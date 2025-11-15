Svoj predlog resolucije o Gazi vložila tudi Rusija

Varnostni svet Združenih narodov naj bi po navedbah diplomatov v ponedeljek glasoval o resoluciji, ki bi potrdila mirovni načrt predsednika Donalda Trumpa za Gazo. Svoj predlog resolucije, ki naj bi vključeval tudi načelo rešitve dveh držav, pa je vložila tudi Rusija, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriški predlog resolucije bi ustanovil prehodni odbor za mir v Gazi z mandatom do konca 2027 in odobril namestitev mednarodnih sil za stabilizacijo, ki bi sodelovale z Izraelom, Egiptom in palestinsko policijo pri varovanju mejnih območij in demilitarizaciji Gaze.

Za razliko od prejšnjih različic tista, ki jo je v četrtek videla francoska tiskovna agencija AFP, omenja tudi možnost palestinske države v prihodnosti.

Ameriški predlog resolucije so javno podprli Egipt, Katar, Združeni arabski emirati, Pakistan, Savdska Arabija, Jordanija in Turčija.

"Varnostni svet pozivamo, naj zgrabi ta zgodovinski trenutek in s podporo resoluciji tlakuje pot do trajnega miru na Bližnjem vzhodu," je ameriško predstavništvo pri ZN sporočilo v četrtek.

Opozorili so, da bi kakršnikoli poskusi razdora ali nasprotovanja resoluciji v tem trenutku imeli hude posledice za prebivalce Gaze.

Rusija za prepoznanje Palestine kot države

Rusija pa je medtem vložila svoj predlog resolucije, ki vključuje tudi prepoznanje Palestine kot države.

Po poročanju AFP ruska različica ne vključuje ustanovitve odbora za mir ali takojšnje napotitve mednarodnih sil. Resolucija le poziva generalnega sekretarja ZN, naj predloži poročilo o možnostih za napotitev mednarodnih stabilizacijskih sil v Gazo.

Pripravljenost, da podpre ruski predlog, je izrazila Kitajska, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Tako Rusija, Kitajska in ZDA imajo pravico veta v Varnostnem svetu, kar pomeni, da nobena od resolucij ne more biti sprejeta, če katerakoli od teh držav glasuje proti.

Čeprav se je do zdaj zdelo, da članice VS ZN podpirajo načela mirovnega načrta, pa so diplomatski viri opozorili na določena odprta vprašanja v ameriškem predlogu, zlasti glede odsotnosti mehanizma spremljanja, vloge palestinski oblasti in podrobnosti mandata stabilizacijskih sil, poroča AFP.

Ruska misija pri ZN je sporočila, da se ruski predlog razlikuje v tem, da prepoznava načelo rešitve dveh držav. "Žal te določbe v ameriškem predlogu niso bile ustrezno upoštevane," so dejali.