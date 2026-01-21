Danes gre zares: začenja se boj za evropski naslov v futsalu

Pred osmimi leti se je vse skupaj začelo s spektaklom v Stožicah, Slovenija je remizirala s Srbijo. Čeprav bo Ljubljana tudi tokrat osrednje prizorišče Eura 2026 v futsalu, pa se boji za evropski naslov danes začenjajo v Rigi. Prva bo na vrsti skupina A, evropsko prvenstvo odpirata Hrvaška in Francija, zvečer se bo gostiteljica Latvija pomerila z Gruzijo.

Slovenija odšteva do uvodne tekme na evropskem prvenstvu v futsalu. Ljubitelji te nogometne igre so v veliki meri že pokupili vstopnice za petkovo poslastico in tudi zaradi njihove pomoči selektor Tomislav Horvat in njegovi varovanci verjamejo, da lahko presenetijo favorizirano Španijo. Da lahko presežejo dosežek iz leta 2018, ko je Slovenija prvič gostila najboljše reprezentance stare celine in tekmovanje končala v četrtfinalu, v katerem je bila boljša Rusija.

Trideset let po krstni izvedbi

Futsal je kot športna disciplina v zadnjih osmih letih rasel in se razvijal. Euro 2026 se bo odvil skoraj natanko 30 let po tem, ko je Uefa v španski Cordobi priredila krstno izvedbo reprezentančnega tekmovanja. V kvalifikacijah se je borilo 17 ekip, najboljših pet se jih je poleg gostiteljice Španije pomerilo na turnirju, ki je trajal teden dni. Španci so v finalu ugnali Rusijo.

V boj za Euro 2026 se je podalo 48 reprezentanc, v zadnjih dveh letih je bilo odigranih 146 tekem, ki si jih je v živo ogledalo več kot 160 tisoč navijačev. Ostalo je 16 ekip, 7. februarja pa bodo okronani novi evropski prvaki. Naslov brani Portugalska, ki je slavila na zadnjih dveh evropskih prvenstvih.

Franco Jelovčić je s Hrvaško na Euru 2012 zaigral v polfinalu. Foto: Guliverimage

Francija med tihimi favoriti

Vse skupaj se začenja danes, ko bosta ob 16. uri na igrišče v Riga Areni stopili reprezentanci Hrvaške in Francije.

Južni sosedi so se sprehodili skozi kvalifikacije in slavili na vseh šestih tekmah, ekipo vodi izkušeni kapetan Franco Jelovčić, ki je Hrvaško že leta 2012 popeljal vse do polfinala Eura v Zagrebu. Hrvatom prav tako ne manjka mladih talentov. Izstopa Josip Jurlina, ki se je z reprezentanco do 19 let pred sedmimi leti prav v Rigi prebil do finala evropskega prvenstva. Hrvaški podmladek je takrat igral pod taktirko Marinka Mavrovića, danes selektorja članske reprezentance.

Naslov bo branila Portugalska, ki je bila najboljša na zadnjih dveh evropskih prvenstvih. Foto: Guliverimage Francija bo po Euru 2018 šele drugič zaigrala na evropskih prvenstvih. Kljub temu velja za enega od tihih favoritov tekmovanja, saj je na svetovnem prvenstvu pred dvema letoma debitirala z uvrstitvijo v polfinale, v kvalifikacijah za letošnji Euro pa je na šestih tekmah dosegla kar 41 zadetkov.

V sredo začetek v Kaunasu

Ob 19. uri bo na sporedu še druga tekma skupine A. Gostiteljica Latvija bo prvič zaigrala na velikih tekmovanjih, Gruzija pa je pred štirimi leti debitirala in se prebila v četrtfinale. Mesto na tokratnem turnirju si je priigrala v dodatnih kvalifikacijah, v katerih je ugnala Slovaško.

Jutri bosta na sporedu tekmi skupine B, ki bo igrala v Kaunasu. Armenija se bo pomerila z Ukrajino, ki je na pripravljalni tekmi pred dnevi ugnala Slovenijo, gostiteljico Litvo pa čaka obračun s Češko. V petek sledi začetek bojev v Stožicah.

Euro 2026 v futsalu, 1. tekmovalni dan: