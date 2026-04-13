Šok ob izgubi vozniškega dovoljenja: večina voznikov ne pozna tega postopka, ki vas takoj vrne za volan

V sodobnem svetu je vožnja avtomobila ključna za mobilnost in vsakodnevno opravljanje obveznosti. Hkrati pa je promet področje, kjer lahko že manjša nepazljivost ali neupoštevanje pravil privede do resnih posledic. Odvzem vozniškega dovoljenja je strog ukrep, ki močno vpliva na posameznikovo življenje. Tega si nihče ne želi, a če so tudi vam odvzeli vozniško dovoljenje – ne čakajte križem rok! Z ustreznim znanjem in pravočasnim ukrepanjem se lahko hitro vrnete za volan.

Kdaj vam lahko odvzamejo vozniško dovoljenje?

Vozniško dovoljenje vam lahko odvzamejo zaradi storitve hujšega prekrška na kraju samem ali zaradi ponavljajočih se kršitev, ki vodijo v prenehanje veljavnosti. Dokument lahko izgubite zaradi enega večjega prometnega prekrška ali pa zaradi zbiranja kazenskih točk (meja je 18 kazenskih točk, za voznike začetnike pa 7 točk).

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa odvzem v naslednjih najpogostejših primerih:

izguba izpita zaradi alkohola ali vožnje pod vplivom drugih nedovoljenih substanc,

ali vožnje pod vplivom drugih nedovoljenih substanc, prekoračitev hitrosti za več kot 50 kilometrov na uro nad dovoljeno mejo,

za več kot 50 kilometrov na uro nad dovoljeno mejo, povzročitev prometne nesreče s hudimi posledicami,

zmanjšana sposobnost za vožnjo zaradi telesnih ali duševnih ovir,

neuporaba pripomočkov ali vožnja v nasprotju z omejitvami, vpisanimi v vozniško dovoljenje,

prekoračitev dovoljenega časa trajanja vožnje ali neupoštevanje predpisanega počitka.

Vožnja pod vplivom alkohola

Alkoholiziranost je eden glavnih razlogov za izgubo vozniškega dovoljenja. Zakon določa, da je dopustna meja največ 0,24 miligrama na liter v izdihanem zraku oziroma 0,5 promila v krvi (če voznik ne kaže znakov zmanjšane sposobnosti za vožnjo).

Prekoračitev te meje pomeni najmanj 300 evrov globe in štiri kazenske točke.

pomeni najmanj 300 evrov globe in štiri kazenske točke. Najvišja kazen se izreče pri vrednostih nad 0,52 miligrama na liter: globa znaša 1.200 evrov, sledi pa 18 kazenskih točk, takojšen odvzem vozniškega dovoljenja in po potrebi pridržanje.

Pozor! Če preizkus alkoholiziranosti zavrnete, zakon to obravnava najstrožje – sledi samodejna najvišja kazen in izguba izpita zaradi alkohola.

Začasni in trajni odvzem vozniškega dovoljenja: kakšna je razlika?

Ko prekrškovni organ oziroma policija ukrepa, pogosto predlaga začasni odvzem. Sodišče nato izda sklep o začasnem odvzemu, kjer je natančno navedeno obdobje prepovedi vožnje, dokler ne pridete na vrsto za obravnavo. Vendar začasni odvzem še ne pomeni nujno dokončne izgube.

Če gre za najhujše kršitve (smrtne žrtve, hude poškodbe, ponavljajoča se vožnja pod vplivom alkohola in drog), sodišče odredi trajni odvzem vozniškega dovoljenja. Tudi takrat pa imate kot voznik določene pravice in možnosti za ugovor.

Kako poteka vrnitev izpita in kaj morate storiti?

Če ste ostali brez dokumenta, je hitrost ključnega pomena. Striktni roki ne dopuščajo odlašanja. Vrnitev vozniškega dovoljenja je mogoča, če se postopka lotite pravilno:

Pri začasnem odvzemu: Po prejemu sklepa o začasnem odvzemu na domač naslov imate natanko 15 dni časa, da na sodišču vložite predlog za vrnitev izpita. Predlog mora biti strokovno in prepričljivo sestavljen, vsebovati pa mora utemeljene razloge ter obvezno priloženo zdravniško potrdilo o opravljenem kontrolnem pregledu. Če ste uspešni, vam sodišče omogoči vožnjo do končne odločitve. Pri trajnem odvzemu: Če sodišče izda odločbo o trajnem odvzemu, lahko v roku 15 dni vložite predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti. Sodišču predlagate, da ukrep odvzema nadomesti s preizkusno (pogojno) dobo, ki traja od šest do 24 mesecev, ter določi rehabilitacijske ukrepe. Če v tem času ne storite nobenega hujšega prekrška in izpolnite obveznosti, vam vozniškega dovoljenja na koncu ne odvzamejo.

