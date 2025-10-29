Ukrajinci trdijo: To ameriško orožje je zanič

Zahodni droni so na ukrajinskem bojišču manj prepričljivi. Večina dronov je predraga in neprimerna za vrsto vojskovanja Rusije. O ameriških dronih, ki so jih dobili, Ukrajinci trdijo: "Sploh jim ni uspelo razbiti vetrobranskega stekla."

Ameriški droni switchblade so bili nekoč najsodobnejši. Bili so hitri, inteligentni in natančni, zaradi česar so bili nepogrešljiva oprema za specialne enote v Iraku in Afganistanu. Ko pa je leta 2022 v Ukrajino prispela serija dronov switchblade 300, so se visoka pričakovanja hitro razblinila, piše britanski medij Economist.

Predragi in neučinkoviti ameriški droni

Kot prvo, ti droni so bili predragi. Prav tako so imeli težave z ruskim elektronskim bojevanjem. Ko pa so le zadeli svoje cilje, so povzročili minimalno škodo. "Ko smo jih testirali, so v pogojih elektronskih motenj odpovedali," pravi Valerij Borovik, razvijalec vojaških dronov. "Dronu je sicer uspelo razbiti zadnje steklo minibusa, ni pa mu uspelo razbiti vetrobranskega. "

Od takrat so različna zahodna podjetja poskušala preizkusiti svoje drone na bojišču v Ukrajini, ki je postalo najboljši testni poligon na svetu. Ukrajinska podjetja, ki so si nekoč prizadevala posnemati zahodne tehnološke pionirje, kot sta Anduril in Helsing, zdaj sama utirajo pot tem večmilijardnim podjetjem.

"Ukrajina zdaj prekaša skoraj vse države na svetu"

Borovik, čigar droni so povezani z operacijo Pajkova mreža – drznim ukrajinskim napadom, ki je uničil strateške bombnike globoko v Rusiji –, ocenjuje, da samo od 20 do 30 odstotkov tehnologije na bojišču prihaja z Zahoda. Ukrajina zdaj prekaša skoraj vse države na svetu, trdi.

Ameriški dron switchblade 300, ki se ni izkazal v Ukrajini:

Čeprav so stroški del razlage, postaja vse bolj odločilni dejavnik tudi zmogljivost. Ukrajinski proizvajalci dronov proizvajajo izdelke, ki so bolj primerni za boj. So bolj okretni ter bolje razumejo frontne črte in hitro spreminjajoče se potrebe.

Dragi zahodni in poceni ukrajinski droni

V svojem bistvu gre za konflikt med različnimi doktrinami. Do pred kratkim so se zahodne države osredotočale na vrhunsko orožje, ki se je izkazalo v omejenih spopadih s šibkejšimi nasprotniki. Ukrajinsko-rusko bojišče je drugačno: celovito, uravnoteženo in zelo dinamično.

Poceni brezpilotni letalniki tipa FPV, ki jih je Ukrajina razvila leta 2023 in jih je nato kopirala Rusija, zdaj uničujejo pomembne cilje na načine, ki so prej zahtevali najsodobnejše orožje. Ključna inovacija Rusije je strategija t. i. spama, pri kateri množično uporabljajo brezpilotne letalnike, da s tem izčrpajo ukrajinsko obrambo.

Izbira med BMW in škodo octavio

Prav tako ni smiselno pošiljati v boj nekaj zahodnih kopenskih sistemov, ki stanejo več sto tisoč evrov, ko pa je mogoče primerljive ukrajinske drone izdelati za le deset tisoč ali dvajset tisoč evrov. Pa vendar so zahodna podjetja in njihove vlade pogosto stavile na drage sistema.

Ukrajinski droni:

"To je kot izbirati med BMW in škodo octavio," pravi Eduard Lisenko, častnik z Brave-1, obrambnega inženirskega oddelka ukrajinske vlade. "BMW je morda hitrejši in udobnejši, vendar to ne pomaga, ko je naloga zagotoviti avto za vse."

Zahodna podjetja, ki preizkušajo sisteme v Ukrajini

Lisenko ostro kritizira zahodne konkurente, ki se po njegovem mnenju osredotočajo na prevelike izdelke z ogromnimi maržami, da bi upravičili majhne proizvodne serije ter visoke stroške raziskav in razvoja.

Podjetja, ki so se uspešno uveljavila v Ukrajini, so običajno tista, ki so si že zgodaj zgradila pomembno lokalno prisotnost: preizkusila so sisteme in jih nato hitro nadalje razvijala.

Med ta spadajo podjetja, ki jih podpira Eric Schmidt, nekdanji izvršni direktor Googla, in Quantum Systems, nemško podjetje, ki proizvaja izvidniške brezpilotne letalnike. Brezpilotni letalnik vector podjetja Quantum Systems je med dražjimi modeli, ki se uporabljajo v Ukrajini.

Ukrajinci imajo premalo denarja za še večjo proizvodnjo dronov

Kljub temu so ga poveljniki pozitivno sprejeli. Oleksandr Berežni, vodja ukrajinske podružnice podjetja, pojasnjuje, da je bila vzpostavitev zgodnje prisotnosti zavestna odločitev, da bi sledili hitremu razvoju.

Brezpilotni letalnik vector podjetja Quantum Systems:

Težava za Ukrajince je, da nimajo dovolj sredstev za svoje inovacije, po drugi strani pa članice Nata povečujejo svoje obrambne izdatke, a bo velik del novih naložb verjetno še naprej pritekal k evropskim podjetjem, ki proizvajajo tehnologije, neprimerne za vojno v Ukrajini.

Ukrajinci zbirajo zasebni kapital

Medtem ukrajinska podjetja z bojno preizkušenimi tehnologijami nujno potrebujejo financiranje. Približno 40 odstotkov celotne proizvodne zmogljivosti brezpilotnih letalnikov v državi ostaja neizkoriščenih.

Na nedavnem dogodku oddelka Brave-1 v Lvovu so ukrajinska podjetja zbrala sto milijonov dolarjev (86 milijonov evrov) v novem krogu zasebnih naložb. To je bilo štirikrat več kot lani, vendar je to kaplja v morje v primerjavi z več deset milijardami, porabljenimi za obrambo v tujini, še piše Economist.