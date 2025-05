Satelitski posnetki razkrivajo: Putin kopiči vojsko na meji z EU

Nove satelitske slike, ki jih je švedska radiotelevizija SVT pridobila od ameriškega podjetja Planet Labs, kažejo na nove vojaške aktivnosti na štirih lokacijah v Rusiji, in sicer v Kamenki, Petrozavodsku, Severomorsku-2 in Olenji, piše nemški Kölner Express.

V Kamenki, ki je približno 56 kilometrov oddaljena od finske meje, naj bi od letošnjega februarja postavili več kot 130 vojaških šotorov, v katerih bi lahko bilo prostora za približno dva tisoč vojakov.

Zdi se, da je bila prenovljena letalska baza Severomorsk-2. Na satelitskih posnetkih je mogoče videti helikopterje. Severomorsk-2 je rusko vojaško oporišče v bližini Murmanska.

V Petrozavodsku, približno 160 kilometrov od finske meje, so Rusi zgradili tri velika skladišča, ki po mnenju strokovnjakov služijo kot skladišča za oklepna vozila. Ruske bombnike je mogoče videti na letalski bazi Olenja, ki leži na polotoku Kola. Po navedbah Kijeva letala s tega letališča izvajajo napade na tarče v Ukrajini.

