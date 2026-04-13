Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Ponedeljek,
13. 4. 2026,
18.15

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

slovenska futsal reprezentanca futsal

Pripravljalna tekma

Slovenska futsalska reprezentanca zmagala na drugi tekmi s Srbijo

Futsal Euro Slovenija - Belgija Luka Čop | Luka Čop | Foto Guliverimage

Luka Čop

Foto: Guliverimage

Slovenska futsalska reprezentanca je v Laškem odigrala še drugo prijateljsko tekmo s Srbijo v dveh dneh, ki sta sodili v sklop priprav na jesenski cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2028. Izbranci selektorja Tomislava Horvata so v soboto izgubili z 1:4, v ponedeljek pa zmagali s 3:0.

Slovenska vrsta je danes igrala 326. uradno tekmo in se na njej skušala oddolžiti za nedavni poraz reprezentanci, ki je nekoliko slabše uvrščena na evropski in svetovni lestvici.

Za razliko od prve tekme, ko so Srbi hitro povedli, so v ponedeljek do zgodnjega vodstva prišli gostitelji. Že v drugi minuti je po podaji Tea Turka v polno zadel Jeremy Bukovec. V nadaljevanju je bila igra dokaj izenačena, rahlo terensko premoč je imela Srbija, ki pa pritiska do odmora ni znala spremeniti v izenačenje.

V drugi polčas pa je Slovenija vstopila precej bolje. Najprej je zapretil Luka Čop, a je obrambi gostov to akcijo še uspelo ustaviti, že v 23. minuti pa je Denis Kneževič zadel po podaji s kota. Le dobri dve minuti zatem je domača ekipa vodila že s 3:0, ko je protinapad uspešno dokončal Čop. Lepo prednost so Slovenci znali zadržati, si pripravili še nekaj polpriložnosti za morebitno povišanje vodstva, v obrambi pa niso popustili in so dvoboj končali brez prejetega gola.

Slovenija je tako danes dosegla 142. zmago, ima pa še 130 porazov in 54 remijev. Selektor Tomislav Horvat je Slovenijo vodil na 65 tekmah (27 zmag, 26 porazov, 12 remijev).

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
