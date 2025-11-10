Izrael je v okviru mirovnega dogovora o Gazi predal trupla 15 Palestincev, potem ko je palestinsko islamistično gibanje Hamas predalo posmrtne ostanke izraelskega vojaka, ubitega leta 2014 v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pomembnejši dogodki dneva:



13.44 Izrael predal posmrtne ostanke 15 Palestincev

Zdravstvena služba, ki jo nadzira Hamas, je sporočila, da so trupla predali prek sodelavcev Mednarodnega odbora Rdečega križa. S tem je Izrael od začetka premirja pred enim mesecem predal trupla 315 Palestincev, od katerih so jih po poročanju nemške tiskovne agencije DPA do zdaj identificirali manj kot tretjino.

Dogovor, ki velja od 10. oktobra, predvideva, da mora Izrael za vsako prejeto truplo talca v Gazo vrniti posmrtne ostanke 15 Palestincev.

Hamas je v skladu z dogovorom sredi oktobra v zameno za več sto zaprtih Palestincev predal vseh 20 še živih talcev. Od 28 ubitih talcev pa je gibanje do zdaj vrnilo posmrtne ostanke 24. Palestinsko islamistično gibanje navaja, da imajo po dveh letih vojne v Gazi težave z iskanjem posmrtnih ostankov v ruševinah.