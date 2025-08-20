Drama na Otoku! Liverpool pripravlja noro ponudbo, ki bi podirala mejnike.

Če je v prejšnjih tednih na Otoku za vročo prestopno sago, ki se je vlekla in vlekla ter doživljala številne zasuke, skrbel Slovenec Benjamin Šeško, pa v zadnjem obdobju najbolj odmeva dramatično dogajanje okrog nadaljnje usode Alexandra Isaka. Šved se je sprl s svojim klubom Newcastlom , saj mu srake ne dovolijo odhoda k Liverpoolu. Newcastle, ki je to poletje neuspešno snubil tudi Šeška, je zavrnil prvo ponudbo rdečih, vredno 130 milijonov evrov. Po poročanju tabloida The Sun pa angleški prvak pripravlja novo megaponudbo. To namerava storiti prihodnji ponedeljek, takoj po srečanju angleškega prvenstva na St. James Parku, kjer bo gostoval prav Liverpool. Rdeči so pripravljeni za nezadovoljnega Isaka odšteti rekordnih 150 milijonov evrov!

Kako se bo končala drama na Otoku? Švedski napadalec Alexander Isak, eden največjih zvezdnikov Newcastla, je že dalj časa v sporu s klubom in sploh ne kandidira za tekme srak. V torek je prekinil molk in javno izrazil svoje nezadovoljstvo, saj želi nadaljevati kariero na Anfieldu, sledil pa je neizprosen odgovor njegovega delodajalca, ki verjame, da bo Skandinavec vendarle nadaljeval kariero na St. James Parku.

To bi bil tretji najdražji nakup vseh časov

Nemec Florian Wirtz se je preselil v Liverpool za 125 milijonov evrov in je za zdaj najdražji letošnji prestop na svetu. Foto: Guliverimage Trener Liverpoola Arne Slot vztraja pri tem, da bi njegov klub pripeljal Isaka. Angleški prvak je bil v poletnem prestopnem roku zelo aktiven. To je dokazal že z nekaj zelo dragimi nakupi (izstopata okrepitvi iz nemške bundeslige – Florian Wirtz je iz Bayerja prišel za 125, Hugo Ekitike pa iz Eintrachta za 95 milijonov evrov), sodeč po zadnjih govoricah, ki jih je sprožil The Sun, pa se obeta še največji prestop v zgodovini klubskega nogometa v Veliki Britaniji.

Newcastle je namreč nedavno zavrnil ponudbo Liverpoola za Isaka v vrednosti 130 milijonov evrov, zdaj, to naj bi rdeči storili takoj po ponedeljkovi prvenstveni tekmi z Newcastlom, pa rdeči pripravljajo novo megaponudbo, ki bi znašala kar 150 milijonov evrov. S tem bi padel britanski rekord, na večni lestvici najdražjih prestopov vseh časov pa bi se nakup Isaka uvrstil na visoko tretje mesto.

Alexander Isak je igralec po okusu trenerja Liverpoola Arneja Slota. Foto: Reuters

Večjo odškodnino bi imela le rekorder Neymar in njegov nekdanji soigralec Kylian Mbappe, oba rekordna zneska pa je Barceloni (222 milijonov evrov) oziroma Monacu (180) plačal PSG. Bo nova ponudba prepričala vodstvo Newcastla, da vendarle proda nezadovoljnega 25-letnega napadalca?

Srake izgubile dvoboj z Unitedom za Šeška

Alexander Isak že nekaj časa trenira ločeno od ekipe Newcastla. Foto: Reuters Srake so v tem prestopnem roku že iskale napadalca, s katerim bi lahko zapolnile vrzel v konici napada. Tako so se spustile z Manchester Unitedom tudi v odprt boj za naklonjenost Benjamina Šeška, ponudile Leipzigu celo več za slovenskega asa, a je mladi Posavec raje izbral rdeče vrage. Isak po drugi strani ne skriva želje, da bi zapustil Newcastle in nadaljeval kariero v Liverpoolu, a bo moral za kaj takšnega pridobiti tudi soglasje kluba.

Tako bo ob koncu poletnega prestopnega roka, ki traja le do začetka septembra, na Otoku še kako vroče, po derbiju med Newcastlom in Liverpoolom, ko naj bi rdeči tudi uradno predstavili bajno ponudbo za Isaka (150 milijonov evrov), pa bo večina pogledov usmerjena v vodstvo črno-belih.