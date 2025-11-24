Ukrajinci slavijo velik vojaški uspeh

Do sedaj je Ukrajina lahko hiperzvočne rakete kinžal uničila le s sistemom Patriot. Zdaj je enota specialnih sil našla drug način: uporabo glasbe kot signala za motenje.

Ukrajina je očitno našla preprost način za sestrelitev hiperzvočnih raket kinžal, ki jih Kremelj imenuje nepremagljive. Kot piše tehnološki spletni medij 404 Media, Ukrajinci motijo rakete z glasbo. Ta način motenja naj bi odkrila skupina z imenom Nočna straža, ukrajinska enota specialnih sil za elektronsko bojevanje.

Z ukrajinsko nacionalistično pesmijo nad ruske kinžale

Raketa kinžal lahko navigira tako, da prek ruskega satelitskega sistema sinhronizira svoj položaj in vnesene podatke o cilju. Ukrajinska enota specialnih sil to komunikacijo moti s pošiljanjem lastnih signalov raketi. Skupina je ukrajinsko nacionalistično pesem "Naš oče je Bandera" pretvorila v enice in ničle, ki se kot elektronski signal pošljejo raketam kinžal.

Poleg pesmi, ki moti rakete, se prenaša še en signal. Tako imenovani sistem Lima prelisiči Kinžal, da verjame, da se nahaja v istoimenski perujski prestolnici. Da bi dosegla svoj vnaprej programirani cilj, raketa nenadoma spremeni smer.

Kinžal prerezan na dvoje?

Ker Kinžal potuje s hiperzvočno hitrostjo, med to spremembo smeri delujejo ogromne sile. To uniči raketo, kot pojasnjuje član skupine Nočna straža: "Ko je raketa Kinžal poskušala hitro spremeniti smer, njen trup ni mogel prenesti hitrosti. Raketa je bila preprosto prerezana na dva dela. Največja prednost rakete, njena hitrost, je bila uporabljena proti njej."

Nočna straža trdi, da je na ta način v dveh tednih uničila 19 raket. S tem dosežejo z minimalnim naporom in nizkimi stroški tisto, kar je sicer mogoče le z dragim sistemom zračne obrambe Patriot. Poleg tega je sistem Patriot v zadnjem času postal manj zanesljiv kot pred nekaj meseci.

Rusi povečujejo število sprejemnikov

Za Ukrajino bi bil velik uspeh, če bi razvila dolgoročni protiukrep proti kinžalu. Rusija uporablja te rakete za prekinitev oskrbe z energijo. Napadi so se jeseni okrepili, da bi pozimi demoralizirali Ukrajino.

Kot poroča 404 Media, je Nočna straža opazila, da Rusija zdaj v raketi uporablja več sprejemnikov. Zaradi tega naj bi bila manj dovzetna za motenje. Število sprejemnikov se je sprva povečalo z osem na dvanajst.

Putinovo superorožje pred polomom?

Enota specialnih sil kljub temu predvideva, da bo njen sistem ostal učinkovit. "To ne bo pomagalo," je o modifikacijah dejal eden od članov. "Zadnja raketa, ki smo jo prestregli, je imela že 16 sprejemnikov. Tovrstna modifikacija je precej neuporabna."

Za Rusijo in predsednika Vladimirja Putina bi bilo izjemno nerodno, če bi kinžal na ta način izgubil svojo učinkovitost. Nekoč je hiperzvočno raketo opisal kot superorožje.