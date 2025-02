Je prihodnost Evrope odvisna od te ženske?

Nemška vlagateljica Jeannette zu Fürstenberg je bila ena od motorjev v ozadju pariškega vrha o umetni inteligenci, ki je potekal ta teden. Na njeno pobudo želijo različni vlagatelji vložiti 150 milijard evrov v razvoj umetne inteligence v Evropi v prihodnjih petih letih, piše nemški poslovni medij Business Punk.

Princesa in njena La Famiglia

42-letna Jeannette zu Fürstenberg je vodila sklad z imenom La Famiglia, ki ga je leta 2023 prevzel ameriški sklad General Catalyst. Zdaj je v General Catalystu pristojna za Evropo. Denar v ta naložbeni sklad prihaja od uspešnih podjetij, kot so Celonis, Palantir in Skype. V General Catalystu svoj denar vlagajo tudi znana nemška podjetja, kot so Oetker, Voith, Burda, Viessmann in Siemens.

Jeannette zu Fürstenberg je zbrani denar vložila tudi v münchensko zagonsko podjetje Helsing, ki izdeluje brezpilotne letalnike in programsko opremo za boj na ukrajinsko-ruski fronti.

Nemški Helsing in francoski Mistral

Helsing so leta 2021 ustanovili Torsten Reil, Gundbert Scherf in Niklas Köhler. Princesa vlaga tudi v francoskega razvijalca umetne inteligence Mistral, ki so ga spomladi 2023 ustanovili Arthur Mensch, Guilluame Lample in Timothee Lacroix. Mensch je prej delal na Googlovem oddelku za umetno inteligenco DeepMind, Lample in Lacroix pa na Metinem oddelku za umetno inteligenco.

Jeannette zu Fürstenberg se je leta 1982 rodila v Münchnu v podjetniški družini. Njen dekliški priimek je Griesel. Leta 2010 se je poročila s princem Christianom zu Fürstenbergom. Z njim ima štiri otroke. Foto: Guliverimage

Samo nekaj tednov po ustanovitvi je Mistral prišel na naslovnice po vsej Evropi, saj je zagonsko podjetje od vlagateljev zbralo 105 milijonov evrov. Med vlagatelji je bila tudi La Famiglia. V samo sedmih mesecih je Mistral dosegel status samoroga (samorog je zasebno podjetje, ki postane vredno več kot milijardo dolarjev, op. p.). Eno leto po ustanovitvi je bil Mistral ocenjen že na šest milijard evrov.

Novi veliki evropski orožarski koncern?

Glede na to, da je Jeannette zu Fürstenberg vlagateljica v obeh omenjenih podjetjih, ne preseneča, da sta dve najvrednejši evropski zagonski podjetji združili moči pri razvoju sistemov umetne inteligence za obrambo Evrope.

Poslanstvo nemške vlagateljice je graditi mostove med tradicionalno nemško industrijo in zagonskimi podjetji. Verjame, da ima Nemčija znanje in sposobnost, da ostane v ospredju gospodarskega razvoja. Jezijo jo zgodba o nemškem bolniku (izraz za Nemčijo v gospodarski krizi, op. p.). "Želim pomagati zagotoviti, da bodo čez deset let tri od desetih največjih tehnoloških podjetij na svetu evropska," poudarja.

Optimistična princesa

"Naša država, naša celina in naša gostota talentov so tako močne, da me ni strah prihodnosti kljub vsemu odporu in stiski," spodbudno govori Jeannette zu Fürstenberg. S svojim optimizmom je prepričala tudi druge, še piše Business Punk.