Če vsak konec tedna vedno znova razmišljate, kam za izlet, potem veste, kako hitro vse skupaj postane preveč. Preveč idej, preveč gneče, preveč pričakovanj. In na koncu pogosto ostanemo bližje domu, kot smo si želeli. Zato včasih pomaga iti v smer, kjer je vse malo drugače. Počasneje. In brez občutka, da morate nekam priti ob točno določeni uri ali videti vse, kar "morate videti". Prekmurje je pri tem skoraj idealno. Tukaj izlet ni seznam točk, ampak dan, ki se zgodi sproti. Otroci hitro najdejo svoj tempo, starši pa končno hodijo brez hitenja.

To je tretji del serije Družina potuje, kjer iščemo ideje za družinske izlete po Sloveniji, ki niso zapleteni, ne zahtevajo veliko organizacije in jih lahko uresničite že ta konec tedna. Tokrat nas pot vodi v Prekmurje, regijo, ki izlet ponudi na nekoliko drugačen način. Ne skozi seznam znamenitosti, ampak skozi občutek. Tukaj dnevi tečejo počasneje, poti niso naporne in pogosto je dovolj že kratek sprehod, da se izlet spremeni v doživetje. Otroci najdejo prostor za igro, starši pa razlog, da za nekaj ur odložijo tempo vsakdana.

V nadaljevanju predstavljamo tri ideje za družinski izlet, ki jih lahko uresničite brez posebnega načrta in po katerih boste ob koncu dneva zelo verjetno imeli občutek, da ste dobili več, kot ste pričakovali.

Bukovniško jezero: sprehod, ki postane doživetje

Foto: Ana Kovač

Obstajajo izleti, kjer morate otroke motivirati, da hodijo naprej. In obstajajo takšni, kjer začnejo raziskovati sami od sebe. Bukovniško jezero sodi med druge.

Gre za enega najbolj preprostih, a hkrati najbolj celovitih družinskih izletov v Prekmurju. Krožna pot okoli jezera je ravna, kratka in primerna tudi za najmlajše, zato hitro postane sproščen sprehod brez prigovarjanja. A tisto, kar naredi ta izlet poseben, ni sama pot, ampak vse, kar se zgodi ob njej.

Otroci se hitro vživijo v iskanje pravljičnih bitij, ki so skrita ob jezeru, in sprehod se skoraj neopazno spremeni v igro. Nekaj minut kasneje že stojite ob energijskih točkah ali pri izviru sv. Vida, kjer se ambient popolnoma umiri. Gozd, tišina in občutek, da ste vsaj malo odklopljeni od vsakdana, naredijo svoje.

Če želite dodati še malo akcije, je tik ob jezeru pustolovski park, kjer se lahko otroci preizkusijo na poligonih med krošnjami. Tako lahko izlet brez težav prilagodite – od mirnega sprehoda do aktivnega dneva v naravi.

Čar Bukovniškega jezera je v tem, da ne potrebuje posebnega načrta. Pridete, greste na pot in pustite, da dan steče sam od sebe.

Stolp Vinarium: izlet za pravi trenutek vau

Foto: Mediaspeed

Včasih je dovolj že ena točka, da izlet dobi povsem novo dimenzijo. Stolp Vinarium je točno to. Kraj, kjer se za nekaj minut ustavite, potem pa pogled naredi svoje.

Ko se povzpnete na vrh – peš ali z dvigalom –, se odpre 360-stopinjski razgled, ki sega daleč čez prekmurske ravnice in vinograde. Naenkrat niste več samo na izletu, ampak stojite na točki, kjer lahko z enim pogledom ujamete kar štiri države. Otroci hitro dobijo občutek, da so nekje visoko nad svetom.

To ni izlet, kjer bi hodili ure, ampak postanek, ki ga zlahka vključite v dan. Okolica stolpa ponuja dovolj prostora za kratek sprehod med vinogradi, spodaj pa lahko izlet zaokrožite še s preprostim kosilom ali sladkim postankom.

Stolp Vinarium ne zahteva veliko, a pusti vtis, ki ga otroci še dolgo omenjajo.

Otok ljubezni: med reko, mlinom in tišino

Foto: Shutterstock

Reka Mura je ustvarila naravni otok, ki danes deluje kot majhen pobeg iz vsakdana. Do njega vodi lesen most, še lepše pa je, če se čez reko zapeljete z brodom. Že ta kratek prehod je za otroke posebno doživetje. Ko stopite na otok, se tempo sam od sebe umiri.

Sprehod ob reki, pogled na plavajoči mlin, malo raziskovanja med drevesi in prostor, kjer ni treba ničesar načrtovati. Otroci hitro najdejo svoj način igre – ob vodi, na travi ali med lesenimi elementi –, starši pa samo sedijo brez občutka, da bi morali kam naprej.

To ni izlet, kjer bi iskali atrakcije. Je izlet, kjer je dovolj to, da ste tam. In prav zato pogosto ostane v spominu bolj kot marsikaj drugega.

Konci tedna, ki ostanejo Takšni izleti niso zapleteni. Ne zahtevajo dolge priprave ali popolnega načrta. Potrebna je le odločitev, da greste. Prav to pa je bistvo serije Družina potuje – da sončni konci tedna niso več razpeti med opravke in želje, ampak postanejo to, kar bi morali biti – čas za družino.