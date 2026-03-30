Ponedeljek, 30. 3. 2026, 17.44

1 ura, 31 minut

Slovenska reprezentanca v futsalu

Slovenija dvakrat proti Srbiji

Slovenija, Futsal Euro 2026 | Slovenski futsalisti bodo aprila odigrali dve prijateljski tekmi s Srbijo. | Foto Guliverimage

Slovenski futsalisti bodo aprila odigrali dve prijateljski tekmi s Srbijo.

Slovenska reprezentanca v futsalu bo aprila odigrala dve prijateljski tekmi s Srbijo, ki bosta selektorju Tomislavu Horvatu služili za uigravanje ekipe pred jesenskim novim sklopom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2028. Jedro reprezentance ostaja isto, manjka le Klemen Duščak, ki bo poškodbi še ni nared za igro.

Slovenija se bo s Srbijo srečala v Laškem. Prvo tekmo bo igrala v soboto, 11. aprila ob 18. uri, drugo pa dva dni kasneje.

"Tekmi v Laškem sta namenjeni temu, da na delu vidim igralce, ki so v zadnjem času opozorili nase v klubih. Ohranili smo celotno jedro reprezentance. Manjka le Klemen Duščak, ki po poškodbi še ni povsem pripravljen, jeseni pa bo eden od ključnih mož. Na reprezentančni akciji, ki prihaja, bodo priložnost dobili vsi. V kvalifikacijah za SP nas čakata eden ali pa kar dva tekmeca kakovostnega ranga Srbije. Zato bi rad videl, kdo od novincev je v tem trenutku sposoben igrati na tej ravni," je za spletno stran futsal.si dejal Tomislav Horvat.

Vabljeni igralci v reprezentanco so Tilen Gajser (Graz), Marko Peček (Dobovec), Adrijan Trstenjak (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Osijek), Benjamin Tušar (Lubawa), Igor Osredkar (Cazin), Žiga Čeh (Cazin), Luka Čop (Dinamo), Mihael Čop (Dinamo), Uroš Đurič (Omiš), Denis Kneževič (Zagreb), Alen Zgonc (Extrem), Jakob Rems (Siliko), Jure Suban (Siliko) in Lovro Trdin (Siliko).

Na čakanju so Tilen Rajter (Dobovec), Rok Šnofl (Dobovec), Žan Janež (Pula), Nik Ambrožič (Extrem) in Nejc Berzelak (Siliko).

