Ste na položnicah za julij opazili nov prispevek OVE + SPTE? Gre za obvezno dajatev, ki bo odslej bremenila prav vsak račun za elektriko – in to ne le za običajne odjemalce. Po novem jo bodo morali plačevati tudi nekateri lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn. Obračun temelji na razliki med dogovorjeno obračunsko močjo in priključno močjo vaše naprave, kar pomeni, da je lahko na vaši položnici višji znesek, kot ste morda pričakovali. Kateri lastniki sončnih elektrarn lahko pričakujejo nižje mesečne prispevke za OVE + SPTE? V rubriki Energetika 2.0 smo za vas poiskali odgovor.

Prispevek OVE (obnovljivi viri energije) in SPTE (soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom) financira podporne sheme za čistejšo energijo. Toda za marsikoga pomeni le novo, dodatno finančno breme, ki ga doslej ni bilo. A ta znesek lahko znižajo lastniki sončnih elektrarn s hranilniki električne energije, ki lahko prav zaradi same baterije znižajo svojo obračunsko moč predvsem v 1. in 2. časovnem bloku, kar pomeni, da lahko tako prihranijo tudi pri tem novem prispevku.

Sončna elektrarna za gospodinjstva se danes izplača še bolj kot prej

Že od začetka leta 2025 na področju slovenske energetike beležimo številne spremembe, ki so med odjemalci električne energije dvignile nemalo prahu, a ena stvar ostaja nespremenjena: sončna elektrarna je še vedno ena najbolj gospodarnih naložb, ki jih lahko naredi gospodinjstvo.

Danes se pojavlja ključno vprašanje: je investicija v sončno elektrarno po izteku letnega netmeteringa, ki ga določa država, še smiselna? Odgovor je jasen, elektrarna brez hranilnika preprosto ni več optimalna rešitev. A zahvaljujoč visokim subvencijam za hibridne sisteme s hranilnikom (675 evrov/kW za hibridne sisteme s hranilnikom oziroma do 40 odstotkov upravičenih stroškov investicije) ter naprednim modelom dobave se lahko stroški investicije v sončno elektrarno s hranilnikom povrnejo enako hitro kot nekoč, v nekaterih primerih pa celo hitreje. Pa poglejmo podrobneje.

Elektrarna brez hranilnika: Zakaj ni več dovolj?

Elektrarna brez hranilnika danes vso proizvedeno energijo odda v omrežje, saj nas takrat, ko proizvaja (torej čez dan), večinoma ni doma. Dobavitelj nato to prevzeto energijo odkupi po nižji ceni (npr. 40–60 evrov/MWh), medtem ko odjemalec za prevzeto energijo plača bistveno več (npr. 100–150 evrov/MWh, ob čemer doplača še omrežnino). Če to poenostavimo, v povprečju potrebujete približno tri oddane enote energije (v kWh) za eno prevzeto enoto, če ob tem upoštevamo še stroške omrežnine.

Strošek za oddano energijo se prenese v naslednja obdobja prek dobropisa ali drugega dokumenta in se porablja za poplačilo obveznosti iz naslova dobave električne energije. Povračilna doba investicije v tem primeru ni optimalna, razen v redkih primerih, ko je poraba energije visoka sočasno s proizvodnjo (npr. domače pisarne ali če imate v gospodinjstvu velike porabnike električne energije, ki delujejo tudi čez dan). Le takrat lahko rečemo, da je vsak panel na strehi 100-odstotno izkoriščen.

Rešitev: Hibridna sončna elektrarna s hranilnikom ter izbira primernega dobavitelja

Hibridna sončna elektrarna s hranilnikom je za odjemalce električne energije veliko bolj optimalna, saj omogoča večjo izkoriščenost sončne elektrarne in s tem tudi večje prihranke. S hranilnikom električne energije se namreč bistveno manj energije oddaja v omrežje, saj se proizvedena energija shranjuje na lokaciji in porablja, ko je potrebna (npr. zvečer ali ponoči).

Tako se zmanjšata oddaja in prevzem iz omrežja na dnevnem ciklu, energija pa se porabi tam, kjer je proizvedena, brez izgub (kot je razmerje treh enot za eno enoto) ali dodatnih stroškov omrežnine.

Za hibridne sisteme so na voljo tudi izjemno privlačne subvencije: 675 evrov/kW inštalirane moči (oziroma do 40 odstotkov upravičenih stroškov), z minimalno kapaciteto hranilnika 0,7 kWh na kW moči elektrarne, največ pa 2 kWh na kW (skupno do 27,2 kWh na priključno mesto).

A kaj, če želite del poleti ustvarjenih viškov energije izkoristiti pozimi, pa vam tega mesečni obračun energije ne omogoča? Če boste izbrali pravega dobavitelja, si lahko še vedno zagotovite tudi letni obračun oddane in prejete energije. Paket "Nova doba samooskrbe" za lastnike hibridne opreme NGEN Star v kombinaciji s sistemom za upravljanje SG Connect omogoča letni obračun za vnaprej določeno količino energije v kWh, ki se netira brezplačno, kar pomeni, da boste višek, ustvarjen poleti, lahko izkoristili za pokrivanje višje porabe v zimskih mesecih.

Pogoj je namestitev sončne elektrarne NGEN STAR in hranilnika z minimalno kapaciteto 2x nazivna moč elektrarne v kW. Več o paketu preberite v prejšnjih objavah v rubriki Energetika 2.0 ali na spletni strani NGEN.

Z izbiro tega paketa boste povečali stopnjo samozadostnosti na letni ravni, znižali letne stroške elektrike ter skrajšali povračilno dobo investicije.

Prednosti sistema NGEN Star in SG Connect Sistem SG Connect v kombinaciji s hibridno opremo NGEN Star prinaša dodatne prednosti: Rezanje koničnega odjema in zniževanje stroškov obračunske moči: SG Connect pametno upravlja porabo, izogiba se konicam, ko so cene višje, in optimizira polnjenje hranilnika v času nižjih cen. To lahko zniža stroške obračunske moči za 20–30 odstotkov, odvisno od sistema. Povečanje razpoložljive moči odjema: Hranilnik NGEN Star zagotavlja dodatno moč iz baterij, kar je idealno za domove z visoko porabo (npr. električni avtomobili, toplotne črpalke) brez nadgradnje omrežne povezave. Brezprekinitveno napajanje (EPS): V primeru izpada omrežja sistem preklopi na baterijsko napajanje, kar zagotavlja delovanje ključnih naprav (npr. hladilnik, razsvetljava) za ure ali dni, odvisno od kapacitete in porabe. Pametno spremljanje in upravljanje: Mobilna aplikacija SG Connect omogoča sprotno spremljanje proizvodnje, porabe in stanja sistema, vključno z vremenskimi napovedmi za optimalno polnjenje. Integracija z drugimi napravami: Podpora za povezavo s toplotnimi črpalkami, EV-polnilnicami in pametnimi domovi. Zniževanje emisij CO 2 : Z večjo samooskrbo se ogljični odtis gospodinjstva zmanjša za do 80 odstotkov, kar prispeva k zeleni tranziciji.

Akcija NGEN Star Lite za nakup hranilnika po izjemno nizki ceni

V podjetju NGEN je trenutno na voljo izjemna akcija, v kateri si lahko paket NGEN Star Lite, ki je namenjen začetnikom ali manjšim gospodinjstvom in vključuje hranilnik z zmogljivostjo 10,36 kWh, zagotovite že za samo 2.990 evrov + DDV. Redna cena takšnega hranilnika je sicer 7.500 evrov. Več podrobnosti o akciji najdete na njihovi spletni strani ali kliknite tukaj, kjer lahko oddate tudi naročilo.

To je idealna priložnost za vstop v svet hibridnih sistemov brez visokih začetnih stroškov.

Nadgradnja s hranilniki tudi za lastnike obstoječih sončnih elektrarn

Med obstoječimi lastniki sončnih elektrarn se mnogi sprašujejo, ali jih je mogoče nagraditi samo s hranilniki. Oprema NGEN Star je primerna tudi za lastnike obstoječih sončnih elektrarn. Nadgradnja obstoječega sistema s hranilnikom je namreč zelo preprosta.

Še več, glede na trenutna predvidevanja bo to v prihodnosti najverjetneje postalo celo nujno. V zadnjem obdobju se namreč veliko govori o stroških, ki jih povzročajo odjemalci na letni ravni – lani so te izgube za dobavitelje znašale približno 21 milijonov evrov (po nekaterih izračunih je ocenjen strošek za povprečno gospodinjstvo okoli 400 evrov/leto). Ti stroški nastanejo zaradi razlike v ceni energije med trenutkom oddaje (v času proizvodnje in nižjega odjema – ko smo vsi v službah) ter odjemom iz omrežja (popoldanska/večerna konica, ko vsi pridemo domov in vklopimo naprave) znotraj 24-urnega cikla. Tudi sezonska razlika v ceni med oddano energijo poleti ter odjemom pozimi je prav tako lahko izjemno velika.

Ko govorimo o razliki med ceno oddaje in odjema, si je včasih težko predstavljati, za kako veliko razliko gre. Da poenostavimo – opoldne (še posebej v poletnih mesecih), ko je odjem nižji, proizvodnja energije pa višja, je lahko cena energije na trgu celo negativna, kar pomeni, da bi moral odjemalec plačati za oddano energijo v omrežje, medtem ko v večerni konici, ko je proizvodnja nižja, odjem iz omrežja pa večji, lahko cena preseže tudi 200 evrov/MWh.

Čeprav je vlada sprva obljubila, da bo prevzela te stroške oziroma izgube, ki jih beležijo dobavitelji električne energije, a po zadnjih informacijah, ki datirajo še v oktober 2024, pa tega naj ne bi več storila. Dobavitelji bodo tako te izgube tako slej kot prej prenesli na končne odjemalce prek višjih cen ali dodatnih obračunov.

Odjemalci s hranilnikom bodo te stroške bistveno znižali, saj tako aktivno delujejo pri razbremenitvi omrežja. Velik del viškov elektrike lahko namreč shranjujejo lokalno in jih izkoristijo v času višje porabe elektrike, torej v konicah.

Čas za akcijo je tu: znižajte svoje stroške za električno energijo Leto 2025 prinaša izjemne priložnosti za nakup sončne elektrarne s hranilnikom ali za dograditev obstoječe sončne elektrarne z novim hranilnikom. Subvencije (675 evrov/kW), napredni sistemi, kot sta NGEN Star in SG Connect, ter paket Nova doba samooskrbe zagotavljajo hitro povračilo investicije in večjo energetsko neodvisnost. Preverite možnosti na straneh NGEN, izračunajte prihranke in naredite korak k zeleni prihodnosti. Obiščite spletno stran podjetja NGEN ali kliknite tukaj za več informacij.

