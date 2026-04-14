Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
14. 4. 2026,
6.24

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
vojna Iran JD Vance Bližnji vzhod Sergej Lavrov

Torek, 14. 4. 2026, 6.24

1 ura, 13 minut

Vojna v Iranu

Amerika začela blokado! Lavrov: Pripravljeni smo rešiti krizo, ki nima vojaške rešitve. #vŽivo

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,27
Sergej Lavrov | Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek svojemu iranskemu kolegu Abbasu Arakčiju povedal, da je ključnega pomena, da preprečijo kakršnokoli obnovitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu. | Foto Reuters

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek svojemu iranskemu kolegu Abbasu Arakčiju povedal, da je ključnega pomena, da preprečijo kakršnokoli obnovitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu.

Foto: Reuters

Amerika je v ponedeljek ob 16. uri po srednjeevropskem času začela blokado celotne iranske obale. Kitajski tanker, ki je pod ameriškimi sankcijami, je medtem kljub ameriški blokadi plul skozi Hormuško ožino. Ameriški podpredsednik JD Vance je iransko vlado obtožil gospodarskega terorizma, ker blokira promet skozi Hormuško ožino, hkrati pa dejal, da v pogajanjih med ZDA in Iranom vidi napredek. Pakistan je predlagal drugi krog pogovorov v Islamabadu v prihodnjih dneh. Oglasil se je tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov in zagotovil, da je "Rusija pripravljena pomagati rešiti krizo, ki nima vojaške rešitve".

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

6.39 Vance je Iran obtožil gospodarskega terorizma
6.35 Tanker, ki ga sankcionirajo ZDA, kljub blokadi pluje skozi Hormuško ožino
6.34 Pakistan predlaga drugi krog pogovorov med ZDA in Iranom
6.29 Lavrov Arakčiju: Rusija je pripravljena pomagati rešiti krizo
6.26 Vance: Papež bi se moral držati moralnih vprašanj

6.39 Vance je Iran obtožil gospodarskega terorizma

Podpredsednik ZDA JD Vance je iransko vlado obtožil gospodarskega terorizma, ker blokira promet skozi Hormuško ožino. Dejal je, da bodo ZDA, če bodo Iranci izvajali gospodarski terorizem, uporabile načelo, da niti iranske ladje ne bodo plule skozi.

Vance je spregovoril tudi o pogajanjih z Iranom in dejal, da je bil dosežen pomemben napredek. "Žoga je zdaj na iranski strani dvorišča," je dejal.

Dodal je, da mora Iran pokazati prožnost in sprejeti ključne zahteve ZDA – ameriški nadzor nad iranskim obogatenim uranom in mehanizem nadzora, ki bo zagotovil, da Iran ne bo razvil jedrskega orožja.

"Žoga je zdaj na iranski strani dvorišča," je dejal JD Vance. | Foto: Reuters "Žoga je zdaj na iranski strani dvorišča," je dejal JD Vance. Foto: Reuters

6.35 Tanker, ki ga sankcionirajo ZDA, kljub blokadi pluje skozi Hormuško ožino

Podatki o ladijskem prometu LSEG kažejo, da je tanker, ki je pod ameriškimi sankcijami, v torek plul skozi Hormuško ožino kljub ameriški blokadi ključne ladijske poti, poroča Reuters.

Podatki kažejo, da je tanker Rich Starry v kitajski lasti in s kitajsko posadko ter prevaža približno 250 tisoč sodčkov metanola.

Združene države so tankerju in njegovemu lastniku Shanghai Xuanrun Shipping že prej naložile sankcije zaradi poslovanja z Iranom.

Centralno poveljstvo ZDA je že v ponedeljek sporočilo, da bo od ponedeljka po 16. uri po srednjeevropskem času uvedena blokada za vse ladje, ki vstopajo v iranska pristanišča v Perzijskem in Omanskem zalivu ali iz njih izstopajo. 

6.34 Pakistan predlaga drugi krog pogovorov med ZDA in Iranom

Pakistan je predlagal drugi krog pogovorov med ZDA in Iranom v Islamabadu v prihodnjih dneh, poroča Sky News.

6.29 Lavrov Arakčiju: Rusija je pripravljena pomagati rešiti krizo 

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek svojemu iranskemu kolegu Abbasu Arakčiju povedal, da je ključnega pomena preprečiti kakršnokoli obnovitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu, in poudaril, da je Rusija pripravljena pomagati pri doseganju dogovora.

"Lavrov je poudaril pomen preprečevanja ponovnega izbruha oboroženega konflikta in potrdil neomajno pripravljenost Rusije, da pomaga rešiti krizo, ki nima vojaške rešitve," je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. 

Ministrstvo je dodalo, da je Arakči Lavrova seznanil s podrobnostmi pogovorov med ZDA in Iranom, ki so potekali prejšnji konec tedna v Pakistanu in so se končali brez rešitve.

6.26 Vance: Papež bi se moral držati moralnih vprašanj

Ameriški podpredsednik JD Vance je v ponedeljek pozval Vatikan, naj se drži moralnih vprašanj, potem ko je papež Leon XIV. dejal, da se ne boji ameriške vlade.

"Da, mislim, da bi bilo v določenih primerih bolje, da se Vatikan drži moralnih vprašanj in prepusti predsedniku Združenih držav Amerike, da opredeli ameriško javno politiko," je Vance dejal v nastopu na kanalu Fox News.

Ameriški podpredsednik je postal katoličan leta 2019, pri 35 letih. Trump je v nedeljo napadel Leona XIV. in ga označil za šibkega glede kriminala in groznega glede zunanje politike.

Papež se mu je v nedeljo odzval in poudaril, da noče vstopati v razpravo z republikancem in da se ne boji ameriške vlade. "Ne mislim, da bi se sporočilo evangelija smelo zlorabljati na način, kot to počnejo nekateri," je dejal papež, misleč na ameriškega predsednika.

"Še naprej bom odločno nasprotoval vojni in si prizadeval za mir, dialog in večstranske odnose med državami, da bi iskali pravične rešitve za probleme," je dejal prvi papež iz Združenih držav.

