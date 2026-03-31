Avtor:
R. Sp.

Torek,
31. 3. 2026,
14.00

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

evropsko prvenstvo Jan Tratnik Primož Roglič Tadej Pogačar Uroš Murn

Torek, 31. 3. 2026, 14.00

1 ura, 17 minut

Slovenske barve bo po novem zastopal tudi ruski kolesar

Uroš Murn | Foto Guliverimage

Selektor slovenske članske kolesarske reprezentance Uroš Murn je v pogovoru za Delo potrdil, da bo prvi zvezdnik slovenskega kolesarstva Tadej Pogačar nastopil na letošnjem evropskem prvenstvu, ki ga bo oktobra gostila Slovenija, ob tem pa razkril tudi, da bo slovenske barve v prihodnje zastopal tudi ruski kolesar Roman Ermakov, član ekipe Bahrain - Victorious.

Uroš Murn je v pogovoru za Delo pojasnil, da so z Mednarodne kolesarske zveze prejeli potrditev, da ima 21-letni Roman Ermakov, ki že nekaj časa živi v Kranju, slovensko licenco, a ker je v preteklosti že nastopal za rusko reprezentanco, v prvem letu še ne sme nastopati za Slovenijo.

Od prihodnjega leta bo barve Slovenije zastopal tudi 21-letni ruski kolesar Roman Ermakov. Foto: Guliverimage

"Zato letos na evropskem in svetovnem prvenstvu še ne more dirkati za Slovenijo. Gre za mladega kolesarja, ki ga spremljam že nekaj časa, pri postopku za pridobitev državljanstva sem zanj napisal tudi priporočilo. Prepričan sem, da se bo dobro vključil v reprezentanco, še posebej ob prihajajoči menjavi generacij," je poudaril selektor.

Ob tem je razkril tudi širšo sliko reprezentance. "Letos se bo upokojil Luka Mezgec, ekipi se bo pridružil Ermakov, tako bomo imeli na voljo 11 vrhunskih kolesarjev. Morda se bo kdo od mlajših prebil še v svetovno serijo. To nam daje precej več manevrskega prostora. Če prištejemo še kolesarje s celinske ravni, imamo nabor okoli 15 fantov, zato nas ne skrbi več, ali bomo zapolnili kvote na velikih tekmovanjih, kar se nam je dogajalo še pred dvema letoma," je dodal.

Luka Mezgec
Sportal Luka Mezgec: To je moja zadnja sezona in zadnjo dirko bi rad odpeljal v Sloveniji

Nihče ni zavrnil povabila na domače EP

Selektor je poudaril, da nihče od slovenskih kolesarjev ni zavrnil nastopa na evropskem prvenstvu, kjer ima Slovenija na voljo osem mest. Končno odločitev o sestavi reprezentance – tako za evropsko prvenstvo kot za svetovno prvenstvo, ki bo konec septembra v Montrealu – bo sprejel po Dirki po Franciji na podlagi forme kolesarjev.

Tratnik in Pogačar izrazila željo po nastopu na kronometru EP

Glede nastopa v vožnji na čas na evropskem prvenstvu, ki bo na sporedu le tri dni pred Dirko po Lombardiji, je razkril, da sta interes že izrazila Jan Tratnik in Pogačar, medtem ko bo pri Primožu Rogliču veliko odvisno od razpleta Vuelte. "Po njej bomo videli, kakšne bodo njegove želje glede nastopa na svetovnem in evropskem prvenstvu," je še povedal Murn.

