Avtor:
K. M.

Sreda,
31. 12. 2025,
5.44

Osveženo pred

17 minut

Sreda, 31. 12. 2025, 5.44

17 minut

Intervencija v Škocjanskih jamah končana: "V teh težkih trenutkih smo v mislih z vami"

Avtor:
K. M.

Intervencija v škocjanskih jamah | Intervencija se je končala ob 3.45. | Foto Jamarska reševalna služba

Intervencija se je končala ob 3.45.

Foto: Jamarska reševalna služba

Po torkovi nesreči v Škocjanskih jamah, v kateri je umrl 49-letni slovenski potapljač, so reševalne ekipe truplo pokojnega ob 3.20 prinesle iz jame. Intervencija je bila končana ob 3.45, ko so iz jame prišli še zadnji reševalci. Več podrobnosti o poteku in razpletu intervencije bodo pojasnili ob 10. uri na novinarski konferenci.

"Svojcem izrekamo iskreno sožalje ob tragični izgubi. V teh težkih trenutkih smo v mislih z vami. Jamar­skim kolegom in potapljaški skupnosti pa izražamo globoko sočutje ob izgubi tovariša, ki je svojo strast in znanje delil z drugimi," so ob koncu intervencije v Škocjanskih jamah zapisali na Jamarski reševalni službi. 

Jamar potapljač je umrl kmalu po začetku raziskovanja jame, je v torek povedal namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela. V potopu so sodelovali trije jamarji potapljači, ki jim je pomagala 11-članska podporna ekipa. Okoli 11. ure so se potopili v prvi sifon, iz njega pa sta se vrnila dva potapljača. Ponesrečenega potapljača so prenesli iz sifona in začeli oživljanje, vendar neuspešno.

Zahtevno reševanje 

Ponoči so potekale priprave na zahteven tehnični transport ponesrečenca na nosilih iz jame. V reševalni akciji je sodelovalo okoli 75 članov Jamarske reševalne službe.

Ekipam na terenu je reševanje oteževal tehnično zahteven teren, vendar jim je bilo v pomoč poznavanje dela jame, v katerem so letos izvedli tudi reševalno vajo in za namene reševanja pripravili tudi sidrišča.

V reševanju so sodelovali tudi tudi štab civilne zaščite občine Divača, Regijski štab civilne zaščite za primorsko in notranjsko regijo, Prostovoljno gasilsko društvo Divača in policija. Pomaga jim tudi enota za hitre intervencije civilne zaščite, ki nudi psihološko pomoč.

