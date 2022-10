Hud udarec za napadalca Liverpoola pred SP

Petindvajsetletni nogometaš se je poškodoval v zaključku nedeljskega obračuna z Manchester Cityjem, ki ga je Liverpool dobil z 1:0.

"Nimam dobrih novic o Diogu. Izpustiti bo moral svetovno prvenstvo," je uvodoma dejal strateg Liverpoola in nadaljeval: "Gre za dokaj resno poškodbo mečne mišice. To je hud udarec za fanta, za Liverpool in seveda za portugalsko reprezentanco."

"Čudovit večer na Anfieldu se je zame končal na najslabši možen način. V zadnji minuti so se moje sanje spremenile v prah," je Jota zapisal na Twitter.

Jota je sicer z Liverpoolom v nedeljo zabeležil zmago nad Manchester Cityjem, a je tekmo končal predčasno. Foto: Reuters

"Z razdalje bom spodbujal klub in reprezentanco ter se skušal čim prej vrniti na nogometne zelenice," je še dodal nogometaš.

Jota je imel težave z mišico na nogi že na začetku sezone. Zaradi poškodbe stegenske mišice je izpustil nekaj uvodnih tekem in prvič zaigral šele v začetku septembra na dvoboju z Evertonom.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1