A. Ž.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
20.45

5 minut

Ukrajina Rusija hiperzvočna kinžal

Ukrajinci slavijo velik vojaški uspeh

A. Ž.

Mig-31 s kinžalom | Ukrajinci naj bi poceni in učinkovito uničevali ruske strah vzbujajoče hiperzvočne rakete kinžal. Na fotografiji: mig-31, ki ima pripeto raketo kinžal. | Foto Guliverimage

Ukrajinci naj bi poceni in učinkovito uničevali ruske strah vzbujajoče hiperzvočne rakete kinžal. Na fotografiji: mig-31, ki ima pripeto raketo kinžal.

Foto: Guliverimage

Do sedaj je Ukrajina lahko hiperzvočne rakete kinžal uničila le s sistemom Patriot. Zdaj je enota specialnih sil našla drug način: uporabo glasbe kot signala za motenje.

Ukrajina je očitno našla preprost način za sestrelitev hiperzvočnih raket kinžal, ki jih Kremelj imenuje nepremagljive. Kot piše tehnološki spletni medij 404 Media, Ukrajinci motijo rakete z glasbo. Ta način motenja naj bi odkrila skupina z imenom Nočna straža, ukrajinska enota specialnih sil za elektronsko bojevanje.

Z ukrajinsko nacionalistično pesmijo nad ruske kinžale

Raketa kinžal lahko navigira tako, da prek ruskega satelitskega sistema sinhronizira svoj položaj in vnesene podatke o cilju. Ukrajinska enota specialnih sil to komunikacijo moti s pošiljanjem lastnih signalov raketi. Skupina je ukrajinsko nacionalistično pesem "Naš oče je Bandera" pretvorila v enice in ničle, ki se kot elektronski signal pošljejo raketam kinžal.

Vladimir Putin v Kremlju
Novice Histerija v Moskvi: našli so novega sovražnika

Poleg pesmi, ki moti rakete, se prenaša še en signal. Tako imenovani sistem Lima prelisiči Kinžal, da verjame, da se nahaja v istoimenski perujski prestolnici. Da bi dosegla svoj vnaprej programirani cilj, raketa nenadoma spremeni smer.

Kinžal prerezan na dvoje?

Ker Kinžal potuje s hiperzvočno hitrostjo, med to spremembo smeri delujejo ogromne sile. To uniči raketo, kot pojasnjuje član skupine Nočna straža: "Ko je raketa Kinžal poskušala hitro spremeniti smer, njen trup ni mogel prenesti hitrosti. Raketa je bila preprosto prerezana na dva dela. Največja prednost rakete, njena hitrost, je bila uporabljena proti njej."

Samohodna havbica Pz2000
Novice Satelitski posnetki razkrivajo: na Madžarskem se dogaja nekaj velikega

Nočna straža trdi, da je na ta način v dveh tednih uničila 19 raket. S tem dosežejo z minimalnim naporom in nizkimi stroški tisto, kar je sicer mogoče le z dragim sistemom zračne obrambe Patriot. Poleg tega je sistem Patriot v zadnjem času postal manj zanesljiv kot pred nekaj meseci.

Rusi povečujejo število sprejemnikov

Za Ukrajino bi bil velik uspeh, če bi razvila dolgoročni protiukrep proti kinžalu. Rusija uporablja te rakete za prekinitev oskrbe z energijo. Napadi so se jeseni okrepili, da bi pozimi demoralizirali Ukrajino.

Tu-160
Novice Dokumenti razkrivajo veliki ruski strah: ena poteza Zahoda in Putinov vojni stroj je uničen

Kot poroča 404 Media, je Nočna straža opazila, da Rusija zdaj v raketi uporablja več sprejemnikov. Zaradi tega naj bi bila manj dovzetna za motenje. Število sprejemnikov se je sprva povečalo z osem na dvanajst.

Putinovo superorožje pred polomom?

Enota specialnih sil kljub temu predvideva, da bo njen sistem ostal učinkovit. "To ne bo pomagalo," je o modifikacijah dejal eden od članov. "Zadnja raketa, ki smo jo prestregli, je imela že 16 sprejemnikov. Tovrstna modifikacija je precej neuporabna."

Za Rusijo in predsednika Vladimirja Putina bi bilo izjemno nerodno, če bi kinžal na ta način izgubil svojo učinkovitost. Nekoč je hiperzvočno raketo opisal kot superorožje.

Britanski tank v Estoniji
Novice Rusi na robu živčnega zloma: "Britanski tanki iz Estonije gredo nad Sankt Peterburg"
Ruski vojaki
Novice Ruski polk skrivnostno izginil. Svojci se sprašujejo, kje so možje.
Bojno letalo tornado, oboroženo z manevrirnim izstrelkom taurus
Novice Vojaški strokovnjak razkril: S tem nemškim orožjem se lahko Evropa brani pred Rusi
Vladimir Putin in motor
Novice Putinovi peklenski motorji
Nemški zvezni parlament
Novice Preplah v Nemčiji: nevarnost je velika, razmere so dramatične
Vladimir Putin
Novice Je to začetek upora ruske elite proti Putinu? To je za zdaj znano.
Ruski dron, brezpilotni letalnik
Novice Resno svarilo za Nemčijo
Latvijski vojaki v Litvi
Novice Bo ta država nova Putinova vojaška tarča? Grožnje se krepijo.
Vladimir Putin in Donald Trump
Novice Resno svarilo: Grozi nam velika nevarnost. To sta storila Trump in Putin.
Sandra Navidi
Novice Resno svarilo: Za ZDA je že prepozno, Evropa se lahko še reši
Ukrajinski vojak
Novice Ukrajinci trdijo: To ameriško orožje je zanič
Izstrelitev rakete burevestnik
Novice Tajni dokument Nata zaskrbljeno o novem ruskem orožju
Ruski obročasti dron
Novice Skrivnostni ruski dron bega Ukrajince. "Nihče ne ve, kaj je to."
Donald Trump
Novice Trump ima neprijetno sporočilo za Orbana: Konec je
Napad ruskih specialnih enot na Hostomel
Novice Poglejte, kako so se ruski specialci ujeli v ukrajinsko past #video
Letalo A-10
Novice Bodo ta letala v Ukrajini postala strah in trepet Rusov?
Ukrajina Rusija hiperzvočna kinžal
