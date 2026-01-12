Ukrajinci trdijo: To nemško orožje je zanič

Nemškemu zagonskemu podjetju Helsing je v nekaj letih uspelo postati eno največjih v obrambni panogi. Toda zdaj iz Ukrajine prihajajo poročila, ki mečejo izredno slabo luč na Helsingove drone. Številni od njih sploh ne morejo vzleteti ali pa po izstrelitvi hitro strmoglavijo.

Zgodba nemškega obrambnega in programskega podjetja Helsing se bere kot izjemna zgodba o uspehu. V samo treh letih je münchenskemu zagonskemu podjetju uspelo postati eno največjih podjetij v obrambno-tehnološkem sektorju, ki je bilo lani poleti vredno 12 milijard dolarjev (10,3 milijarde evrov), piše nemški medij Focus.

Ukrajinska in nemška vojska nezadovoljni s HF-1

Vendar pa so se pred meseci pojavile graje glede dela proizvodnje brezpilotnih letalnikov, ki so jih Ukrajini dobavili pred že skoraj enim letom. Te graje so prišle tako iz same Ukrajine, kjer imajo očitno negativne izkušnje z eno vrsto Helsingovega brezpilotnega letalnika, kot tudi iz vrst nemških oboroženih sil.

Kritike se nanašajo predvsem na brezpilotni letalnik kamikaze HF-1, skupni nemško-ukrajinski projekt. Med nameščanjem brezpilotnih letalnikov HF-1, ki so namenjeni uničevanju oklepnih vozil, naj bi se pojavilo več okvar.

Se Helsing zgolj odlično predstavlja v javnosti?

Pomanjkljivosti brezpilotnega letalnika, ki ga ukrajinske enote uporabljajo od pomladi 2025, so bile domnevno navedene in ocenjene v večstranskem poročilu, poroča Welt am Sonntag, ki se sklicuje na dokument.

Videoposnetek HF-1:

V tem dokumentu naj bi pisalo, da se podjetje Helsing predstavlja kot novi velikan brezpilotnih letalnikov, vendar pogosto ne izpolni te trditve. Anonimni častnik nemških letalskih sil naj bi dejal, da je podjetje sicer uspešno v prodaji in ima odlično trženje, vendar je dejansko doseglo malo.

Uničujoča poročila iz Ukrajine

Dva ukrajinska vojaka, ki sta konec decembra novinarju nemškega medija Die Welt na vzhodni fronti pokazala HF-1, sta poročala, da številni brezpilotni letalniki niso mogli vzleteti ali pa so strmoglavili takoj po izstrelitvi.

Medtem ko se je Helsingova programska oprema Altra izkazala za solidno, naj bi bila tehnična platforma, sestavljena iz ukrajinskih in kitajskih komponent, katastrofalna. Tudi izstrelitveni katapulti naj bi bili sprva neprimerno zasnovani.

Münchensko podjetje se brani pred grajami

V ukrajinskih poročilih o brezpilotnem letalniku piše tudi o napakah, ki se pojavljajo med poletom. Tako naj bi se dogajale okvare krmil na brezpilotnih letalnikih, brezpilotni letalniki pa naj bi se tudi "nepričakovano obnašali". Ukrajince tudi moti dolgotrajno sestavljanje Helsingovih brezpilotnih letalnikov HF-1.

Kritiki podjetju Helsing očitajo, da se zna sicer dobro predstavljati v javnosti in da ima dobro trženje, da pa je do zdaj doseglo malo. Na fotografiji: bavarski ministrski predsednik Markus Söder in direktor Helsinga Wolfgang Gammel ob predstavitvi Helsingovega drona CA-1 lani septembra. Foto: Guliverimage

Na drugi strani je podjetje Helsing novinarjem časnika Welt am Sonntag (nedeljska izdaja Die Welta) sporočilo, da je imelo težave z izstrelitvijo le približno 2,5 odstotka brezpilotnih letalnikov. Za Focus pa so predstavniki münchenskega podjetja dejali, da je bil HF-1 zahtevan kot hitra rešitev, torej da so morali orožje izdelati v naglici.

Napeto vzdušje med Nemci in Ukrajinci na fronti?

V Helsingu poudarjajo, da so si zaposleni v podjetju že od samega začetka prizadevali za izboljšave na fronti, pri čemer so vključili tudi koristne povratne informacije ukrajinskih vojakov.

Vendar pa poročila iz Ukrajine trdijo, da je bilo po neuspešnih misijah HF-1, ko so zaposleni v Helsingu spremljali ukrajinsko enoto na fronto, vzdušje napeto. Droni naj bi tudi po izboljšavah znova strmoglavili takoj po vzletu ali pa po kratkem poletu izgubili povezavo. Vendar so Ukrajinci pohvalili Nemce, ker so zamenjali pokvarjene drone.

Kljub izboljšavam še vedno vsak peti dron neustrezen?

Po prilagoditvah, od katerih so nekatere domnevno opravili sami ukrajinski vojaki, naj bi opazili izboljšave. Po poročilih ukrajinske enote, ki je uporabljala izboljšane drone HF-1, naj bi ti droni v približno 40 odstotkih svojih misij dosegli zadetke ali le za malo zgrešili cilje. Vendar pa je po poročilih iz Ukrajine skoraj vsak peti dron še vedno strmoglavil med vzletom ali pa je bil izgubljen zaradi tehničnih napak.

Videoposnetek izboljšanega modela HX-2:

Obrambno podjetje je stopnje strmoglavljenj med vzletom označilo za napačne in poudarilo, da je bil HF-1 izdelan in nameščen v sodelovanju z ukrajinskimi proizvajalci v samo nekaj tednih. Ves čas je bilo jasno, da bo ta takrat nova vrsta izdelka med namestitvijo podvržena spremembam. Podjetje je dodalo, da se je dron od takrat izkazal za uspešnega na fronti.

Helsing je na trg dal že nov dron: HX-2

Decembra lani je Helsing dobavil tudi 750 dronov novega tipa HX-2, sledilo pa jih bo še več. Februarja 2025 je napovedalo načrte za proizvodnjo skupno 6.000 bojnih brezpilotnih letalnikov HX-2 za Ukrajino. Ta model je po trditvah münchenskega podjetja na preizkusih, izvedenih v Nemčiji, dosegel stopnjo zadetkov blizu 100 odstotkov, še piše Focus.