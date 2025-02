Sodelujoči na vrhu o umetni inteligenci v Parizu so s skupno izjavo, ki pa je niso podpisale ZDA in Velika Britanija, pozvali k odprtemu, etičnemu in varnemu razvoju umetne inteligence. Ameriški podpredsednik JD Vance je medtem posvaril pred čezmerno regulacijo tega področja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupno izjavo je podpisalo 61 držav, med njimi Kitajska, Francija, Nemčija in Indija. V njej so med drugim zapisale, da mora biti prednostna naloga zagotoviti "odprto, vključujočo, transparentno, etično, varno in zaupanja vredno umetno inteligenco". Ta mora biti tudi "trajnostna za ljudi in planet".

Vance: Čas je za "optimizem namesto treme"

Vance je medtem opozoril, da bi se morali v prvi vrsti osredotočiti na zmanjševanje regulacije. Čezmerna bi namreč po njegovih besedah lahko umetni inteligenci v fazi, ko se njen razvoj šele začenja, zadala usodni udarec. Čas je za "optimizem namesto treme", je dodal.

Opozoril je tudi na nevarnost sodelovanja z avtoritarnimi režimi, pri čemer je imel po navedbah AFP v mislih predvsem Kitajsko. "Partnerstvo z avtoritarnimi režimi pomeni prikleniti vaš narod na avtoritarnega gospodarja, ki se želi infiltrirati ter najti in zaseči vašo informacijsko infrastrukturo," je poudaril. Avtoritarni režimi po njegovih besedah v ta namen tehnologijo močno subvencionirajo in nato izvozijo po nizkih cenah.

Drugačnega mnenja glede regulacije umetne inteligence je francoski predsednik Emmanuel Macron. Globalna pravila je označil za "temelj tistega, kar bo omogočilo umetni inteligenci, da se razvije in vzdrži". Inovacije so sicer izjemno pomembne, a tudi regulacija ima svoj namen, je poudaril.

Naslednji vrh o umetni inteligenci bo gostila Indija

Dvodnevni vrh o umetni inteligenci, ki se je začel v ponedeljek, gosti številne državnike ter predstavnike podjetij in raziskovalne sfere. V Parizu so se zbrali predstavniki približno sto držav. Svoje dosežke na področju umetne inteligence je predstavila tudi Slovenija, ki jo zastopa ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer.

Naslednji vrh o umetni inteligenci bo gostila Indija, ki sodeluje že pri organizaciji tokratnega. Indijski premier Narendra Modi je danes poudaril, da so za vzpostavitev standardov, ki bodo na podlagi skupnih vrednot uspešno odgovorila na tveganja, potrebni skupni napori.