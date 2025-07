Diaz uradno član Bayerna, aktivna tudi istanbulska velikana

Kolumbijski nogometaš Luis Diaz se iz Liverpoola seli k münchenskemu Bayernu, sta potrdila kluba. Krilni nogometaš je že opravil zdravniške preglede in z Bavarci podpisal pogodbo do konca junija 2029. Nemški mediji pišejo, da je odškodnina za Diaza znašala kar 75 milijonov evrov. Na nogometni tržnici sta aktivna tudi istanbulska velikana, Galatasaray in Fenerbahče. Prihodnost Benjamina Šeška še naprej ni znana.

Kaj novega o Benjaminu Šešku?

Nič novega ni v povezavi z Benjaminom Šeškom. Kot poroča Fabrizio Romano, je nov agent v pogovorih tako z Newcastle Unitedom kot Manchester Unitedom. Prav tako sta oba kluba v navezi z Leipzigom. Šeško še naj ne bi sprejel odločitve, kam bi šel raje. Kar se tiče Newcastle, je sicer veliko odvisno od ALexandra Isaka. Ta si želi prestopiti v Liverpool, a Newcastle ga ne bo lahko izpustil.

V zgodovini Bayerna sta bila od Luisa Diaza doslej ob podpisu pogodbe dražja le Harry Kane in Lucas Hernandez, za katera so Bavarci odšteli 100 oziroma. 80 milijonov evrov odškodnine.

"Luis Díaz je nogometaš z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, veliko kakovostjo, izjemnimi sposobnostmi in zelo zanesljiv. Za nas pomeni veliko pridobitev," je ob prihodu Kolumbijca povedal športni vodja Bayerna Max Eberl.

"Veliko mi pomeni, da sem postal del Bayerna. To je eden največjih klubov na svetu," pa je podpis pokomentiral 28-letni nogometaš.

Gre za tretjo okrepitev Bayerna po letošnjem klubskem SP. Pred tem sta klub okrepila Jonathan Tah, ki je nazadnje igral za Bayer Leverkusen in Tom Bischof iz TSG 1899 Hoffenheima. Klub pa se s Stuttgartom še vedno dogovarja o morebitnem prestopu nemškega reprezentanta Nicka Woltemadeja, težava pa je v višini odškodnine.

Klub so letos zapustili Thomas Müller (brez pogodbe), Leroy Sane (Galatasaray Istanbul) in Mathys Tel (Tottenham Hotspur), poškodovan pa je reprezentant Jamal Musiala, zato v Münchnu potrebujejo okrepitve v napadu.

Osimhen in Škriniar bosta podpisala

Na nogometni tržnici so aktivni tudi v Istanbulu. Victor Osimhen je prispel v Turčijo, kjer bo tudi uradno postal član Galatasaraya. Zanj je v minuli sezoni igral kot posojen nogometaš Napolija, kjer se je sezono prej proslavil z zabijanjem zadetkov. Za Turke je dal Nigerijec v prvi sezoni 26 golov na 30 tekma. Nazaj v Istanbul pa je priletel tudi Milan Škriniar, da postane stalni član Fenerbahčeja. Zadnji dve leti je imel Slovak pogodbo z ekipo PSG, a je zadnjega pol leta kot posojeni nogometaš že igral za turškega velikana.

Xhaka iz Bayerja v Sunderland

Sunderland, povratnik v elitno angleško nogometno ligo, je sporočil, da se je z okrepil z 32-letnim švicarskim reprezentantom Granitom Xhako. Bayerju iz Leverkusna, kjer je igral od leta 2003 igral in z njim lani osvojil tako nemško prvenstvo kot pokal, bodo Angleži plačali 20 milijonov evrov odškodnine.

Granit Xhaka Foto: Reuters

Xsaka, ki je na Otoku že igral, nosil je dres in tudi kapetanski trak Arsenala, je podpisal triletno pogodbo. "Zelo sem ponosen, da sem tukaj. Ko sem se pogovarjal z vodstvom kluba, sem bil navdušen, čutil sem energijo ter miselnost, ki jo imajo v klubu. Točno to sem si želel in imam zelo dober občutek. Spet smo tam, kjer ta klub mora biti, in tukaj želimo ostati," je ob podpisu pogodbe dejal Xsaka.

"Njegov prihod je pomembna potrditev naših ambicij in želje, da zgradimo ekipo, na katero bodo naši navijači lahko ponosni. Je igralec najvišjega kalibra na igrišču in izven njega. Menimo, da se popolnoma ujema s profilom, ki ga zahteva naša ekipa," pa so na novo pridobitev ponosni pri Sunderlandu. Ta bo svojo sezono v premier ligi začel 16. avgusta na gostovanju proti West Hamu.