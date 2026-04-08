S. K.

8. 4. 2026
18.59

1 ura, 1 minuta

Tomaž Barada evropsko prvenstvo ITF Maribor Taekwondo

Taekwondo, evropsko prvenstvo AETF

Maribor v pričakovanju borilnega spektakla

evropsko prvenstvo AETF, plakat | Foto zajem zaslona

V dvorani Tabor v Mariboru je vse pripravljeno za evropsko prvenstvo v taekwondoju neolimpijske različice ITF, ki bo med 13. in 18. aprilom v mesto pripeljalo vrhunske športnike iz vse Evrope. Dogodek že zdaj velja za enega največjih mednarodnih športnih dogodkov letos v Sloveniji, so se pohvalili prireditelji.

Danes so na novinarski konferenci predstavili impresivne številke: v Maribor prihaja 1.453 udeležencev iz 32 držav, med njimi skoraj tisoč tekmovalcev. Takšen obseg dogodka pomeni velik organizacijski in logistični izziv, hkrati pa izjemno priložnost za mesto, pravijo.

"Takšni dogodki niso pomembni le za šport, ampak tudi za širšo skupnost," je poudaril Tomaž Barada, predsednik organizacijskega odbora in predsednik AETF (All Europe Taekwondo Federation). V svoji vlogi si prizadeva za razvoj športa na mednarodni ravni in za to, da Maribor ostaja pomembno prizorišče velikih športnih dogodkov.

Učinki prvenstva so vidni že pred njegovim začetkom. Hotelske kapacitete v Mariboru in na Pohorju so zapolnjene, mesto pa pričakuje tudi številne dodatne obiskovalce – od spremljevalcev do navijačev. Organizatorji so v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravili tudi dodatne aktivnosti za udeležence, med drugim vodene oglede mesta, s katerimi želijo gostom približati njegovo kulturno, kulinarično in naravno bogastvo.

Tekmovanje se bo začelo z otvoritveno slovesnostjo v ponedeljek, 13. aprila, vrhunec pa bosta predstavljala dva gala večera 17. in 18. aprila, kjer bodo na ogled najatraktivnejši dvoboji prvenstva. Maribor bo tako v prihodnjih dneh postal stičišče vrhunskega športa, mednarodnega povezovanja in pozitivne energije, ki jo prinaša taekwondo skupnost.

Slovenijo bo zastopala močna zasedba, na delu bo mogoče videti borke in borce, kot so Tyra Barada, Žiga Zagoranski, Larisa Žagar Slemenšek in Julija Voršič.

