

Tako so spremljali v Ljubljani dvoboj svetovnega prvenstva 2010 med Slovenijo in Anglijo. Dogajalo se je v poletnih mesecih. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Omenjeni rutini ljubiteljev nogometa, vsaj tistih v Evropi, ki so jih ob spremljanju svetovnih prvenstev razvajali poletni užitki, bo tokrat pošteno odklenkalo. Obeta se prvi veliki turnir, ki ne bo potekal v najbolj vročih koledarskih mesecih, ampak tistih, ko se jesen že skoraj prevesi v zimo. V Evropi bo takrat hladno. Že zaradi naravnih razlogov, saj bodo dnevne temperature ob spogledovanju z zimo strmo padle, kaj šele zaradi preostalih težav, kot je denimo kriza vse dražjih energentov, zaradi katere bi lahko Evropo v bližajočih se mrzlih mesecih še bolj zeblo.

Vroči čaj namesto mrzlega piva?

Ker poteka svetovno prvenstvo v Katarju od 20. novembra do 18. decembra, bodo navijači prvič, odkar potekajo največji turnirji pod okriljem Fife, pozabili na spremljanje tekem v sandalih in kratkih majicah. Nogometnih poslastic ne bo manjkalo. Te bodo zagotovljene. 32 udeležencev prvenstva in dokazani zvezdniki, ki jih že počasi polni adrenalin pred začetkom turnirja vseh turnirjev, se bodo potrudili, da bo na zelenicah zelo zanimivo. Kdor pa bo hotel v Sloveniji spremljati dvoboje na prostem, bo potreboval zelo topla oblačila. In namesto piva se bo verjetno bolj prilegel vroči čaj.

Osem modernih stadionov je pripravljenih za začetek največjega športnega dogodka, kar ga je kdajkoli gostil Katar. Prihodnje leto bo v Katarju potekalo tudi azijsko prvenstvo. Foto: Reuters

Uvodne tekme se bodo sicer po slovenskem času začele že ob 11. uri, tiste najbolj pozne pa v večernem terminu. To pa še zdaleč ne bo edina novost, ki jo ponuja letošnje SP v Katarju. Takšnega prvenstva v skoraj 100-letni zgodovini ni bilo še nikoli, zato vam mesec dni do začetka ponujamo kratek vodič po tekmovanju.

Seznam udeležencev SP 2022: Skupina A: Katar, Ekvador, Senegal, Nizozemska

Skupina B: Anglija, Iran, ZDA, Wales

Skupina C: Argentina, Savdska Arabija, Mehika, Poljska

Skupina D: Francija, Avstralija, Danska, Tunizija

Skupina E: Španija, Kostarika, Nemčija, Japonska

Skupina F: Belgija, Kanada, Maroko, Hrvaška

Skupina G: Brazilija, Srbija, Švica, Kamerun

Skupina H: Portugalska, Gana, Urugvaj, Južna Koreja

Drugič v Aziji, prvič v arabski deželi

Največji nogometni dogodek na svetu bo potekal drugič v Aziji. Pred 20 leti je na Daljnem vzhodu nastopala tudi Slovenija, tokrat je na Bližnjem vzhodu, kjer je spomladi odigrala prijateljski tekmi s Hrvaško in Katarjem, ne bo. Foto: Reuters V Sloveniji za razliko od držav udeleženk prvenstva razen tradicionalne manije ob zbiranju samolepilnih sličic še ni zaznati bistvene vročice, ki je v preteklosti že znala buriti domišljijo navijačev krepko pred začetkom tekmovanja. In dvigovati napetost. Tokrat bodo številne stvari potekale drugače.

Največji nogometni dogodek na svetu bo potekal drugič v Aziji (še SP 2002 na Japonskem in v Južni Koreji, kjer je nastopila tudi Slovenija), prvič pa na Bližnjem vzhodu. Prvič v arabski in muslimanski državi, ki da ogromno na spoštovanje njene kulture in tradicionalnih pravil obnašanja.

Prisega na skrajno obliko islama, vahabizem, kar bi znalo povzročati težave številnim stereotipnim navijačem, ki se radi zabavajo in pri tem tudi pogledajo globoko v kozarec. Pa tudi istospolno usmerjenih oseb, ki si ne bodo smele privoščiti izkazovanja ljubezni v javnosti. Katar je ena izmed 70 držav na svetu, kjer je homoseksualnost kriminalno dejanje, a prireditelji zagotavljajo, naj se ne naseda kritičnim zapisom ''konspirativnih'' evropskih medijev, ter da so na prvenstvu dobrodošli prav vsi navijači.

Hlajenje na razkošnih stadionih

Na stadionu Lusoil bo 18. decembra znan svetovni prvak. Foto: Reuters Najboljši nogometaši na svetu bodo tekmovali v državi, ki je po silnem zaslužku zaradi prodaje nafte, zemeljskega plina in nepremičnin številna puščavska polja spremenila v zelene oaze, na katerih so zrasli tudi moderni nogometni stadioni. Ne ponujajo le klasičnega udobja, ampak bo na stadionih moč spremljati celo hlajenje.

Zunanje temperature bodo v času tekem segale med 20 in 30 stopinj, kar naj ne bi bil prehud udarec za dovolj tega vajene nogometaše. Bi pa nastopila težava, če bi prvenstvo potekalo takrat, ko je nogometni svet ponavadi spremljal mundial. Junija in julija. Takrat bi jih v Katarju pričakala prehuda vročina, sparina, s kakršno še niso imeli opravka.

Zato so se pri Fifi po posvetu s prireditelji odločili, da bodo turnir zamaknili v nekoliko hladnejše, bolj prijetno obdobje. Še vedno bo vroče, a spet ne toliko, tako da je v tem pogledu težava odpravljena. S tem pa so poskrbeli tudi za novost, saj se kaj takega še ni zgodilo.

Katarci so v zadnjem desetletju za izboljšanje športne in prometne infrastrukture zapravili silne milijarde evrov. Foto: Reuters

Pozitivno plat je prepoznati v tem, da nogometaši ne bodo nastopili na svetovnem prvenstvu po koncu napornih klubskih sezon, kot je bila navada na prejšnjih tekmovanjih, ampak sredi sezone, ko bodo lahko razpolagali z večjo svežino pripravljenosti in moči.

V zadnjem desetletju zapravili 300 milijard evrov

Obeta se torej najbolj nenavadno svetovno nogometno prvenstvo vseh časov. Ogromno je kontroverznih zgodb, ki so očrnile ugled prvenstva že nekaj let pred začetkom. Preiskav še ni konec, prvič pa so se začele omenjati kmalu po izboru, ko je izbruhnilo kar nekaj afer, ki so pričale o tem, kako so se tik pred glasovanjem o tem, kdo bo gostil SP 2022, dogajala koruptivna dejanja. Katar premore ogromno bogastvo, v zadnjih letih je tesno povezan z vlaganjem v nogomet, lep primer prinaša sodelovanje s pariškim klubom PSG, ki je postal eden najbogatejših in najboljših na svetu.

Selektorji bodo morali končni seznam, na katerem bo lahko največ 26 igralcev, sporočiti do 13. novembra, že do petka pa bodo morali izbrati širši seznam, na katerem je lahko od 35 do 55 imen. Foto: Reuters

Denar je sveta vladar. Katar pa ga ima ogromno. Tako mu ni bilo težko za največji nogometni dogodek na svetu v kratkem roku zgraditi osem prekrasnih stadionov, s katerimi želijo izpostaviti arabsko kulturo in zgodovino. Stroški? Več kot šest milijard evrov. Še več denarja so vložili v prometno infrastrukturo, sistem podzemne železnice brez voznika bo povezoval kar pet od osmih že tako ne preveč oddaljenih prizorišč in naj bi Katar stal vsaj 36 milijard evrov. Navijači bodo tako na katarskih tleh v času mundiala občudovali pravi blišč. Po neuradnih ocenah naj bi Katarci, dežela s slabimi tremi milijoni prebivalcev, od katerih jih ogromna večina živi v Dohi, v zadnjih desetih letih namenili v izboljšanje prometne in športne infrastrukture več kot 300 milijard evrov.

Za primerjavo, na zadnjem SP 2018 v Rusiji je največja država na svetu zapravila okrog 14 milijard. ''To bo najboljše SP v zgodovini, tako na igriščih kot zunaj njih,'' je optimističen prvi mož Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino, ki ima od prvenstva, ujetega v številne kontroverznosti, ogromna pričakovanja.

Žalostne zgodbe z gradbišč

Katar je zgradil osem vrhunskih stadionov, ki pa bodo imeli krvavo in bolečo preteklost. Foto: Guliverimage Obtožbe o kršenju in neupoštevanju človekovih pravic delavcev migrantov spremljajo veliki dogodek že vrsto let. Ne manjka poročil in prikazov o tem, kako slabo je poskrbljeno za njihovo varnost. Nekateri so njihove pogoje primerjali celo s sužnjelastniškimi. Na gradbiščih naj bi se dogajalo ogromno nesreč, britanski Guardian omenja, da je med gradnjo največjih objektov umrlo kar nekaj tisoč tujih delavcev. Zaradi omenjenih kontroverznosti v Katarju so številni navijači, zlasti tisti iz zahodnega in severnega dela Evrope, napovedali bojkot tekmovanja. O kršenju človekovih pravic je zelo glasna zlasti predsednica Norveške nogometne zveze Lise Klaveness.

V Katarju bo nogometni praznik potekal v deželi s posebnima kulturo in podnebjem. Gibanje LGBTQ opozarja na težave, saj se bodo morali istospolno usmerjeni zadrževati pri javnem izkazovanju ljubezni. Podobno velja tudi za tiste, ki so vajeni nogometne spektakle združevati z navado (prekomernega) popivanja alkoholnih pijač. Ker bo prvenstvo potekalo na zelo malem prostoru, kar sedem stadionov leži v polmeru 32 kilometrov, bo pisana družina tujih navijačev pomešana med seboj, prireditelji pa napovedujejo, da bo možno uživati alkohol v posebnih navijaških območjih.

Še nikoli v tako mali državi

Svetovno prvenstvo ni še nikoli potekalo v tako mali državi, kot je Katar. Razprostira se na 11.500 kvadratnih kilometrih, kar je skoraj dvakrat manj od Slovenije. Foto: Reuters Za svetovno krono, ki jo bo branila Francija, se bo še tretjič zapored potegovalo 32 reprezentanc. Med njimi bodo zbrani skoraj vsi nogometni zvezdniki na svetu, tisti, ki navdušujejo širne milijone, malodane milijarde oboževalcev po vsem svetu. Nazadnje je bila nogometna smetana zbrana na podelitvi Zlate žoge, kmalu pa se bo karavana izjemnih asov in vzornikov najmlajšim preselila na enega najbolj bogatih in razvitih delov Arabskega polotoka.

Katar bo najmanjša gostiteljica svetovnega prvenstva vseh časov. Prejšnja rekorderka po majhnosti dežele je denimo Švica, ki je gostila SP leta 1954, a je dežela bank in ur, močno navezana na Alpe, vseeno trikrat večja od majhnega polotoka na vzhodu Arabije. Treba je tudi upoštevati, kako je Švica pred 68 leti gostila tekmovanje z zgolj 16 udeleženci, na koncu se je naslova senzacionalno po preobratu proti Madžarski dokopala takratna ZRN, v Kataru pa bo na delu 32 ekip.

Edina slovenska soseda, ki bo nastopila na letošnjem vrhuncu nogometnega dogajanja, je Hrvaška. V skupini F se bo za napredovanje merila z Marokom, Kanado in Belgijo. Foto: Reuters

Žal med njimi ne bo Slovenije, ki je še tretjič zapored potegnila krajšo v kvalifikacijah za največje tekmovanje. V boju za nastop v Katarju je sodelovalo vseh 211 članic Fife. Katar si je kot prireditelj edini zagotovil neposredno uvrstitev, Franciji pa kot branilki naslova to ni bilo omogočeno. Katar, bogati obmorski emirat, bo tudi edini novinec na največjem turnirju, bo pa zelo čustveno tudi v Kanadi, kjer se reprezentanca vrača na veliki oder po 36 letih, Wales pa bo nastopil prvič na mundialu po kar 64 sušnih letih!

Čast slovenskih sosed rešuje Hrvaška

Jan Oblak je eden največjih in prepoznavnih nogometnih imen na svetu, katere reprezentanca se ni uvrstila na SP v Katar. Foto: Grega Valančič/Sportida Edina slovenska soseda, ki bo imela svojo reprezentanco na prvenstvu, je Hrvaška. Branila bo zgodovinsko drugo mesto, osvojeno na zadnjem SP v Rusiji. To bo verjetno tudi zadnje SP v karieri neutrudnega zvezdnika madridskega Reala Luke Modrića, sicer najboljšega igralca zadnjega mundiala. Poleg Avstrije in Madžarske bodo presenetljivo dogajanje v Katarju kot le zunanji opazovalci spremljali Italiji. Aktualnim evropskim prvakom se presenetljivo ni uspelo uvrstiti na SP, kjer bodo manjkali že drugič zapored, kar je velik udarec za azzurre, štirikratne svetovne prvake!

Poleg številnih italijanskih asov velja omeniti denimo Nicola Barello in Gianluigija Donnarumme, bo pa manjkalo še nekaj zelo znanih nogometnih in spoštovanih nogometnih imen. Med tistimi z najvišjo tržno vrednostjo velja izpostaviti Norvežana Erlinga Haalanda, Egipčana Mohameda Salaha, Kolumbijca Luisa Diaza, Nigerijca Victorja Osimhena, Škota Andrewa Robertsona, Slovaka Milana Škriniarja, Avstrijca Davida Alabo, Šveda Dejana Kuluševskega in tudi kapetana slovenske izbrane vrste, enega najboljših vratarjev na svetu, Jana Oblaka.

Prvič na delu sodnice, med elito tudi Vinčić

Slovensko čast bo v Katarju branil Slavko Vinčić. Foto: Reuters V Katarju bodo prvič moške tekme svetovnega prvenstva sodile ženske sodnice. Ta čast bo pripadla Francozinji Stephanie Frappart, ki je že večkrat podirala mejnike v nogometnem svetu, Salimi Mukansangi iz Ruande ter Japonki Yoshimi Yamashit. Med delivci pravice je tudi Slavko Vinčić, po "upokojenem" Damirju Skomini drugi Slovenec, ki bo dočakal sojenje dvobojev na največjem turnirju.

Največ tekem bo gostil stadion Lusoil, ki sprejme okrog 80 tisoč gledalcev. Na njem bo 18. decembra odigran tudi finale. Na stadionu v Al Khoru, ki je edino malce bolj oddaljeno prizorišče, bo devet srečanj. Preostalih sedem stadionov namreč leži v polmeru 32 km.

Slovenski ljubitelji nogometa bodo s posebnim zanimanjem spremljali dvoboje Danske, ene izmed štirih tekmic Kekove čete v kvalifikacijah za Euro 2024, ki se bodo začele prihodnje leto. Danci se bodo v skupini D potegovali za točke proti Avstraliji, Tuniziji in branilcem naslova Franciji.

Maskota La'eeb je poimenovana po arabskem izrazu za vrhunskega igralca. Uradna žoga prvenstva je sicer Adidasova Al Rihla. Foto: Reuters

Galski petelini branijo naslov, imajo najboljšega nogometaša na svetu, Karima Benzemaja, sveže pečenega prejemnika Zlate žoge, a tudi nekaj afer, ki izbrani vrsti niso naredile usluge. So v rezultatski krizi, v ligi narodov so se izognili izpadu iz elitne A-skupine šele v zadnjem krogu. Francozi spadajo med osrednje favorite za osvojitev naslova, največ možnosti pa stavne hiše pripisujejo petkratnim zmagovalcem Brazilcem, ki so blesteli v južnoameriških kvalifikacijah. Slednje so brez poraza končali tudi Argentinci.

Je Ekvador uporabil prevaro?

Usoda Ekvadorja, ki naj bi se v uvodnem dejanju SP 2022 pomeril z gostiteljem Katarjem, ostaja negotova. Foto: Guliverimage Začelo se bo z dvobojem med Katarjem in Ekvadorjem. Navijači iz domovine banan in visoke nadmorske višine bodo pripotovali v nekdanjo puščavo ob morju, zdaj pa lesketajoči se blišč arabskih milijarderjev.

Žreb je določil, da se bodo čez natanko mesec dni gostitelji pomerili proti izbrani vrsti, ki so ji južnoameriški tekmeci, zlasti Peru in Čile, ki sta na lestvici zaostala za njim in se nista uvrstila na mundial, očitali prevaro. Za Ekvador je namreč zaigral tudi Byron Castillo, ki naj bi bil rojen v Kolumbiji, s tem pa naj bi kršil pravila.

V začetku novembra se obeta zaslišanje, tako da zgodba, Peru in Čile sta se pritožila na mednarodno športno razsodišče v Lozani, še ni končala. Zgodilo se bo le nekaj tednov pred začetkom prvenstva, tako da dram glede najdražjega prvenstva v zgodovini nogometa še zdaleč ni konec.