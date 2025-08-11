Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 8 minut

umetna inteligenca umetna inteligenca gobarjenje gobe Chat GPT

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 4.00

6 ur, 8 minut

Lov na lisičke s Chat GPT

Avtor:
R. K.

lisičke | Iskanje gob s Chat GPT? Sliši se noro, a deluje. | Foto STA

Iskanje gob s Chat GPT? Sliši se noro, a deluje.

Foto: STA

Umetna inteligenca nam lahko pomaga in marsikaj olajša, celo ko gre za nabiranje gob.

Strastni nabiralci gob se te dni že potikajo po gozdovih in travnatih jasah. Tisti, ki radi nabirajo in jedo gobe, točno vedo, kje jih najdejo, najboljše lokacije pa seveda neradi delijo z drugimi. Tukaj na pomoč lahko priskoči umetna inteligenca, ki gobe najde tudi tam, kjer jih skoraj nihče drug ne išče. Čeprav se sliši noro, deluje. To je preizkusila novinarka nemškega časnika Die Welt, ki je opisala svojo izkušnjo. 

Chat GPT je najprej vprašala, kje v bližini njenega doma bi lahko našla lisičke. Umetni inteligenci je naročila, naj pri tem upošteva lokacijo, količino padavin, stanje tal, vrsto gozda, letni čas in druge dejavnike, ki vplivajo na rast gob. Na podlagi danih podatkov je Chat GPT izdelal načrt s povezavami do Google Zemljevidov, kratko oceno vsake lokacije in predlog, kdaj je najbolj ugoden čas za gobarjenje. Načrt se je izkazal za dobrega, saj je kaj kmalu zagledala prve lisičke. 

Poleg same lokacije lahko umetna inteligenca pomaga tudi pri prepoznavanju vrste gob, za kar pa je bolj primerna plačljiva verzija Chat GPT, saj brezplačna različica omogoča omejeno število možnih analiz slik. Gobo fotografirate in naročite, kaj želite, umetna inteligenca pa nato opravi svoje. 

Poglobljeno znanje in izurjeno oko več kot Chat GPT

Vendar pozor, čeprav Chat GPT lahko zagotovi verodostojne ocene, pa ne more nadomestiti poglobljenega strokovnega znanja o gobah. Razlikovanje med užitnimi in strupenimi gobami pogosto zahteva veliko znanja, zato se pred zaužitjem gob posvetujte z nekom, ki le te dobro pozna.  

Jasno je, da umetna inteligenca ne more nadomestiti izurjenega očesa ali instinkta izkušenih gobarjev, lahko pa je koristen pripomoček, še posebej za začetnike, ki se v svet gobarjenja šele podajajo.

