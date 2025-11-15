Drama v Beogradu: ZDA postavile ultimat

Združene države Amerike od Srbije zahtevajo, da iz energetskega velikana Naftna industrija Srbije (NIS) izstopijo ruski lastniki. Če se to ne zgodi, sledijo sankcije, ki bi lahko močno prizadele srbsko energetiko.

Finančno ministrstva ZDA je odločilo, da morajo ruski lastniki popolnoma izstopiti iz Naftne industrije Srbije (NIS). Podjetje je v večinski lasti ruskih družb Gazprom Neft in Gazprom, skupaj imata 56-odstotni delež. Približno 30 odstotkov je v lasti Srbije, ostalo pa pripada malim delničarjem in zaposlenim. NIS je edini dobavitelj plina v Srbijo in večinski lastnik obeh plinovodov, po katerih se ruski plin prenaša v Srbijo.

Srbska ministrica za energetiko Dubravka Đedović Handanović je danes dejala, da je Srbija prejela soglasje za pogajanja o lastništvu, ki je veljavno do 13. februarja, ne pa tudi, da lahko NIS in rafinerija nadaljujeta s poslovanjem.

"Morda se soočamo z nekaterimi najtežjimi odločitvami v sodobni zgodovini Srbije. Geopolitične razmere se spreminjajo iz dneva v dan. Upam, da bodo naši ruski prijatelji razumeli resnost trenutka in nam skupaj pomagali, da se izvlečemo iz te zapletene situacije. Ne po lastni krivdi smo se znašli sredi političnega konflikta med velikimi silami in zdaj moramo kot majhna država plačati visoko ceno," je po poročanju Nova.rs dejala ministrica.

Dodala je, da je delovanje NIS-a ključnega pomena za srbsko gospodarstvo, industrijo in državljane. "Ponoči smo imeli intenzivna posvetovanja, praktično nihče ni spal - ne predsednik Vučić ne člani vlade. Pogovori se nadaljujejo," je poudarila.

Po njenih besedah ​​državljani zaradi pripravljenosti države doslej niso občutili sankcij, ki veljajo od 9. oktobra. "Jutri bomo imeli jasnejšo sliko," je dodala.

ZDA so sankcije proti NIS-u uvedle 10. januarja letos, kot del širšega paketa ukrepov proti ruskemu energetskemu sektorju zaradi vojne v Ukrajini. Sankcije naj bi začele veljati konec aprila, a je Srbija večkrat zaprosila za odlog. Rok za spremembo lastništva je bil sprva 25. februar, nato pa je bil že šestkrat podaljšan, nazadnje do 26. septembra.

Uradniki v Srbiji ocenjujejo, da rafinerija brez novih dobav surove nafte lahko deluje le do 25. novembra, čeprav bi zaloge lahko preprečile takojšnje pomanjkanje.

Ministrica Đedović Handanović je na družbenem omrežju Instagram v torek sporočila, da so ruski lastniki družbe NIS uradu za nadzor tujega premoženja (OFAC) ameriškega finančnega ministrstva poslali prošnjo za podaljšanje licence za poslovanje na podlagi pogovorov s tretjo stranjo. V prošnji so po njenih besedah tudi navedli, da je ruska stran pripravljena prepustiti nadzor in vpliv nad družbo NIS tretji osebi. "Republika Srbija je to zahtevo podprla. OFAC se je že odzval z določenimi pripombami in upamo, da bo svoje stališče predstavil že med tednom," je v torek zapisala ministrica in opozorila, da je časa vse manj. "Državljani ne smejo trpeti in ostati brez goriva," je opozorila.

A prošnja za podaljšanje licence so ZDA zdaj zavrnile.

Zakaj je NIS tako pomemben?

NIS je ključni igralec v srbski energetiki - edina družba v državi, ki se ukvarja z raziskovanjem, proizvodnjo in predelavo nafte ter proizvodnjo zemeljskega plina. Vsak udarec podjetju pomeni neposreden vpliv na srbsko gospodarstvo in energetsko varnost.

Srbija se uradno želi pridružiti EU, a hkrati ohranja tesne odnose z Rusijo in zavrača uvedbo sankcij proti Moskvi. Predsednik Aleksandar Vučić je večkrat poudaril, da bi ukrepi proti NIS-u pomenili velik udarec za državo, ki je močno odvisna od ruskega plina.

Če Srbija ne izvede popolnega umika ruskih lastnikov, bo NIS ostal na seznamu sankcioniranih podjetij, kar bi lahko ohromilo poslovanje in vplivalo tudi na regionalne energetske tokove. Hrvaška družba Janaf, ki dobavlja nafto NIS-u, je že opozorila na posledice in išče alternative pri madžarskem MOL-u.

Med morebitnimi kupci madžarska naftna družba MOL

Pojavljajo se tudi ugibanja o morebitnih kupcih. Med njimi naj bi bila madžarska naftna družba MOL, ki po pisanju beograjskega tednika Nin razmišlja o nakupu 11,3-odstotnega deleža Gazproma v NIS, o poslu pa bi lahko razpravljali že ta konec tedna. Vzporedno naj bi potekali tudi pogovori z Združenimi arabskimi emirati.